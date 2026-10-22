Πριν λίγες ώρες σας “προετοιμάσαμε” για μια σειρά από άρθρα-βίντεο που θα ακολουθήσουν, με στόχο να σας μεταφέρουμε την οδηγική μας εμπειρία, από την εντυπωσιακή εκδήλωση της Ford στην πίστα των Μεγάρων.

Όπως θα θυμάστε, η ολοήμερη εκδήλωση “Ready Set Ford” μάς έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά διαφορετικές πτυχές της σημερινής γκάμας της Ford. Το πρόγραμμα είχε απ’ όλα. Σπορ οδήγηση με την Mustang Dark Horse, εκτός δρόμου περιπέτεια με το Raptor, ηλεκτρικές επιδόσεις με την Mach-E Rally αλλά και τεχνολογίες όπως το BlueCruise, που υπόσχονται να κάνουν την καθημερινότητα του οδηγού ευκολότερη.

Σήμερα θα σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας με το απόλυτο muscle car. Την εντυπωσιακή Ford Mustang στην ειδική έκδοση Dark Horse. Ο λόγος για ένα μοντέλο που εύκολα θα το χαρακτηρίζαμε πρέσβη της αμερικανικής σχολής. Ένα δίθυρο κουπέ με εντυπωσιακή σιλουέτα που ξεπερνά τα 4.8μ. μήκος, έχοντας ένα ιδιαίτερα μακρύ καπό που σε προετοιμάζει για το “θηρίο” που γρυγχάται από κάτω.

Και δεν λέμε τυχαία θηρίο, καθώς πατώντας το γκάζι ακούς έναν ήχο που έρχεται να σου θυμίσει γιατί οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να καταργηθούν ποτέ. Η Ford Mustang Dark Horse εξοπλίζεται με τον 5λιτρο V8 (Coyote) ατμοσφαιρικό κινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με 10άρι αυτόματο κιβώτιο και στέλνει όλη την ισχύ των 454 ίππων και 540 Nm ροπής, στους πίσω τροχούς.

Όπως καταλαβαίνετε (ειδικά στην επιλογή Sport ή Track) ο ήχος από τις εξατμίσεις είναι εκπληκτικός και γεμάτος, κυριολεκτικά σαν λιοντάρι που βρυχάται, κάνοντας τους απανταχού petrolheads όταν τον ακούν να χαμογελάνε. Είναι κρίμα που το μοντέλο έχει και εντυπωσιακό ηχοσύστημα B&O με subwoofer στο πορτπαγκάζ, μιας και το μόνο που θέλεις να ακούς όσο το οδηγείς, είναι ο κινητήρας.

Το αυτοκίνητο γίνεται ακόμα καλύτερα όταν ανοίξεις την πόρτα του οδηγού. Αρχικά ένα ολόγραμμα ενός αλόγου φωτίζει το δρόμο στο άνοιγμα της πόρτας, ενώ αμέσως μόλις καθίσεις στην θέση του οδηγού, καταλαβαίνεις ότι αποκλειστικός στόχος του οχήματος είναι να σε κάνει να περάσεις καλά. Το κάθισμα σε αγκαλιάζει και σε κρατάει σταθερό, χωρίς όμως να σε πιέζει.Ο οδηγός αντικρίζει έναν πλήρως μετατρέψιμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.4 ιντσών, ο οποίος ενώνεται όμορφα με την οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων SYNC4, 13.2 ιντσών. Από την δεύτερη οθόνη, μπορείς να αλλάξεις σχεδόν τα πάντα στο αυτοκίνητο, από τον ήχο των εξατμίσεων μέχρι και να επιλέξεις ένα παραδοσιακό καντράν που θυμίζει αυτοκίνητα του 1980.

Τα υπόλοιπα δεν λέγονται… αλλά μεταφέρονται στο βίντεο που ακολουθεί