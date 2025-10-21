Του Γιώργου Παλληκάρη

Είναι πολύ λίγα τα αυτοκίνητα που χαίρουν το σεβασμό όλων των οδηγών και παραμένουν μία safe επιλογή σε όλες τις γενιές τους. Σε αυτό το κλειστό club των μοντέλων που έχουν αποδείξει την αξία και αξιοπιστία τους, ανήκει εδώ και χρόνια το Fabia. Ένα μοντέλο που έχει τις ιδανικές διαστάσεις για εύκολες μετακινήσεις εντός πόλης, χώρους για τέσσερις ενήλικες με μεγάλο πορτπαγκάζ και άκρως οικονομικούς κινητήρες.

Μάλιστα, η αποδοχή του είναι τέτοια που από το 1999, το Fabia έχει σημειώσει πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως ενώ παράλληλα θριαμβεύει και στα αγωνιστικά δρώμενα, με πάνω από 700 αγωνιστικά Fabia Rally2 να έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Η Skoda γιορτάζει τα 130 χρόνια και προσφέρει την πιο σύγχρονη μορφή του Fabia, στην καλύτερη τιμή

Η Skoda συνεχίζει απτόητη το success story της, φέτος σβήνει τα 130 κεράκια, και το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο. Προσφέρει το best seller μοντέλο της στην καλύτερη τιμή καθώς μέχρι 31/10 μπορείτε να αποκτήσετε το Fabia με τιμή εκκίνησης 16.950€ ή έχετε την δυνατότητα και χρηματοδότησης με μόλις 130€/μήνα και 0% επιτόκιο.

Φρέσκο, ξεχωριστό και συναρπαστικό



Το Fabia στην τελευταία του γενιά είναι πιο κομψό και μοντέρνο από ποτέ. Με προβολείς LED, την χαρακτηριστική μάσκα της εταιρίας, νευρώσεις στο καπό και ενεργά κλαπέτα πίσω από την μάσκα του ψυγείου, συνδυάζει την ομορφιά με την πρακτικότητα (Cd 0.28). Παράλληλα η γραμμή tornado εκτείνεται πλευρικά σε όλο το μήκος του οχήματος ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζουν τα ψηλά τοποθετημένα καμπύλα φώτα. Και ναι, μπορείτε να επιλέξετε τον χρωματικό συνδυασμό που προτιμάτε, με την διχρωμία οροφής-αμαξώματος να σας επιτρέπει εντυπωσιακούς συνδυασμούς (πάνω από 23 στο σύνολο).

Διαστάσεις: Μήκος 4.108χλστ. Πλάτος 1.780χλστ. Ύψος 1.459χλστ. Μεταξόνιο 2.564χλστ. Χώρος αποσκευών 380λτ. Κύκλος στροφής 10.7μ.

Το Fabia είναι ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής καθώς όπως αποδεικνύουν τα παραπάνω νούμερα, έχει τις ιδανικές διαστάσεις για ένα αυτοκίνητο πόλης, παράλληλα όμως διαθέτει πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών για την κατηγορία του, στα 380λτ.(εκτοξεύεται στα 1.190λτ. με τα πίσω καθίσματα σε οριζόντια θέση) και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, το Fabia θα φιλοξενήσει άνετα 4 ενήλικες, ενώ εκτός από πολλές θέσεις για μικροαντικείμενα, έχει δεκάδες έξυπνες λύσεις όπως δίχτυ συγκράτησης στο πορτπαγκάζ, θύρα usb στο πάνελ οροφής, θήκη ομπρέλας, μέχρι και αφαιρούμενες ποτηροθήκες.

Βέβαια την ήδη άνετη καμπίνα του μοντέλου έρχεται να ανεβάσει ένα ακόμα επίπεδο η πανοραμική γυάλινη οροφή που ρίχνει περισσότερο φως και εντείνει την αίσθηση ευρυχωρίας. Τι παραπάνω να ζητήσεις;

Καμπίνα που τα έχει όλα και τα προσφέρει όλα



Η Fabia μπορεί να ξεκίνησε ταπεινά και με τα απολύτως απαραίτητα το μακρινό 1999, όμως πλέον έχει περάσει απόλυτα στην ψηφιακή εποχή. Εκτός από τα ποιοτικά υλικά που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας, εκτός από τις δεκάδες έξυπνες θήκες και λύσεις πρακτικότητας, προσφέρει και hi-tech ανέσεις και λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.25 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει και μία οθόνη αφής από 8 μέχρι 9.2 ίντσες που αποτελεί το κέντρο ελέγχου του συστήματος infotainment και της συνδεσιμότητας. Το σημαντικότερο είναι πως όλα είναι στη θέση που πρέπει να είναι για να βολεύουν τον οδηγό, ενώ η hi-tech παρουσία είναι τόση ώστε να σε ξεκουράζει παρά να σε “πνίγει”, κάτι στο οποίο βοηθούν και οι φυσικοί διακόπτες στο τιμόνι και το εύκολο σύστημα κλιματισμού.

Κερασάκι στην τούρτα οι online υπηρεσίες του Skoda Connect παρέχουν online πλοήγηση και υπηρεσίες πληροφόρησης όπως η κυκλοφορία, και ο εξ αποστάσεως έλεγχος επιλεγμένων λειτουργιών του οχήματος (με την εφαρμογή MySkoda).

Με κινητήρες έως 150 ίππους και δυνατότητα για χειροκίνητο ή κορυφαίο DSG7 κιβώτιο

Το νέο Skoda Fabia διατίθεται σε 3 διαφορετικά κινητήρια σύνολα και σε 3 διαφορετικές εξοπλιστικές εκδόσεις ώστε να μπορεί ο καθένας να επιλέξει τον συνδυασμό που τον εξυπηρετεί περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, η entry έκδοση εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.000κ.εκ. απόδοσης 80 ίππων η οποία πετυχαίνει εντυπωσιακή μέση κατανάλωση στα 5.4λτ./100χλμ. και προσφέρεται στην έκδοση Essence. (τιμή από 16.950 ευρώ)

Ακολουθεί η έκδοση με τον 1.000άρη turbo κινητήρα TSI απόδοσης 116 ίππων, η οποία διατίθεται στα εξοπλιστικά πακέτα Selection και Monte Carlo και μπορεί να συνδυαστεί είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με DSG7 που πραγματικά σου λύνει τα χέρια στο μποτιλιάρισμα. Εκτός από την αυξημένη ιπποδύναμη και το δυνατό τράβηγμα του turbo, η συγκεκριμένη έκδοση πετυχαίνει και κορυφαία κατανάλωση στα 5λτ./100χλμ. (τιμή από 20.950 ευρώ)

Όσοι θέλουν παραπάνω γκάζι αλλά και σπορ στοιχεία, υπάρχει η κορυφαία έκδοση με τον 1.500άρη TSI των 150 ίππων. Η συγκεκριμένη είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στο εξοπλιστικό πακέτο Monte Carlo και με αυτόματο DSG7 κιβώτιο, παρέχοντας εντυπωσιακό 0-100 σε 8 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 222χλμ./ώρα. Ένα σύνολο με σπορ πινελιές αλλά και βλέψεις, που διαθέτει και λειτουργία ECO για στιγμές κυκλοφιριακής συμφόρησης. (τιμή από 27.950 ευρώ).

Με πληρέστατη λίστα συστημάτων ασφαλείας και άνεσης



Όπως είπαμε, το Skoda Fabia έχει περάσει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή και έτσι εξοπλίζεται με όλα τα σύγχρονα συστήματα και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Η λίστα περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα όπως, Adaptive Cruise Control που προσφέρει σταθερή ταχύτητα αλλά και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα ακόμα και Side Assist που ανιχνεύει οχήματα στην τυφλή γωνία του αυτοκινήτου.

5 Hot σημεία του Skoda Fabia

Έχει ιδανικές διαστάσεις για μετακινήσεις εντός πόλης αλλά ταυτόχρονα φιλοξενεί 4 ενήλικες με μεγάλο χώρο αποσκευών

Έχει άκρως οικονομικού κινητήρες με καταναλώσεις στα 5λτ./100χλμ.

Είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας έχοντας πληρέστατη σουίτα συστημάτων ADAS

Διαθέτει έκδοση Monte Carlo η οποία φέρνει πολλά σπορ στοιχεία αλλά και 150 άλογα

Μέσω της εφαρμογής MySkoda, μπορείτε από το να δείτε την κατάσταση του Fabia, μέχρι και να θυμηθείτε που το παρκάρατε

Δεν έχετε πολλά να σκεφτείτε. Σε τέτοια τιμή, τέτοιο αυτοκίνητο δεν θα ξαναβρείτε. Δείτε το και μόνοι σας κλείνοντας ένα test drive πατώντας ΕΔΩ. Όμως βιαστείτε, μιας και η προσφορά “τρέχει” μέχρι τέλος του μήνα.