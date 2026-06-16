Είστε σε αναζήτηση καινούργιου αυτοκινήτου και παράλληλα σκέφτεστε πόσο ξέγνοιαστες και ασφαλείς θα είναι οι καλοκαιρινές σας διακοπές πίσω από το τιμόνι του; Όμως τιμές και αναμονές παράδοσης σας… κόβουν την χαρά; Τέλος το άγχος και το ψάξιμο προσφορών, μιας και η Opel δίνει την λύση σε αυτή την δύσκολη εξίσωση, με το πρόγραμμα Opel Deals.

Η ελληνική αντιπροσωπεία προχώρησε στην επέκταση του προγράμματος Opel Deals μέχρι τις 30 Ιουνίου, δίνοντας σας την ευκαιρία να αποκτήσετε πιο οικονομικά από ποτέ, το αγαπημένο σας αυτοκίνητο. Από το μικρό Corsa μέχρι το μεγάλο Grandland, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ολοκαίνουργιο Opel με σημαντικό όφελος, αρκεί να κινηθούν έγκαιρα καθώς η προσφορά αφορά συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων οχημάτων.

Παράλληλα, για όσους σκέφτονται να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, η Opel προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα μέσω του προγράμματος Electric All In, το οποίο έρχεται να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Πώς; Με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια, ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης υπηρεσίες Opel Connect One και πολλά περισσότερα. Ας δούμε τους πρωταγωνιστές, τις μειωμένες τιμές τους αλλά και τα οφέλη του προγράμματος Electric All In.

Opel Corsa: Το best seller μικρό, με μειωμένες τιμές έως 3.700 ευρώ

Το Corsa δεν χρειάζεται συστάσεις. Το μοντέρνο supermini είναι πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του με μερίδιο αγοράς σχεδόν 20% καθώς αποτελεί τον απόλυτο αστικό σύμμαχο. Ο λόγος για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας, που καταφέρνει να συνδυάζει την ευκολία στην καθημερινότητα, την πρακτικότητα και την χαμηλή κατανάλωση, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την ποιότητα.

Με μήκος 4μ. αλλά με χώρους για τέσσερις ενήλικες και χώρο αποσκευών που ξεπερνά τα 300λτ. το Corsa διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής και όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας που χρειάζεται ένας σύγχρονος οδηγός, όπως και εύκολη συνδεσιμότητα smartphone.

Το Corsa διατίθεται αρχικά ως αμιγώς βενζινοκίνητο με turbo κινητήρα 1.200 κ.εκ. απόδοσης 100 ίππων. Διατίθεται όμως και ως υβριδικό με τον ίδιο κινητήρα αλλά 110 άλογα ιπποδύναμη και προσφέροντας μέχρι και 50% ηλεκτρική κίνηση εντός πόλης, χωρίς την ανάγκη φόρτισης (ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα). Φυσικά το best seller μικρό, προσφέρεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με 136 και 156 ίππους, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 428χλμ. χάρη σε μπαταρία 51 kWh.

Opel Mokka: Το B-SUV που τα κάνει όλα και συμφέρει, πλέον με μειωμένες τιμές έως και 4.200 ευρώ

Για όσους αναζητούν ένα SUV που προσφέρει υψηλή θέση οδήγησης, αλλά παράλληλα να κινείται άνετα στα στενά της πόλης και να συνδυάζει χώρους με χαμηλή κατανάλωση, τότε το Mokka είναι η ιδανική επιλογή. Ένα B-SUV με μήκος 4.1μ. βραβευμένη σχεδίαση και χώρους για την οικογένεια (πορτπαγκάζ 350λτ.) που κινείται οικονομικά και ταξιδεύει άνετα.

Μάλιστα η πλούσια κινητήρια γκάμα του, ξεδιπλώνει έμπρακτα τον πολυτάλαντο χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρεται αρχικά ως αμιγώς βενζινοκίνητο με τον 1.200άρη turbo κινητήρα απόδοσης 136 ίππων και μέση κατανάλωση καυσίμου στα 5.6λτ./100χλμ. Για όσους θέλουν ακόμη περισσότερη οικονομία εντός της πόλης, υπάρχει και η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση των 145 ίππων, η οποία χάρη στην μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως το 50% των αστικών μετακινήσεων.

Παράλληλα το μοντέλο προσφέρεται και σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Μία με μπαταρία 54 kWh και απόδοση 156 ίππων που προσφέρει αυτονομία 402χλμ. αλλά και μία ισχυρότερη με 281 άλογα. Η δεύτερη μάλιστα προσφέρει εντυπωσιακό 0-100 σε 5.9 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 200χλμ./ώρα έχοντας αυτονομία 324χλμ. και δυνατότητα ταχυφόρτισης 100 kW.

Opel Frontera: Ευρύχωρο και πολυδιάστατο οικογενειακό SUV με 5 ή 7 θέσεις και μειωμένη τιμή έως 3.500 ευρώ

Το νέο Frontera είναι το δυνατό χαρτί της γερμανικής εταιρίας. Είναι το μοντέλο που μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή κάθε οικογενειάρχη ακόμα και πολύτεκνου. Με μήκος 4.385 χλστ. εκμεταλλεύεται εξαιρετικά τις διαστάσεις του ενώ το μεταξόνιο των 2.670 χλστ. εξασφαλίζει πολύ καλούς χώρους για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών που ξεκινά από τα 460λτ. και φτάνει τα 1.600λτ. Μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα επταθέσιας διάταξης για όσους έχουν αυξημένες οικογενειακές ανάγκες.

Επιβλητικό, με τη μάσκα Opel Vizor και το νέο λογότυπο Blitz να δεσπόζει, προσφέρει άκρως μοντέρνα εικόνα ενώ στηρίζεται στην απλότητα και την πρακτικότητα. Φυσικά διαθέτει διπλές οθόνες, πλήρη συνδεσιμότητα και όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας, όμως εκεί που ξεχωρίζει είναι η τεράστια ευρυχωρία του και η απλή λειτουργία του. Και επειδή παραμένει οικογενειακό και πρέπει να είναι εύχρηστο, διαθέτει και μπουτόν για βασικές λειτουργίες, ώστε να μη χρειάζεται ο οδηγός να ψάχνει σε υπομενού κάποιας οθόνης. Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν τα νέα Intelli-Seats, τα οποία παρέχουν καλύτερη υποστήριξη στο κάτω τμήμα της σπονδυλικής στήλης και εξασφαλίζουν εξαιρετικά επίπεδα άνεσης,

Το νέο Frontera διατίθεται αρχικά ως υβριδικό, με δύο διαφορετικές ιπποδυνάμεις. Στην πρώτη έκδοση διαθέτει 1.200άρη κινητήρα 100 ίππων που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και eDCT6 κιβώτιο. Η συνδυαστική ιπποδύναμη φτάνει τα 110 άλογα και 205 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180χλμ./ώρα και την μέση κατανάλωση στα 5.2λτ./100χλμ.

Η δεύτερη ισχυρότερη έκδοση, διαθέτει παρόμοιο υβριδικό σύστημα αλλά ισχυρότερο βενζινοκινητήρα 136 ίππων, που ανεβάζει την συνδυαστική ιπποδύναμη στα 145 άλογα. Μάλιστα σε αυτή την έκδοση η κατανάλωση να παραμένει ίδια, όπως και οι εκπομπές ρύπων 118 C02 (άρα και απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας), με την τελική να ανεβαίνει στα 194χλμ./ώρα και το 0-100 να έρχεται σε 9.1δευτ.

Φυσικά υπάρχει και το αμιγώς ηλεκτρικό Frontera Electric, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πιο προσιτή αμιγώς ηλεκτρική οικογενειακή πρόταση της αγοράς. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η πρώτη 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 306χλμ. και η δεύτερη 54 kWh αυτονομία που ξεπερνά τα 400χλμ. ξεκλειδώνοντας και τα ταξίδια εκτός πόλης.

Opel Grandland: Η Premium ναυαρχίδα για όσους θέλουν το απόλυτο πακέτο. Πλέον με μειωμένη τιμή έως 4.300 ευρώ

Με εκλεπτυσμένη σχεδίαση υψηλή τεχνολογία και τεράστιους χώρους, το Grandland αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη και ολοκληρωμένα SUV της αγοράς. Αρχικά διαθέτει χώρους για έως και 5 ενήλικες ενώ ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 550λτ. και φτάνει τα 1.645λτ. την ώρα που η καμπίνα είναι από τις πιο hi-tech και driver friendly της αγοράς. Μεγάλος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και μία ακόμη μεγαλύτερη κεντρική οθόνη 16 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, προσφέρει τις πιο hi-tech ανέσεις (όπως 360 κάμερα) και φυσικά τα εξαιρετικά Intelli-Seats.

Ένα αυτοκίνητο που κάνει τα ταξίδια πιο εύκολα από ποτέ, έχει χώρους για όλη την οικογένεια αλλά επίσης προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εξηλεκτρισμένες επιλογές, ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το Grandland διατίθεται αρχικά με τον turbo 1.200άρη κινητήρα απόδοσης 145 ίππων, ο οποίος προσφέρει 202χλμ./ώρα τελική ταχύτητα και μέση κατανάλωση μόλις 5.5. λτ. Ακολουθεί η Plug-in υβριδική έκδοση των 195 ίππων η οποία συνδυάζει 1.600άρη κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 17.9 kWh, ικανή για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 85χλμ. Μπορείτε δηλαδή να κινείστε καθημερινά αμιγώς ηλεκτρικά και να χρησιμοποιείτε την βενζίνη μόνο στα ταξίδια.

Τέλος, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 73 kWh και αυτονομία 521χλμ. Η συγκεκριμένη αποδίδει 213 άλογα, προσφέρει 0-100 σε 9δευτ. και δυνατότητα ταχυφόρτισης σε 30 λεπτά, ξεκλειδώνοντας ακόμα και τα μεγάλα ταξίδια.

Επιλέγεις αμιγώς ηλεκτρικό; Κερδίζεις ακόμη περισσότερο

Το επιπλέον πλεονέκτημα για τα ηλεκτρικά Opel έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Electric ALL IN, το οποίο προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος με την αγορά οποιουδήποτε αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας. Το πακέτο περιλαμβάνει 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance, δωρεάν καλώδιο οικιακής φόρτισης (Mode 2) και καλώδιο φόρτισης για δημόσιους φορτιστές (Mode 3), καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση wallbox στο σπίτι. Παράλληλα, μέσω των υπηρεσιών Opel Connect One και της εφαρμογής e-Routes, ο οδηγός μπορεί να σχεδιάζει ευκολότερα τα ταξίδια του, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας και τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης κατά μήκος της διαδρομής. Σε συνδυασμό με τα αραιότερα διαστήματα συντήρησης των ηλεκτρικών μοντέλων, το πρόγραμμα Electric ALL IN ενισχύει ακόμη περισσότερο το συνολικό όφελος για όσους επιλέξουν ένα ηλεκτρικό Opel κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας Opel Deals.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις προσφορές της Opel πατώντας ΕΔΩ. Και να θυμάστε πως το πρόγραμμα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.