Η Ford ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέες λύσεις που συνδυάζουν ηλεκτροκίνηση, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Ford Puma Gen-E Van, αλλά και το ανανεωμένο Ford Ranger, το οποίο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία των pick-up.

Puma Gen-E Van

Το νέο Puma Gen-E Van αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση, καθώς πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα που βασίζεται στο επιβατικό Puma, αλλά έχει προσαρμοστεί ειδικά για επαγγελματική χρήση. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι προϊόν μετασκευής και διατίθεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μικρού και μεσαίου όγκου φορτίου, κυρίως σε αστικό περιβάλλον.

Η φιλοσοφία του μοντέλου είναι ξεκάθαρη: συνδυασμός της οδηγικής άνεσης ενός επιβατικού με την πρακτικότητα ενός μικρού van. Στο εσωτερικό, τα πίσω καθίσματα έχουν αφαιρεθεί, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο φόρτωσης με επίπεδο δάπεδο και μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας, πίσω από τα εμπρός καθίσματα. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει περίπου το 1 κυβικό μέτρο, με διαστάσεις 1.300 mm σε μήκος, 950 mm σε πλάτος και 820 mm σε ύψος, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αγγίζει τα 490 κιλά.

Παράλληλα, η πρακτικότητα ενισχύεται με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Το γνωστό Gigabox κάτω από το χώρο αποσκευών προσφέρει επιπλέον χωρητικότητα 145 λίτρων, με δυνατότητα φόρτωσης έως 100 κιλά, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 43 λίτρων, ιδανικός για καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα. Οι πίσω πόρτες διατηρούν πλήρως τη λειτουργικότητά τους, διευκολύνοντας τη φόρτωση και από το πλάι.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το Puma Gen-E Van προσφέρει μηδενικές εκπομπές ρύπων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κάτι που μεταφράζεται σε μειωμένο λειτουργικό κόστος για τον επαγγελματία, ειδικά σε καθημερινές αστικές μετακινήσεις.

Ford Ranger

Στην άλλη πλευρά της γκάμας, το Ford Ranger συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στα pick-up, έχοντας μάλιστα διακριθεί με τον τίτλο International Pick-up Award για την περίοδο 2026-2027. Το μοντέλο διατίθεται με μια ευρεία γκάμα κινητήρων, από αποδοτικούς diesel έως την καινοτόμα plug-in hybrid έκδοση, η οποία συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία με υψηλές δυνατότητες εκτός δρόμου.

Η υβριδική έκδοση του Ranger έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στην κατηγορία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για καθημερινή χρήση, χωρίς να θυσιάζει τη δύναμη και τις δυνατότητες που απαιτούνται σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, συνοδεύεται από πρόγραμμα συντήρησης έως 6 έτη ή 60.000 χιλιόμετρα, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Η συνολική στρατηγική της Ford Pro βασίζεται στην προσφορά πολλαπλών επιλογών κινητήριων συνόλων, καλύπτοντας κάθε επαγγελματική ανάγκη. Από συμβατικούς κινητήρες βενζίνης και diesel, μέχρι plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές λύσεις, η γκάμα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τη χρήση και το προφίλ κάθε επιχείρησης.

