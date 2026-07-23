Η Citroën συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Collection, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες στα C3, C3 Aircross και C4. Βασισμένες στο ήδη πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού PLUS, οι νέες εκδόσεις προσθέτουν περισσότερα στοιχεία άνεσης, προηγμένης συνδεσιμότητας και μοναδικής αισθητικής, διατηρώντας παράλληλα μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση αξίας-τιμής.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Citroën C4 το 2025, αποκλειστικά στην υβριδική έκδοση των 145 ίππων, ενώ πλέον επεκτείνεται και στα δύο δημοφιλή SUV της μάρκας.

Οι εκδόσεις Collection αποκτούν τη δική τους σχεδιαστική ταυτότητα

Η μαύρη οροφή δημιουργεί έντονη διχρωμία με το αμάξωμα, ενώ τα διακοσμητικά Color Clips στην απόχρωση Rouge André, οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και το λογότυπο Collection στην πίσω πόρτα ολοκληρώνουν μια πιο δυναμική και ιδιαίτερη εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η νέα επένδυση Urban Blue Collection Ambiance, οι αποκλειστικές διακοσμητικές λεπτομέρειες και τα ειδικά πατάκια Collection δημιουργούν μία πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα, χωρίς να αλλοιώνουν τον βασικό χαρακτήρα της Citroën, που παραμένει η κορυφαία άνεση.

Η άνεση παραμένει σημείο αναφοράς

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νέων εκδόσεων είναι η παρουσία της ανάρτησης Citroën Advanced Comfort, η οποία χάρη στα Progressive Hydraulic Cushions απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου, προσφέροντας ιδιαίτερα ομαλή κύλιση τόσο μέσα στην πόλη όσο και στο ταξίδι.

Στην ίδια φιλοσοφία κινούνται και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort®, τα οποία συνδυάζουν μαλακή αίσθηση με σωστή στήριξη του σώματος, αυξάνοντας σημαντικά την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Η νέα σειρά Collection δεν περιορίζεται στις αισθητικές αλλαγές, αλλά προσφέρει και επιπλέον εξοπλισμό

Στο Citroën C3, η έκδοση εμπλουτίζει τον ήδη πλούσιο εξοπλισμό PLUS προσθέτοντας κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή πρακτικότητα.

Στο Citroën C3 Aircross, όπου τα συγκεκριμένα στοιχεία υπάρχουν ήδη από την έκδοση PLUS, η Collection εισάγει ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό: το Keyless Access & Start, που επιτρέπει την είσοδο και την εκκίνηση του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση κλειδιού. Το σύστημα διατίθεται τόσο στις υβριδικές όσο και στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Επιλογή κινητήρα για κάθε ανάγκη

Η Citroën συνεχίζει να επενδύει στη φιλοσοφία της «δύναμης της επιλογής», προσφέροντας τις εκδόσεις Collection με βενζινοκινητήρες, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Το Citroën C3 Collection διατίθεται με:

Turbo 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο.

Hybrid 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο.

Electric 113 ίππων, με αυτονομία έως 328 χλμ. (WLTP) και έως 460 χλμ. σε αστικές συνθήκες

Αντίστοιχα, το Citroën C3 Aircross Collection προσφέρεται με:

Turbo 100 ίππων.

Hybrid 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο.

Electric Extended Range 113 ίππων, με αυτονομία έως 400 χλμ. WLTP και έως 550 χλμ. σε αστική χρήση.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οδηγός μπορεί να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, είτε δίνει προτεραιότητα στην οικονομία, είτε στις επιδόσεις, είτε στην ηλεκτροκίνηση.

Η νέα σειρά Collection διατηρεί μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική

Το Citroën C3 Collection ξεκινά από 19.300 ευρώ στην έκδοση Turbo 100 hp, από 22.500 ευρώ στην υβριδική έκδοση των 110 ίππων και από 20.600 ευρώ στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση των 113 ίππων (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Το Citroën C3 Aircross Collection είναι διαθέσιμο από 21.300 ευρώ με τον Turbo κινητήρα των 100 ίππων, από 23.900 ευρώ στην υβριδική έκδοση των 145 ίππων και από 23.500 ευρώ στην ηλεκτρική Extended Range των 113 ίππων, επίσης με την κρατική επιδότηση.

Η φιλοσοφία της Citroën σε μία έκδοση

Με τις νέες εκδόσεις Collection, η Citroën συγκεντρώνει σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο όλα όσα χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη γκάμα της. Δηλαδή τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, το υψηλό επίπεδο άνεσης, τις προηγμένες τεχνολογίες, τη σύγχρονη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε βενζινοκίνητες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.