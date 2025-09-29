Του Γιώργου Παλληκάρη

Η Citroen κάνει κίνηση ματ, φέρνοντας στην αγορά το απόλυτο οικογενειακό SUV, σε τιμή που δεν έχει αντίπαλο. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο C3 Aircross, το οποίο έρχεται να εκτοξεύσει την έννοια value for money σε νέα επίπεδα καθώς με τιμή στα 18.900 ευρώ προσφέρει ένα σύνολο που πραγματικά λύνει τα χέρια και κάνει τη ζωή πιο εύκολη.

Θέλετε χώρους; Θέλετε 5 ή 7 θέσεις; Θέλετε κινητήρα βενζίνης, υβριδικό ή μήπως ηλεκτρικό; Θέλετε να περνάτε πάνω από λακκούβες και να μην καταλαβαίνετε το παραμικρό; Μπορείτε να τα αποκτήσετε όλα, κάνοντας δικό σας το ολοκαίνουργιο C3 Aircross.

Επιβλητικό και μοντέρνο – Ξεχωρίζει χωρίς να προκαλεί

Το νέο C3 Aircross έρχεται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της φίρμας που το κάνει πιο μοντέρνο και επιβλητικό από ποτέ. Με μήκος στα 4.39μ. έχει τις ιδανικές διαστάσεις για να μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 άτομα, αλλά παράλληλα να είναι ευέλικτο και εντός πόλης. Ξεχωρίζει από τις μεγάλες επιφάνειες που τις διατρέχουν απαλές νευρώσεις, το μεγάλο σήμα της φίρμας στη νέα ψηλή μάσκα και φυσικά τα στενά φωτιστικά σώματα που δημιουργούν μοναδική ταυτότητα. Με πλάτος 1.79μ. τονισμένα φτερά, ύψος 1.66μ. και απόσταση από το έδαφος στα 20εκατ. το C3 Aircross είναι από τα πιο στιβαρά, κομψά και επιβλητικά SUV, κάτι που το καταφέρνει, χωρίς να προκαλεί.

Με χώρους… ρεκόρ για τους επιβάτες αλλά και προαιρετική 7θέσια διάταξη

Φυσικά οι μεγάλες διαστάσεις παρέχουν και εντυπωσιακούς χώρους, για τους οποίους υπεύθυνο είναι το μεταξόνιο των 2.67μ. Μάλιστα, η αρχιτεκτονική είναι τόσο έξυπνη που το μοντέλο προσφέρεται ήδη με 5θέσια διάταξη, ενώ από το τέλος της χρονιάς θα προσφέρεται και με 7θέσια για τους πολύτεκνους που θέλουν να κάνουν την καθημερινότητα τους πιο εύκολη (μάλιστα για τους πολύτεκνους, λόγω έλλειψης ΤΤ, η τιμή μειώνεται στα 18.060 ευρώ για την 5θέσια διάταξη). Ειδικότερα στην συγκεκριμένη, το μοντέλο προσφέρει όχι μόνον τιμές ρεκόρ του χώρου για τους επιβάτες της 2ης σειράς, αλλά και πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα που αρχίζει από τα 460λίτρα. και φτάνει τα 1.600λτ.

Και φυσικά επειδή οι μεγάλοι χώροι χωρίς την ανάλογη πρόσβαση δεν έχουν νόημα, το το μεγάλο μεταξόνιο (το μεγαλύτερο στην κατηγορία του), εξασφαλίζει τεράστιο άνοιγμα θυρών, τόσο στην 2η όσο και στην 3η σειρά καθισμάτων, προς διευκόλυνση όλων.

Και Βενζινοκίνητο και Υβριδικό και Αμιγώς Ηλεκτρικό

Η Citroen συνεχίζει να ακούει τους πελάτες της και προσφέρει πρακτικές κινητήριες επιλογές, που ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικές συνθήκες και καθημερινές προκλήσεις. Έτσι, για να μπορεί ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του, να βρει τη χρυσή τομή, το νέο C3 Aircross διατίθεται ως:

Βενζινοκίνητο: Στην αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση διαθέτει έναν τρικύλινδρο 1.200άρη Turbo κινητήρα ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο 6άρι σασμάν. Είναι ιδανική για όσους δεν θέλουν το παραμικρό ίχνος εξηλεκτρισμού στο όχημα τους, με την κατανάλωση να είναι στα 5.9λτ./100χλμ. (από 18.900 ευρώ)

Υβριδικό: Σε αυτή την έκδοση, συνδυάζονται τα θετικά δύο κόσμων. Της βενζίνης (1.2 Puretech 136 ίππων) και του ρεύματος, χωρίς το άγχος της φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, στην υβριδική έκδοση η συνολική ιπποδύναμη αγγίζει τα 145 άλογα, καθώς υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας 21kW ενσωματωμένος στο 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCT. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρικής οδήγησης σχεδόν στο 50% της αστικής χρήσης, με τη φόρτιση να γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση. Η ροπή είναι στα 230 Nm και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 192χλμ./ώρα. (από 24.500 ευρώ)

Ηλεκτρικό: Για όσους θέλουν να κινούνται εντελώς αθόρυβα, με μηδενικούς ρύπους και έχουν πρόσβαση σε φορτιστή, υπάρχει το e-Citroen Aircross. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που διαθέτει έναν κινητήρα 83kW / 113hp ο οποίος συνδυάζεται με μία μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) 44 kWh. Αυτή η τεχνολογία πετυχαίνει αυτονομία 306 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο. Μάλιστα η συγκεκριμένη έκδοση έχει τιμή εκκίνησης 27.400 ευρώ, η οποία με την κρατική επιδότηση μειώνεται στα 23.400 ευρώ.

Citroen σημαίνει άνεση… και όχι τυχαία



Το δυνατό χαρτί του C3 Aircross από την ημέρα που εμφανίστηκε η πρώτη γενιά του, ήταν η φημισμένη οδηγική του άνεση. Πλέον, το νέο μοντέλο ανεβαίνει ένα ακόμα επίπεδο, προσφέροντας πρωτόγνωρες εμπειρίες ξεκούραστης οδήγησης. Πώς το καταφέρνει; Φυσικά ενσωματώνοντας την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort® με υδραυλικά στοπ, που προσφέρει μοναδική ομαλότητα και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή. Παράλληλα, τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort® με επιπλέον αφρώδες υλικό εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Και επειδή τα έχουμε δοκιμάσει, να σας πούμε πως πραγματικά δεν θα καταλάβετε καμία λακκούβα (σε αυτό βοηθάει και η απόσταση 20 εκατ. από το έδαφος.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από ποτηροθήκες, θύρες usb για όλους τους επιβάτες και αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα.

Εσωτερικό hi-tech σε φιλοσοφία C-Zen Lounge



Η ευήλια καμπίνα του νέου C3 Aircross ξεχωρίζει για την καλή εργονομία, τις λιτές γραμμές και φυσικά η εντυπωσιακή head-up οθόνη που έχει πάρει τη θέση του παραδοσιακού πίνακα οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη βρίσκεται χαμηλά στη βάση του παρμπρίζ, δίνοντας στον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες, χωρίς εκείνος να χρειάζεται να πάρει τα μάτια του από το δρόμο.

Το hi-tech κομμάτι ενισχύεται στην οθόνη αφής 10.25 ιντσών, η οποία είναι και το κέντρο ελέγχου για τα περισσότερα συστήματα και υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

5 Hot σημεία του νέου Citroen C3 Aircross

Προσφέρεται σε 5θέσια αλλά και 7θέσια διάταξη (η δεύτερη θα έρθει στο τέλος του χρόνου) Είναι διαθέσιμο ως βενζινοκίνητο, υβριδικό (φορτίζει αυτόματα) και αμιγώς ηλεκτρικό Προσφέρει κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση Citroën Advanced Comfort® και τα καθίσματα Advanced Comfort® Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.600λτ. με τα πίσω καθίσματα σε οριζόντια θέση Η τιμή του που ξεκινά από τα 18.900 ευρώ και μειώνεται ακόμα περισσότερο στα 18.060 ευρώ χωρίς ΤΤ για τους πολύτεκνους (στην 5θέσια διάταξη)

Ανακαλύψτε και οι ίδιοι όλα τα παραπάνω και νιώστε την αίσθηση μαγικού χαλιού που προσφέρει η οδήγηση του νέου C3 Aircross. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα κλικ ΕΔΩ και να προγραμματίσετε το δικό σας test drive.