Του Γιώργου Παλληκάρη

Τι ζητά ο σύγχρονος οδηγός; Ένα SUV με compact διαστάσεις για να κινείται άνετα μέσα στην πόλη, αλλά να έχει και χώρους. Να διατίθεται σε ποικιλία μηχανικών συνόλων, να είναι μοντέρνο και εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και φυσικά, να είναι οικονομικό σε αγορά και χρήση.

Εάν αναγνωρίσατε και εσείς τα θέλω σας στα παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε υπάρχει το ιδανικό αυτοκίνητο που θα κάνει την καθημερινότητα σας πιο ευχάριστη από ποτέ. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο Fiat Grande Panda, που με τιμές από 16.990 ευρώ, έρχεται να δώσει την λύση σε όποια πρόκληση και αν βρεθεί μπροστά του. Είτε αυτή λέγεται στυλ, είτε χαμηλή κατανάλωση, είτε τεχνολογία νέας γενιάς σε άνεση και ασφάλεια, είτε χώροι. Ας το δούμε αναλυτικότερα:

Νέο Fiat Grande Panda – Εκεί όπου η ιταλική φινέτσα συναντά την πρακτικότητα και η τεχνολογία την οικονομία

Η Fiat αφουγκράστηκε την αγορά και έφτιαξε από το μηδέν το ολοκαίνουργιο Grande Panda, ως έναν καθημερινό, στιλάτο σύμμαχο. Με μήκος στα 4μ. πλάτος στα 1.753χλστ. και ύψος στα 1.586χλστ. καταφέρνει να είναι άκρως ευέλικτο και ευκολοδήγητο εντός πόλης, προσφέροντας παράλληλα πολύ καλούς χώρους, αλλά και μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Έρχεται ως βενζινοκίνητο, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη επιλογή για όλες τις ανάγκες.

Το νέο Grande Panda ξεχωρίζει από όλα τα B-SUV της αγοράς, καθώς καταφέρνει σε έναν καμβά 4μ. να παντρέψει την ρετρό αισθητική με τα σύγχρονα στιλιστικά στοιχεία, σε μία boxy σιλουέτα. Από τις ιδιαίτερες ζάντες, τις ανάγλυφες αναφορές FIAT και τις ράγες οροφής, στα pixel εμπρός φώτα, τα διάφανα καλύμματα των πίσω και τους τονισμένους θόλους των τροχών, το Grande Panda δεν πρόκειται να το βαρεθείς ποτέ. Όσο το κοιτάς, τόσα περισσότερα ανακαλύπτεις. Με δεκάδες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και άλλες τόσες χρωματικές επιλογές, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του Grande Panda και να μην συναντήσει όμοιο του στο δρόμο. Σε έναν δρόμο όπου, κακά τα ψέματα, έχει γεμίσει με οχήματα σχεδόν πανομοιότυπα.

Το περιπετειώδες και trendy στυλ του, έρχεται να ολοκληρώσει η απόσταση από το έδαφος στα 18.3 εκατ. που του δίνει ξεκάθαρο SUV “αέρα” αλλά και τη δυνατότητα να αντέχει στις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων.

Εσωτερικό ευρύχωρο, μοντέρνο και με τεχνολογία που σου λύνει τα χέρια:

Η funky εξωτερική εμφάνιση περνάει και στο εσωτερικό, όπου μαζί με την σωστή διαχείριση των χώρων, το νέο Grande Panda προσφέρει ένα πακέτο που σε κερδίζει.

Αρχικά είναι ο συνδυασμός των χρωμάτων που κάνουν ζωηρή και ευχάριστη την ατμόσφαιρα (ποιος δεν θέλει να μπαίνει στο αυτοκίνητο του το πρωί και να του φτιάχνει η διάθεση;) με αποκορύφωμα την επένδυση του ταμπλό με υλικό που αποτελείται κατά 33% από αληθινό bamboo.

Σε απόλυτη σχεδιαστική αρμονία βρίσκονται τόσο ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών πίσω από το τιμόνι, όσο και η οθόνη αφής 10,25 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό. Αμφότεροι “αγκαλιάζονται” από ένα οβάλ φωτεινό περίγραμμα, μία άμεση αναφορά στην διάσημη πίστας στην οροφή του εμβληματικού βιομηχανικού κτιρίου Λινγκότο της Fiat στο Torino. Το ίδιο μοτίβο συναντάται και στην κονσόλα όπου κυκλώνει τον λεβιέ του κιβωτίου αλλά και τη θέση για ασύρματη φόρτιση smartphone.

Την μοντέρνα εικόνα συμπληρώνουν τα αναπαυτικά καθίσματα, ενώ οι θέσεις για μικροαντικείμενα ενός της καμπίνας είναι περισσότερο από επαρκείς με χωρητικότητα 13λτ. και αποκορύφωμα το Bambox εμπρός από τον συνοδηγό.

Και μιας και αναφερθήκαμε στους χώρους, το νέο Fiat Grande Panda, αποδεικνύει στην πράξη πως δεν χρειάζεσαι τεράστιο αμάξωμα μία άνετη καμπίνα. Τα 4μ. σε συνδυασμό με την σωστή αρχιτεκτονική, είναι υπεραρκετά για να φιλοξενήσουν με άνεση 4 ενήλικες ανεξαρτήτως ύψους (κορυφαίος χώρος για ώμους στην κατηγορία – θα χωρέσει ακόμα και τρίτος πίσω επιβάτης με μικρές παραχωρήσεις), την ώρα που ο χώρος αποσκευών των 361λτ. είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία του.

Έχει κινητήρες για όλες τις ανάγκες



Έχεις πρόσβαση σε φορτιστή και σου αρέσει να κινείσαι αθόρυβα; Υπάρχει η ηλεκτρική έκδοση. Κινείσαι εντός πόλης, αλλά δεν έχεις πρόσβαση σε πρίζα; Υπάρχει η υβριδική έκδοση που ανακτά ενέργεια στο φρενάρισμα. Θέλεις την πιο προσιτή επιλογή; Υπάρχει η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση.

Υπάρχει ένα Fiat Grande Panda για όλους



Αρχικά είναι διαθέσιμο ως αμιγώς βενζινοκίνητο. Στη συγκεκριμένη έκδοση, υπάρχει ένας τούρμπο τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.2λτ. που αποδίδει 100 άλογα και 205 Nm. Συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop, που από κοινού ρίχνουν την κατανάλωση εντός πόλης, σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Διατίθεται όμως και ως υβριδικό, όπου το σύνολο κινεί ο ίδιος 1.200άρης κινητήρας βενζίνης, σε συνδυασμό με έναν ηλεκτρικό κινητήρα 21 kW, προσαρμοσμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από μπαταρία 48V με ενεργειακή χωρητικότητα 0,876 kWh και έτσι η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 ίππους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της διάταξης, είναι πως ο ηλεκτροκινητήρας, μπορεί να κινήσει αμιγώς ηλεκτρικά το Grande Panda στο ξεκίνημα, στον ήπιο ρυθμό (μποτιλιάρισμα) και στο παρκάρισμα. Μάλιστα στις επιταχύνσεις από χαμηλές ταχύτητες συνδράμει τον κινητήρα βενζίνης τονώνοντας τις επιδόσεις και μειώνοντας την κατανάλωση (3.2λτ./100χλμ. εντός πόλης καταγράψαμε όταν το δοκιμάσαμε).

Για όσους έχουν πρόσβαση σε φορτιστή (είτε στο σπίτι, είτε στο γραφείο), υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Grande Panda, με μπαταρία 44 kWh και ηλεκτρικό κινητήρα που αποδίδει 113 άλογα. Χάρη σε αυτό το συνδυασμό, έχει αυτονομία 320χλμ. στον μικτό κύκλο μέτρησης WLTP και ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100χλμ. σε 11 δευτ. Μάλιστα, το σπιράλ καλώδιο φόρτισης που βρίσκεται ενσωματωμένο στο εμπρός μέρος και έχει μήκος 4,5μ. κάνει τη φόρτιση πανεύκολη και μαζεύεται μόνο του μετά τη χρήση, υποστηρίζοντας ισχύ έως 7 kW. Έτσι, η αναπλήρωση από το 20-80% της ενέργειας γίνεται σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Υπάρχει και η επιλογή για φόρτιση με ισχύ 11 kW, οπότε η αναπλήρωση από το 20% έως το 80% ολοκληρώνεται σε 2 ώρες και 50 λεπτά, ενώ για την ταχυφόρτιση σε συνεχές ρεύμα (DC) η μέγιστη ισχύς είναι τα 100 kW και ο χρόνος φόρτισης στα μόλις 27 λεπτά της ώρας.

Διαθέσιμο σε 3 εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop – Icon – La Prima

Η τεχνολογία πλέον είναι must και το Fiat Grande Panda προσφέρει το πλήρες πακέτο, είτε αφορά την άνεση και την ψυχαγωγία, είτε την ασφάλεια:

Το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10", πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα. Υπάρχει και πακέτο υποβοήθησης του οδηγού, με σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Το Icon προσθέτει, infotainment με οθόνη αφής 10,25" και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, αυτόματους προβολείς LED και πίσω φώτα LED. Επίσης, οι εξωτερικοί καθρέφτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και με LED φλας, ενώ επιπρόσθετα είναι βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες.

Το κορυφαίο La Prima διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17", κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, μπάρες οροφής, προστατευτικές ποδιές στους προφυλακτήρες, φιμέ πίσω τζάμια και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Ξεχωρίζει επίσης η ειδική επένδυση στα καθίσματα και το soft touch τιμόνι, η επένδυση Bambox και ο επιπλέον κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό, το ύφασμα στις εμπρός πόρτες, ο εσωτερικός φωτισμός LED και η ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού.

Σε όλα τα παραπάνω, προσθέστε 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000χλμ.) και 5ετή οδική βοήθεια.

Το πιο value for money B-SUV της αγοράς

Με μοναδικό στυλ, με κορυφαίους για την κατηγορία χώρους, με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και με τεχνολογία που σου λύνει τα χέρια, το Fiat Grande Panda ξεκινά από τα 16.990 ευρώ και απαντά σε όλες τις καθημερινές προκλήσεις.

