Ήταν Φεβρουάριος του 2025, όταν τα στελέχη της Οmoda & Jaecoo Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (αδελφή εταιρία της Star Automotive Ελλάς που εκπροσωπεί τις Mercedes – smart στην Ελλάδα και μέλος του Emil Frey Group), παρουσίαζε το πλάνο λανσαρίσματος αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό πίσω από τον ερχομό των Omoda και Jaecoo. Ενάμιση χρόνο μετά, η εταιρία έχει γίνει πασίγνωστη σε όλη την Ελλάδα και τα αυτοκίνητα της σίγουρα τα συναντάτε καθημερινά στο δρόμο. Και πως να μην τα συναντάτε αφού καταφέρνουν να συνδυάσουν με μοναδική μαεστρία χώρους – τεχνολογία – τιμή.

Η O&J δεν σταματά να εμπλουτίζει την γκάμα της και πριν λίγες ώρες, παρουσίασε στους εκπροσώπους του ειδικού τύπου τις νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της Jaecoo. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο Jaecoo 5 το οποίο προσφέρεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση όσο και σε υβριδική με τεχνολογία SHS-H, ενώ παράλληλα αποκάλυψε και τη νέα υβριδική έκδοση του μεγαλύτερου Jaecoo 7.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο κ. Vincent Ye (Regional Marketing Director Omoda/ Jaecoo) ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα μοντέλα, μιλώντας μάλιστα ελληνικά και κερδίζοντας επάξια το χειροκρότημα. Και επειδή ξέρουμε πως πολλοί θα σκεφτείτε εύλογα “και αμα χρειαστώ ανταλλακτικά, τι γίνεται;”, η κα. Αλεξάδρα Χρυσού (PR & Corporate Affairs) ξακαθάρισε πως υπάρχει διαθεσιμότητα στο 95% για τα ανταλλακτικά, ενώ ήδη υπάρχουν 16 κάθετες μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Jaecoo 5 SHS-H: 224 άλογα και 900χλμ. αυτονομίας χωρίς την ανάγκη φόρτισης

Ας ξεκινήσουμε με το μοντέλο που, κατά την άποψή μας, έχει όλα τα στοιχεία για να ταράξει τα νερά στην κατηγορία του. Ο λόγος για το Jaecoo 5 SHS-H, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκίνηση και αποδίδει συνολικά 224 ίππους.

Κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται το προηγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS-H). Στην «καρδιά» του συναντάμε έναν 1.5 TGDi turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,8 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τους 224 ίππους και 295 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού και ιδιαίτερα γραμμική επιτάχυνση, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Οι επιδόσεις είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για ένα υβριδικό SUV, καθώς το 0-100 ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 175χλμ.

Σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις, το Jaecoo 5 SHS έχει μήκος 4.380 χλστ., πλάτος 1.860 χλστ. και ύψος 1.650 χλστ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.620 χλστ. O χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 410 λίτρων.

Το νέο Jaecoo 5 υιοθετεί τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας καθαρές επιφάνειες, έντονες ακμές και μια SUV εμφάνιση που αποπνέει δυναμισμό. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η κάθετη μάσκα, ενώ τα Full LED φωτιστικά σώματα και οι ισορροπημένες αναλογίες συμπληρώνουν τη σύγχρονη εικόνα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, η έμφαση περνά στην άνεση, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον για τον οδηγό, ενώ η καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο εύκολη χάρη στην ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, την ασύρματη φόρτιση smartphone και τις δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου του αυτοκινήτου.

Στο κομμάτι της οικονομίας, οι εργοστασιακές μετρήσεις κάνουν λόγο για μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα/100 χλμ., με τις εκπομπές CO₂ να περιορίζονται στα 120 γρ./χλμ.. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αυτονομία με ένα γέμισμα μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 900+ χιλιόμετρα, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της υβριδικής φιλοσοφίας του Jaecoo 5 SHS-H.

Jaecoo 5 EV: Αμιγώς ηλεκτρικό με 402χλμ. αυτονομίας και 211 άλογα

Για όσους έχουν πρόσβαση σε πρίζα και θέλουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Jaecoo 5. Μία EV έκδοση η οποία εξοπλίζεται με μπαταρία 61 kWh, ικανή να προσφέρει 402χλμ. αυτονομίας αλλά και φόρτιση 30-80% σε 28 λεπτά. Η ιπποδύναμη με τη σειρά της φτάνει τα 211 άλογα, με το 0-100 να έρχεται σε 7.7 δευτ. Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.

Pet Friendly σε όλα του

Το νέο Jaecoo 5 δεν σχεδιάστηκε μόνο με γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και εκείνες των τετράποδων επιβατών. Χαρακτηριστικά είναι τα υλικά των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση TÜV SÜD ως Pet Friendly. Σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρουν χαμηλές εκπομπές VOC, αντιβακτηριακή προστασία 99,9%, αλλά και αυξημένη αντοχή στις γρατζουνιές. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινή συμβίωση με ένα κατοικίδιο στο αυτοκίνητο πιο εύκολη, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εσωτερικού. Μάλιστα η εταιρία έχει δημιουργήσει μια σειρά από ειδικά αξεσουάρ για κατοικίδια, όπως προστατευτικό για τον χώρο αποσκευών, αναδιπλούμενη ράμπα για ευκολότερη πρόσβαση, διαχωριστικό ασφαλείας, αλλά και ειδικό φορητό μπολ νερού.

Σε δύο εκδόσεις: Select και Exclusive με πλούσιο εξοπλισμό

Στο SHS-H Select περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Full LED φώτα, θερμαινόμενο τιμόνι, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88”, οθόνη infotainment 13,2”, keyless λειτουργία, διζωνικός κλιματισμός, θερμαινόμενα καθίσματα, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto και 19 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η Exclusive προσθέτει πανοραμική οροφή, δερμάτινα καθίσματα, SONY® ηχοσύστημα, ασύρματη φόρτιση και κάμερα 540°. Η EV έκδοση διαθέτει επιπλέον V2L, Frunk 35 λίτρων, Pet, Camping και Parking Climate Mode.

Τιμές για Jaecoo 5

Για την πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 5 SHS-H (ισχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €)

JAECOO 5 SHS-H Select 26.900 € (26.200 €)

JAECOO 5 SHS-H Exclusive 30.500 € (29.800 €)

Για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση JAECOO 5 EV (παρέχεται συνολικό όφελος πελάτη έως 7.000 €, εκ των οποίων 4.000 € προωθητική

ενέργεια της εταιρείας και 3.000 € αφορούν την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3)

JAECOO 5 EV Select 35.900 € (28.900 €)

JAECOO 5 EV Exclusive 37.900 € (30.900 €)

Jaecoo 7 SHS-H για όσους θέλουν πλήρως υβριδική λειτουργία αλλά και τεράστιους χώρους

Το Jaecoo 7 SHS-H υιοθετεί τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με έντονες ακμές, επιβλητική εμπρός μάσκα και αναλογίες που αναδεικνύουν τον SUV χαρακτήρα του (Μήκος, Πλάτος, Ύψος: 4500χλστ. 1865χλστ. 1670χλστ). Παράλληλα ο χώρος αποσκευών είναι στα 500λτ.

Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην άνεση και την εργονομία, με τη μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων να πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, αλλά και οι αναβαθμίσεις λογισμικού Over-The-Air (OTA), ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία.

Τεχνολογία που ενισχύει την ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Jaecoo 7 SHS-H, το οποίο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται Adaptive Cruise Control με Stop & Go, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, παρακολούθηση τυφλού σημείου και Rear Cross Traffic Alert. Το πακέτο συμπληρώνουν η αναγνώριση ορίων ταχύτητας, το σύστημα παρακολούθησης οδηγού και, ανάλογα με την έκδοση, η πανοραμική κάμερα 540°. Παράλληλα, η δομή του αμαξώματος αξιοποιεί χάλυβα υψηλής αντοχής σε κρίσιμα σημεία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το υβριδικό κινητήριο σύστημα, είναι ίδιο με του Jaecoo 5 SHS-H, με 224 συνδυαστική ισχύ και μέση κατανάλωση στα 5.5λτ./100χλμ. Η αυτονομία αγγίζει τα 870χλμ. ενώ το 0-100 έρχεται σε 8.9 δευτ. με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180χλμ./ώρα.

Τιμές (iσχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €)

JAECOO 7 SHS-H Select 30.900 € (30.200 €)

JAECOO 7 SHS-H Exclusive 34.900 € (34.200 €)

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Jaecoo προσφέρει για τα μοντέλα της 7 χρόνια εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.