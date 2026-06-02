Υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα που κατάφεραν να σημαδέψουν πραγματικά την ιστορία της αυτοκίνησης. Ένα από αυτά είναι το Nissan Juke, ένα μοντέλο που το 2010 κατάφερε να αμφισβητήσει ανοικτά την κυριαρχία των sedan και των hatchback και να καθιερώσει ευρέως την B-SUV κατηγορία. Μία κατηγορία που πλέον αποτελεί το 57% των συνολικών πωλήσεων της ελληνικής αγοράς.

Δεκαέξι χρόνια μετά (και με πάνω από 1.5 εκατ. πωλήσεις), λίγο πριν μας συστήσει τη νέα αμιγώς ηλεκτρική γενιά του, το Nissan Juke συνεχίζει να καίει καρδιές. Στην πιο μοντέρνα, αποδοτική και υβριδική μορφή του, κατάφερε να γίνει το best seller μοντέλο στην Ελλάδα το φετινό Μάρτιο (ανεξαρτήτως κατηγορίας), δείχνοντας πόσο ολοκληρωμένο όχημα είναι.

Μία επιτυχία που μόνο τυχαία δεν είναι καθώς το Nissan Juke Hybrid έχει βρει μία ιδανική συνταγή που ταιριάζει απόλυτα στον Έλληνα οδηγό. Διαθέτει έναν τετρακύλινδρο 1.600άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα που αποδίδει 94 άλογα και 148 Nm ροπής ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και μία μπαταρία xωρητικότητας 1,2 kWh (ωφέλιμες 0,98 kWh) που τοποθετείται κάτω από τον χώρο αποσκευών. Έτσι, συνολικά το μοντέλο αποδίδει 145 άλογα, μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες ενώ φυσικά φορτίζει κατά το φρενάρισμα.

Η εταιρία ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4.9λτ./100χλμ. (C02 112γρ.) με τα δικά μας νούμερα να είναι πολύ κοντά, σχεδόν 1λτ. παραπάνω. Παράλληλα, το 0-100 έρχεται σε 10 δευτ. ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 166χλμ./ώρα και πριν βιαστείτε να πείτε “λίγα είναι”, σκεφτείτε πού θα χρειαζόσασταν παραπάνω;

Δεν είναι όμως μόνο το κινητήριο σύνολο. Είναι και άλλα πράγματα που κάνουν το Juke ξεχωριστό

Σίγουρα ένα από αυτά είναι η εμφάνιση του. Από το 2010 το πρώτο Juke τόλμησε να ταρακουνήσει την αγορά με την ιδιαίτερη εμφάνιση του η οποία και δίχασε αλλά και άρεσε. Πλέον, στην πιο ανανεωμένη μορφή της δεύτερης γενιάς, αρέσει περισσότερο από ποτέ. Μοντέρνα σχεδιαστικά φωτιστικά σώματα, coupe γραμμή οροφής με κρυμμένες πίσω χειρολαβές και την όμορφη “τσάκιση” του πίσω μέρους (που έχει γίνει αισθητά πιο συμβατική και κοινά αποδεκτή συγκριτικά με παλιότερα).

Διαστάσεις Nissan Juke Hybrid: Μήκος: 4.210χλστ. πλάτος 1.800χλστ. ύψος 1.593χλστ. απόσταση από έδαφος 17εκατ. και μεταξόνιο στα 2.636χλστ.

Όπως μαρτυρούν και οι διαστάσεις, πρόκειται για ένα compact B-SUV το οποίο θα φιλοξενήσει με άνεση 4 ενήλικες, με πολύ καλά καθίσματα (σε στήριξη και υλικό), ενώ ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 354λτ. καθώς διαθέτει κανονική ρεζέρβα, πράγμα σπάνιο και σίγουρα καλοδεχούμενο.

Το εσωτερικό, είναι ένα ακόμη δυνατό σημείο του Nissan Juke. Καταφέρνει να συνδυάσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με εύχρηστα μπουτόν και διακόπτες, αντί να “πνίγει” τον οδηγό με επιφάνειες επαφής και υπομενού. Υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.3 ιντσών με μία κεντρική οθόνη 12.3 ιντσών (πλήρους συνδεσιμότητας), έχοντας παράλληλα κανονικά κουμπιά για όλες τις βασικές λειτουργίες, ακόμα και για επιλογή αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης. Η συναρμογή των υλικών είναι πολύ καλή, ενώ η καμπίνα έχει ωραία ηχομόνωση και ambient φωτισμό.

Το Nissan Juke διατίθεται στις εκδόσεις , Acenta, N-Connecta, N-Design και Techna. Το μοντέλο δοκιμής ανήκει στην τελευταία και πλουσιότερη έχοντας εντυπωσιακή λίστα εξοπλισμού. Από όλα τα συστήματα ασφαλείας και ασύρματη φόρτιση κινητού, μέχρι Pro-Pilot Assist και ηχοσύστημα Bose με ηχεία μέχρι και στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Οι τιμές ξεκινούν από τα 23.290 ευρώ και φτάνουν στα 29.790 ευρώ για την Techna.

Στο δρόμο

Το Nissan Juke είναι ευχάριστο και ευκολοδήγητο. Εντός πόλης σου λύνει τα χέρια με το μέγεθος του και ευτυχώς την κακή πίσω ορατότητα, υπερκαλύπτουν οι 360 κάμερες. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και νιώθεις πως είσαι ψηλά με καλή μπροστινή ορατότητα. Στον πίνακα οργάνων μπορείς να επιλέξεις να βλέπεις από τη ροή της ενέργειας μέχρι και τους χάρτες πλοήγησης, ενώ υπάρχουν και τρία διαθέσιμα προγράμματα Drive Modes, τα Eco-Comfort-Sport. Το γκάζι ακούει κατευθείαν χάρη και στη χρήση ρεύματος ενώ στο μποτιλιάρισμα, η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση είναι σωτήρια.

Στον αυτοκινητόδρομο, αεροδυναμικοί θόρυβοι θα έρθουν μετά τα 130χλμ./ώρα, ενώ το πάτημα είναι καλό και σίγουρο. Παράλληλα και παρά το γεγονός πως η ανάρτηση είναι πιο σφικτή από τον ανταγωνισμό, οι λακκούβες δεν θα ενοχλήσουν την άνεση της καμπίνας (γόνατα McPherson μπροστά και ημιάκαμπτος άξονας πίσω). Τα 17 εκατ. απόστασης από το έδαφος, μας επέτρεψαν να πάμε με άνεση σε light χωμάτινες διαδρομές ενώ ακόμα και στον αυτοκινητόδρομο (όπου η μπαταρία αδειάζει γρήγορα), η κατανάλωση ποτέ δεν ξεφεύγει.

Στο ταμείο

Σε έναν κόσμο με ογκώδη, boxy SUV που συγκεντρώνουν όλες τις λειτουργίες σε μία οθόνη, το Juke έχει να προσφέρει κάτι το διαφορετικό. Τόσο σε σχεδίαση, σε εργονομία καμπίνας, σε τεχνολογία αλλά και σε υβριδικό σύνολο, που μπορεί να μην βάζει φωτιά στην άσφαλτο, αλλά δεν βάζει ούτε στο πορτοφόλι.