Του Γιώργου Παλληκάρη

Η Ford είναι σε θέση να προσφέρει ένα από τα καλύτερα ηλεκτρικά B-SUV της αγοράς, σε εξαιρετική τιμή. Ο λόγος φυσικά για το Puma Gen-E το οποίο τα έχει όλα και τα κάνει όλα. Χώροι, αυτονομία, επιδόσεις, οδηγική συμπεριφορά και πινελιές από τη Mustang, όλα ενωμένα και όμορφα συνδυασμένα στο Ford Puma Gen-E το οποίο πραγματικά μπορεί να σας λύσει τα χέρια.

Αντικειμενικά όμορφο

Το SUV λαμβάνει έναν αναθεωρημένο μπροστινό προφυλακτήρα με κλειστή μάσκα και πιο κομψές εισαγωγές που παραπέμπουν στη Mustang Mach-E. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλες αναβαθμίσεις, όπως οι ζάντες αλουμινίου, η ελαφρώς τροποποιημένη πίσω αεροτομή και η απουσία απολήξεων εξάτμισης. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μοντέλο διαθέτει μοναδική σχεδιαστική ταυτότητα και δεν μοιάζει με κανένα άλλο, ενώ όταν ανοίξετε την μπροστινή πόρτα, ένα φωτισμένο puma θα σας δείξει το δρόμο.

Με εκπληκτικούς χώρους



Στο εσωτερικό, η πρακτικότητα είναι το highlist, καθώς η ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα και όχι θερμικού μοτέρ, επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων αποθηκευτικών χώρων. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει τα εντυπωσιακά 574 λίτρα, ενώ ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης «Frunk» επιπλέον 43λτ. Παράλληλα το διάσημο «Megabox» των 80λτ. έχει μετατραπεί σε «GigaBox» ανεβαίνοντας στα 145λτ. καθώς προσφέρει πλέον επιπλέον χώρο που μπορεί να πλυθεί με νερό, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Hi-tech και εύκολο στη χρήση

Το ψηφιακό κόκπιτ είναι κοινό με το θερμικό Puma, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών και της οθόνης αφής 12 ιντσών του συστήματος infotainment SYNC4. Ωστόσο, η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μια υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με έναν νέο αποθηκευτικό χώρο που εκμεταλλεύεται τον χώρο που κανονικά καταλαμβάνει το κιβώτιο ταχυτήτων. Είναι ξεκάθαρο πως η συναρμογή των υλικών είναι εξαιρετική με πολλές μικρές πινελιές που θα τις ανακαλύπτετε όσο θα περνάτε ώρες εντός του.

Με απίστευτα χαμηλή κατανάλωση



Το Puma Gen-E λειτουργεί με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, ο οποίος αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής. Αυτός δίνει στο μοντέλο τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 8 δευτ. και να έχει τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Το βάρος του είναι στα 1.553 κιλά ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 43 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 523χλμ. σε αστικό κύκλο και τα 376χλμ. σε μικτό. Μάλιστα το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 100 kW, η οποία φορτίζει τη μπαταρία από το 10-80% σε περίπου 23 λεπτά.

5 τεχνολογίες που το μετατρέπουν στον απόλυτο βοηθό:

Στην κεντρική οθόνη, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του κινητού σας

Πραγματοποιεί αυτόματες ασύρματες ενημερώσεις για να προσφέρει πάντα το πιο πρόσφατο λογισμικό και όλες τις νέες διαθέσιμες λειτουργίες

Διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ 5G

Το λειτουργικό Ford SYNC έχει ενσωματωμένο EV Trip Planner και λειτουργία πλοήγησης, ώστε να ξέρετε πάντα που και πως θα φορτίσετε, χωρίς κανένα άγχος

Το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου ενώ ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα

Όπως ήταν φυσικό, το ηλεκτρικό Puma, διαθέτει έναν υπερπλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας που συνοδεύει και τις τρεις εκδόσεις (Style, Premium, Sound Edition). Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ford Puma Gen-E Style: Ζάντες ελαφρού κράματος 17″, προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED (μπροστά και πίσω), φιμέ κρύσταλλα, εσωτερικός ambient φωτισμός, One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ), αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού, κάμερα οπισθοπορείας, υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας ,Cruise control, ενσωματωμένο modem (5G), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων και πολλά ακόμα.

Τα hot σημεία του Puma Gen-E

Ιπποδύναμη 168 ίππων

Κορυφαία κατανάλωση στην κατηγορία

Φόρτιση μπαταρίας 10-80% σε 23 λεπτά

Προσφέρει πορτπαγκάζ 574λτ., μπροστινό χώρο αποθήκευσης «Frunk» 43λτ., αλλά και μεγαλύτερο “MegaBox” στα 143λτ.

Η αυτονομία του φτάνει τα 523χλμ. σε αστικό κύκλο και τα 376χλμ. σε μικτό.

Όλοι οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν άμεσα το νέο Ford Puma Gen-E με €26.906 (περιλαμβάνεται όφελος Ford και κρατική επιδότηση 3.000€ του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΙΙ). Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει μέσω της Ford Finance επιπλέον προνόμια για την απόκτησή του, προσφέροντας ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99% (*) και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από €5.982, μηνιαία δόση από €250 και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν στο 100%, όμως ο καλύτερος τρόπος για να τα ανακαλύψετε και οι ίδιοι, είναι να κλείσετε με ένα κλικ (πατώντας ΕΔΩ) ένα test drive.