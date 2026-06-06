Η Renault φαίνεται πως έχει βρει τη μαγική συνταγή στο πως να παίρνει θρύλους του παρελθόντος και να τους αναδιαμορφώνει γύρω από τις ηλεκτρικές απαιτήσεις του σήμερα. Πριν λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Renault 4 E-Tech Electric.

Ενός μοντέλου που σαν όνομα (Renault 4L) ξεκίνησε να υπάρχει στην γκάμα της γαλλικής φίρμας από το 1961 και κατάφερε να σημειώσει πάνω από 8 εκατ. πωλήσεις, διαγράφοντας τεράστια πορεία μέχρι το 1994 (οι παλιοί ίσως το θυμάστε ως το αμάξι που χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τη ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ).

Νέο Renault 4 E-Tech Electric

Το νέο R4 έρχεται με μήκος 4.14μ. να τοποθετηθεί πάνω από το R5 των 3.92μ. και κάτω από το Megane των 4.2μ., στην αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Στην ευρύτερη γκάμα τώρα, είναι μόλις 2 εκατ. μεγαλύτερο από το Clio και κατά 10 εκατ. μικρότερο από το Capture. Πέρα από το μήκος των 4.14μ. το νέο R4 έχει πλάτος 1.8μ. ύψος 1.57μ. και μεταξόνιο στα 2.6μ. ενώ η απόσταση από το έδαφος μετριέται στα 18.1 εκατ. με όλες τις εκδόσεις να εχουν 18άρες ζάντες.

Σχεδιαστικά τώρα, το νέο μοντέλο περιλαμβάνει πολλές «αναφορές» στο πρωτότυπο Renault 4, σε όλα τα επίπεδα. Από τις γραμμές του καπό, την μπροστινή μάσκα που φέρει LED περιμετρικά (όπως το χρώμιο παλιά) και ενσωματώνει στρογγυλά φώτα, τις τρεις ανάγλυφες γραμμές στις πόρτες, τα πίσω φώτα με το τριμερές κάθετο σχήμα «κάψουλας» αλλά και με τις στάνταρ ράγες οροφής (μάλιστα το μοντέλο προσφέρεται και με υφασμάτινη ηλεκτρική οροφή που ανοίγει).

Στο εσωτερικό τώρα, η εικόνα είναι άκρως μοντέρνα και hi-tech αλλά και όπως είναι φυσικό, γνώριμη από το R5. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.1 ιντσών (7 ίντσες στη βασική) και μία στάνταρ κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών που διαθέτει OpenR Link με Google built in.

Υπάρχει το σύστημα με τους τρεις μοχλούς δεξιά στην κολώνα του τιμονιού, ενώ τα υλικά και η συναρμογή είναι πολύ καλά με έξτρα πόντους να έρχονται από τη χρήση μπουτών και όχι επιφανειών αφής. Μάλιστα υπάρχουν και αρκετές όμορφες λεπτομέρειες όπως οι ραφές, τα λογότυπα Renault 4, τα τύπου μπάκετ καθίσματα από οικολογικά υλικά αλλά και η οροφή που φιλοξενεί καρό 3D σχεδίαση.

Το μοντέλο πάντως, παρά τις compact διαστάσεις του, προσφέρει ένα εντυπωσιακό πορτπαγκάζ στα 420λτ. το οποίο μάλιστα (χάρη στο σχεδιασμό των φώτων) έχει πολύ χαμηλό και εύχρηστο κατώφλι φόρτωσης στα 61 εκατ. Η ευελιξία ενισχύεται από το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα και το κάθισμα συνοδηγού η πλάτη του οποίου αναδιπλώνει σε επίπεδη θέση. Έτσι δημιουργείται μήκος φόρτωσης 2.20μ. διευκολύνοντας τη μεταφορά μακρόστενων αντικειμένων.

Το νέο Renault 4 έχει χτιστεί πάνω στην ηλεκτρική πλατφόρμα RGEV Small, με την πίσω ανάρτηση να είναι πολλαπλών συνδέσμων και τον κύκλο στροφής του να είναι στα 10.8μ. δείχνοντας τον αστικό και άνετο χαρακτήρα του.

Οι κινητήριες εκδόσεις του νέου Renault 4

Το νέο μοντέλο διατίθεται σε δύο ηλεκτροκίνητες εκδόσεις, με ισχύ 120 και 150 ίππων αντίστοιχα. Η πρώτη έκδοση διαθέτει μπαταρία 40 kWh και προσφέρει αυτονομία 308χλμ. και η δεύτερη μπαταρία 50kWh με αυτονομία έως 409χλμ. Το 0-100 έρχεται απο τα 8 μέχρι τα 9 δευτ. ανάλογα την έκδοση ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150χλμ./ώρα.

Στα της φόρτισης τώρα, όλες οι εκδόσεις Renault 4 E-Tech electric εξοπλίζονται στάνταρ με φορτιστή AC 11 kW, με τη μεγάλη μπαταρία να σηκώνει μέχρι και 100kW DC και τη μικρή έως 80kW. Πάντως, στη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα του Renault 4 E-Tech electric συμβάλλει και η στάνταρ αντλία θερμότητας.

Και οι εξοπλιστικές εκδόσεις

Το νέο Renault 4 είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα σε τρεις εξοπλιστικές επιλογές: evolution – techna – iconic με την αρχική τιμή να ξεκινά από τα 28.900 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση). Φυσικά ο εξοπλισμός ασφαλείας διαθέτει όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ο σύγχρονος οδηγός, όπως αυτόματο φρενάρισμα, lane assist και adaptive cruise control ενώ υπάρχει και ένα κουμπάκι το οποίο με διπλό πάτημα, απενεργοποιεί τις καμιά φορά ενοχλητικές συνεχείς προειδοποιήσεις του συστήματος (για προσοχή, ταχύτητα κτλ.).

Στο δρόμο

Οδηγήσαμε στην Αθηναική Ριβιέρα την έκδοση των 150 ίππων και οι πρώτες μας εντυπώσεις είναι μόνο θετικές. Αρχικά σε έναν κόσμο που τα μισά αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους, η σχεδιαστική πρωτοτυπία του μοντέλου είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Το αυτοκίνητο στο δρόμο δείχνει πως είναι φτιαγμένο για καθημερινές αστικές ξεκούραστες μετακινήσεις. Ωραίο ελαφρύ τιμόνι, ανάρτηση που καταπίνει τις ατελείωτες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων αλλά και προγράμματα παραμετροποίησηςη της οδήγηση, από ένα στρογγυλό μπουτόν κάτω δεξιά στο τιμόνι. Τα φρένα ακούνε, τα συστήματα θα σε “μαζέψουν” εάν το παρακάνεις στην στροφή ενώ στην επιλογή Sport, το τιμόνι βαραίνει και η απόκριση στο γκάζι γίνεται πιο άμεση. Σε απότομο βυθισμά του γκαζιού οι μπροστινοί τροχοί θα σπινιάρουν, καθώς η ιπποδύναμη και η ροπή είναι υπεραρκετά για τα 1.462 κιλά του αμαξώματος.

Ευχάριστο, υπάκουο, μοντέρνο και ήσυχο, δεν αρνήθηκε και το χώμα (18 εκατ. απόσταση από το έδαφος) ενώ τα καθίσματα τύπου μπάκετ έχουν εξαιρετικό κράτημα. Το Renault 4 είναι από τα μικρά ηλεκτρικά που πραγματικά με το που βάλεις μπροστά (από το κουμπί δίπλα στην κεντρική οθόνη) τα κάνει όλα εύκολα και απλά. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται κάποιος στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις του, ενώ οφείλουμε να αναφέρουμε πως διαθέτει και λειτουργία one pedal, κατά την οποία ο οδηγός μπορεί να κινείται με τη χρήση μόνο του πεντάλ γκαζιού (το αυτοκίνητο φρενάρει μέχρι και την πλήρη ακινητοποίηση του αφήνοντας το γκάζι).