Του Γιώργου Παλληκάρη

Η BYD είναι η εταιρία με την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων στη χώρα μας. Σίγουρα έχετε παρατηρήσει στο δρόμο να κυκλοφορούν, μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Όταν κάτι είναι καλοφτιαγμένο, ο κόσμος θα το εκτιμήσει και θα του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Το success story της BYD (στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα) έχει δύο πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήρθαν και διέλυσαν μια και καλή την όποια αμφισβήτηση υπήρχε γύρω από τα οχήματα νέας γενιάς εξ ανατολής. Το Dolphin και το Atto 3. Το δεύτερο ανανεώθηκε και το οδηγήσαμε για να δούμε και οι ίδιοι πως το καλό, έγινε καλύτερο.

Με εμφάνιση που προσδίδει κομψότητα



Το Atto 3 έχει τη σχεδιαστική συνταγή που αρέσει σχεδόν σε όλους. Μεγάλες καθαρές επιφάνειες, λεπτά μοντέρνα φωτιστικά σώματα με τεχνολογία LED και φυσικά την ενωμένη ασημί φάσα μπροστά που ταιριάζει όμορφα με τις ομοίου χρώματος ράγες οροφής. Την μοντέρνα και κομψή εικόνα (σε αυτό βοηθάει και το μαύρο χρώμα της έκδοσης δοκιμής), συμπληρώνουτα τα ενωμένα πίσω φωτιστικά σώματα που δίνουν μοναδική νυχτερινή ταυτότητα. Καθώς το Atto 3 πουλάει ασταμάτητα (ηγείται της C-SUV κατηγορίας), οι σχεδιαστές τηρούν το ρητό “συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζεις” και έτσι όσον αφορά την εικόνα, οι μόνε αλλαγές είναι οι νέες στάνταρ 18άρες ζάντες και τα πίσω φιμέ τζάμια. Το Atto3 καταφέρνει να μην προκαλεί σχεδιαστικά και αυτό διευρύνει σε μεγάλο βαθμό το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Διαστάσεις: Μήκος 4.455χλστ. Πλάτος 1.875χλστ. Ύψος 1.615χλστ. Απόσταση από το έδαφος 18εκατ. Μεταξόνιο 2.720χλστ.

Εσωτερικό hi-tech με περιστρεφόμενη οθόνη, ποιοτικά υλικά και πολλές πρωτότυπες πινελιές

Η εικόνα στο εσωτερικό του Atto 3 είναι άκρως μοντέρνα και στιλάτη και σίγουρα πιο πολύπλευρη από την εξωτερική εικόνα του μοντέλου. Υπάρχουν πολλές όμορφες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως το κυματοειδές ταμπλό, οι αεραγωγοί, τα ηχεία που φιλοξενούν στο πάνω μέρος τις χειρολαβές και φυσικά οι λαστιχένιες χορδές στις πόρτες. Οι τελευταίες είναι για να συγκρατούν τα αντικείμενα στο χώρο αποθήκευσης της θύρας, αλλά εάν μπείτε στο πειρασμό να τις ταλαντεύσετε, τότε μπορεί να φτιάξετε και έναν ωραίο ρυθμό.

Ο οδηγός αντικρίζει μία οθόνη 5 ιντσών για τις βασικές πληροφορίες, όμως σίγουρα αυτή που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι η περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη 15.6 ιντσών η οποία προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα, είναι το κέντρο ελέγχου του συστήματος infotainment και παρέχει εξαιρετικής ανάλυσης προβολή των περιμετρικών καμερών του αυτοκινήτου.

Μας άρεσε πολύ πως πέρα από τις οθόνες, υπάρχουν πολλοί φυσικοί διακόπτες, τόσο στο τιμόνι όσο και στο πάνω μέρος της διώροφης κονσόλα, όπου υπάρχει και ο λεβιές του κιβωτίου που θυμίζει τον μοχλό επιτάχυνσης αεροπλάνου.

Άνετο, με πολλούς χώρους για αντικείμενα και θέσεις για 5 άτομα



Ένα από τα πλεονεκτήματα του Atto 3 είναι η ευρύχωρη καμπίνα του. Πέρα από τις αρκετές θέσεις για μικροαντικείμενα και τον κάτω μεγάλο χώρο της κονσόλας, θα φιλοξενήσει μέχρι και 3 πίσω επιβάτες, με τον χώρο για τα πόδια τους να είναι εντυπωσιακός.

Σίγουρα highlight είναι η γυάλινη πανοραμική οροφή που φτάνει μέχρι πίσω, φέρνοντας άπλετο φως στην καμπίνα και ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας. Το πορτπαγκάζ είναι στα 440λτ. και έχει λαστιχένιο έξτρα πάτο για μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων κτλ.

Με 204 άλογα και έως 420χλμ. αυτονομίας



Το Atto 3, πιστό στο σκοπό του να εξυμνεί την απλότητα, προσφέρεται αποκλειστικά με έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων και 310 Nm ροπής. Ένα σύνολο που του επιτρέπει να κάνει το 0-100 σε 7.3 δευτ. και να προσφέρει τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Η μπαταρία που το συνοδεύει είναι 60.4kWh και πλέον δέχεται ταχυφόρτιση στα 110kW από τα 88 που ήταν. Η συγκεκριμένη προσφέρει έως και 420χλμ. αυτονομίας και φυσικά είναι τεχνολογίας Blade Battery, κάτι που εξασφαλίζει απόλυτη προστασία ακόμα και σε τρυπήματα.

Σε δύο εκδόσεις: Comfort και Design – Και οι δύο έχουν πληρέστατη σουίτα συστημάτων ασφαλείας

Το Atto 3 προσφέρεται όπως είπαμε με μία επιλογή κινητήρα αλλά σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις. Η πρώτη Comfort έχει σχεδόν τα πάντα. Πανοραμική οροφή, ηλεκτρικά καθίσματα, ambient φωτισμό, LED, φωνητικές εντολές, κάμερα 360 μοιρών, Adaptice Cruise Control, αναγνώριση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και λωριδών, Auto Hold, αντλία θερμότητας και φυσικά όλη τη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης. Η Design προσθέτει κεντρική οθόνη 15.6 ιντσών αντί για 12.8 ιντσών, ηλεκτρικό κοτσαδόρο, αεριζόμενο κάθισμα οδηγού και ειδικό ambient φωτισμό.

Σταθερό, με ομαλή επιτάχυνση και εξαιρετική κατανάλωση εντός πόλης

Το Atto 3 είναι ένα οικογενειακό SUV και αυτό σημαίνει πως δεν είναι φτιαγμένο για σπορ οδήγηση. Είναι εστιασμένο στην άνεση και στο να κάνει τις μετακινήσεις πιο εύκολες. Έτσι, καταφέρνει να αποσβέσει με μαεστρία τις κακοτεχνίες του δρόμου, ακόμα και τις έντονες, προσφέροντας ήσυχη και άνετη καμπίνα χωρίς τραντάγματα. Το αυτοκίνητο έχει σταθερό καλό πάτημα και οι αναβαθμίσεις που έγιναν στην ανάρτηση, μείωσαν σε τεράστιο βαθμό τις παλιές μεγαλύτερες κλίσεις που έπαιρνε στις στροφές. Μάλιστα εντός πόλης με εντυπωσιακό για την κατηγορία κύκλο στροφής στα 10.6μ. (μαζί με την κάμερα 360 μοιρών), είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και εύχρηστο.

Ο οδηγός έχει στη διάθεση του τέσσερα προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης και όταν επιλέξει το sport, τότε το τιμόνι βαραίνει και η επιτάχυνση έρχεται πιο απότομα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε μιας και στις επιλογές Normal και ECO, η επιτάχυνση είναι ομαλή και γραμμική χωρίς ενοχλητικό τίναγμα που έχουν αρκετά ηλεκτρικά. Παράλληλα ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα ανάκτησης ενέργειας σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να οδηγεί με τη χρήση μόνο του πεντάλ γκαζιού.

Όσον αφορά την κατανάλωση, εντός πόλης μετρήσαμε το πολύ καλό 14.8kWh\100χλμ. ενώ στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο φτάνει τα 18.2kWh\100χλμ. Έτσι εντός πόλης εύκολα θα φτάσετε τα 420χλμ. που υπόσχεται η εταιρία, ενώ στο ταξίδι υπολογίστε γύρω στα 300+χλμ.

Στο ταμείο



Το Byd Atto 3 είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV, που το χαρακτηρίζουν η ποιότητα, η άνεση στην οδήγηση, οι χώροι των επιβατών, τα πολύ καλά φρένα αλλά και ο υπερπλήρης εξοπλισμός. Η τιμή του ξεκινά από τα 30.990 ευρώ (περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» & το «Εlectric Βonus») και πιστεύουμε πως σίγουρα τα αξίζει.