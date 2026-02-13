Δεν είναι μυστικό πως οι Έλληνες λατρεύουν τα B-SUV. Υψηλή θέση οδήγησης, μοντέρνα σχεδίαση, καλή ορατότητα, φιλτράρισμα των κακοτεχνιών του δρόμου και διαστάσεις που επιτρέπουν την άνετη κίνηση στην πόλη, είναι μία συνταγή που “χτύπησε φλέβα χρυσού”. Συνήθως όμως αυτό το all around πακέτο, συνοδεύεται και από τιμές 25.000+ ευρώ. Εδώ έρχεται το Opel Mokka να βάλει το όνομα του δίπλα στην τιμή των 19.900 ευρώ, δείχνοντας πως πραγματικά είναι το πιο value for money B-SUV αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Εμείς πήραμε στα χέρια μας την entry έκδοση, η οποία διθέτει τον 1.200άρη turbo κινητήρα απόδοσης 136 ίππων, που συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Το μοντέλο βέβαια πωλείται και με τον ίδιο κινητήρα αλλά συνδυασμένο με υβριδικό σύστημα και απόδοση 145 ίππων, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό με 156 ή 281 ίππους. Όπως θα δείτε όμως, στην πράξη και η entry level έκδοση, υπερκαλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα οδηγού, χωρίς να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.150χλστ. πλάτος 1.987χλστ. ύψος 1.535χλστ. και μεταξόνιο 2.557χλστ. την ώρα που η απόσταση από το έδαφος αγγίζει σχεδόν τα 19 εκατοστά. Όπως καταλαβαίνετε έχει τις ιδανικές διαστάσεις για να κινείται και άνετα εντός πόλης (μην αγχώνεστε για το παρκάρισμα καθώς υπάρχει και κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών), αλλά και για να παραμένει σταθερό στον ανοικτό δρόμο.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο υιοθετεί μπροστά το σήμα κατατεθέν της μάρκας, την μάσκα Opel Vizor, έχοντας φυσικά το νέο Blitz, ενώ οι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις προβολείς Intelli-LED, ολοκληρώνουν την όμορφη και καθόλου “φορτωμένη” εμφάνιση. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η “τσάκιση” στην θύρα του χώρου αποσκευών, αλλά και μικρή αεροτομή που συνεχίζει από την οροφή και μαζί με την διχρωμία, δημιουργεί εντυπωσιακή εικόνα. Κερασάκι στην τούρτα τόσο το διπλό τελικό της εξάτμισης όσο και οι εντυπωσιακές δίχρωμες ζάντες Diamond Cut.

Το Opel Mokka έχει φτιαχτεί κυριολεκτικά για να κάνει τη ζωή πιο εύκολη και αυτό γίνεται ξεκάθαρο και στο εσωτερικό. Φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες κάτω από την κεντρική οθόνη και στο τιμόνι αλλά και περιστροφικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, είναι μία συνταγή που σου λύνει τα χέρια. Φυσικά δεν λείπει και το hi-tech κομμάτι, το οποίο αναλαμβάνουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών αλλά και η κεντρική οθόνη παρόμοιου μεγέθους στο κέντρο το ταμπλό (η συγκεκριμένη έχει και ευπρόσδεκτη κλίση προς τον οδηγό). Η μίνιμαλ και πρακτική φιλοσοφία είναι έκδηλη στην καμπίνα η οποία “ντύνεται” από ασημί επενδύσεις.

Το Opel Mokka προσφέρει αρκετά ικανοποιητικούς χώρους, αναλογιζόμενοι πάντα το μέγεθος του και την κατηγορία του, έχοντας παράλληλα αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, όπως το απίστευτα βαθύ ντουλαπάκι του συνοδηγού . Παράλληλα ο χώρος αποσκευών είναι στα 350λτ. έχοντας αρκετά ψηλό κατώφλι φόρτωσης.

Κάτω από το καπό, βρίσκεται ο 1.200άρης PureTech turbo κινητήρας απόδοσης 136 ίππων και 230 Nm ροπής, ικανός να προσφέρει τελική ταχύτητα στα 208χλμ./ώρα και 0-100 σε 8.9 δευτ. Μάλιστα χάρη σε επιπλέον αντικραδασμικό άξονα, η 3κύλινδρη φύση του είναι πολύ ήσυχη, την ώρα που το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού βοηθάει να διατηρηθεί η κατανάλωση στα 6.1λτ. στον ανοικτό δρόμο και στα 7.6λτ.100χλμ. στην πόλης (δικές μας μετρήσεις).

Στην πράξη, το μοτέρ έχει πολύ καλές ρεπρίζ και βοηθάει εξαιρετικά στις προσπεράσεις, ενώ το 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο έχει καλή αίσθηση και μέτρια κλιμάκωση.

Στο δρόμο, το Opel Mokka δείχνει το πόσο καλοστημένο είναι. Αρχικά το τιμόνι ακούει άμεσα τις εντολές του οδηγού, παρά το γεγονός πως είναι σχετικά ελαφρύ (κάτι που βοηθάει εντός πόλης), την ώρα που το setup της ανάρτησης καταφέρνει από τη μία να χειρίζεται με ασφάλεια τον όγκο του Mokka, από την άλλη να φιλτράρει παράλληλα τις κακοτεχνίες του δρόμου (βοηθάνε και τα 19 εκατ. απόστασης από το έδαφος – αλλά και οι 17άρες ζάντες). Το πάτημα του οχήματος είναι ανάλαφρο αλλά παράλληλα προσφέρει και σιγουριά, νιώθοντας πως το αυτοκίνητο ναι μεν σε πηγαίνει ξεκούραστα, αλλά ταυτόχρονα σε ακούει και φρενάρει άκρως αποτελεσματικά όταν χρειαστεί. Μάλιστα πατήσαμε, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, και αρκετό χώμα, με το Mokka να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

Η έκδοση με τον 1.200άρη των 135 ίππων, προσφέρεται στις εκδόσεις Mokka, Edition, Edition Plus και GS, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στα 19.900 ευρώ, χάρη στην προωθητική ενέργεια (22.400 ευρώ χωρίς). Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε πως ο βασικός εξοπλισμός είναι εντυπωσιακός, προσφέροντας μεταξύ άλλων τις δύο 10άρες ψηφιακές οθόνες με Mirror Link, το πλήρες Safey Pack με Cruise Control, σύστημα διατήρης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα, αλλά και φώτα LED με προβολείς Intelli-LED.

Στο ταμείο

Το νέο Opel Mokka είναι ένα αυτοκίνητο-βοηθός. Δεν σε πνίγει στην τεχνολογία, σου δίνει χώρους, αρκετό γκάζι αλλά και την ικανότητα να ξέρεις πως οδηγείς ένα όχημα που σε ακούει στο δρόμο. Τι παραπάνω να ζητήσεις στα 20 χιλιάρικα;