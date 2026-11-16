Γράφουν ο Π. Χαλάτσης και ο Γ. Παλληκάρης

Στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία εισάγει τρεις εκδόσεις. Την έκδοση Core που είναι πισωκίνητη (RWD), με μπαταρία LFP 75 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 310 kW, που αποδίδει 421 ίππους και έχει αυτονομία έως 519χλμ. (WLTP). Την έκδοση Long Range RWD που χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία NMC 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 655χλμ. (WLTP). Και την πιο σπορ και κορυφαία έκδοση Privilege AWD που συνδυάζει τη μπαταρία 100 kWh με δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW εμπρός, 310 kW πίσω). Αυτή η έκδοση αποδίδει 646 ίππους και 710 Nm ροπής.

Από τις τρείς εκδόσεις επιλέξαμε για να σας παρουσιάσουμε τη 2η έκδοση με τους 421 ίππους γιατί θεωρούμε ότι είναι η πιο αντιπροσωπευτική για τα δικά μας δεδομένα.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT δεν είναι απλώς άλλο ένα μοντέλο στη σκακιέρα, αλλά ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρο στόχο. Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, αποτελεί το τέταρτο ευρωπαϊκό μοντέλο της μάρκας.

Για πρώτη φορά την έκδοση αυτή την είδαμε τον Ιανουάριο του 2026 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία του είναι απλή αλλά απαιτητική. Οι σημερινοί οδηγοί αναζητούν επιδόσεις, τεχνολογία αιχμής και ποιότητα κατασκευής, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό. Γι’ αυτό, δεν μιλάμε απλώς για ένα εξαιρετικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μιλάμε για ένα πραγματικό GT.

Βλέποντάς το από κοντά, οι αναλογίες του μαγνητίζουν. Με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.900χλστ. και το συνολικό ύψος να διατηρείται χαμηλά στα 1.456χλστ. η σιλουέτα του διαθέτει αυθεντικές γραμμές GT. Έχει κοντό μπροστινό πρόβολο, ένα χαμηλό καπό τύπου clamshell που βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, καμπίνα μετατοπισμένη προς τα πίσω και μια εντυπωσιακή γραμμή οροφής.

Το πίσω μέρος είναι απλά καθηλωτικό με την αεροτομή τύπου ducktail και τον ενσωματωμένο διαχύτη, ενώ η διπλή αεροτομή οροφής φροντίζει για την τέλεια αεροδυναμική συμπεριφορά.

Μπροστά, τα εξαιρετικά λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα αποπνέουν τεχνολογική υπεροχή. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η σχεδιαστική φιλοσοφία «Hidden Energy» της Zeekr, η οποία κρύβει διακριτικά κάμερες και αισθητήρες στις καθαρές γραμμές του αμαξώματος, ενώ η ενεργή εισαγωγή αέρα ανοίγει μόνο όταν πραγματικά απαιτείται.

Οι πόρτες είναι εντυπωσιακές, χωρίς πλαίσιο, και η άμεση ένωση των γυάλινων επιφανειών με το αμάξωμα ενισχύει την αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας. Στο πλάι, οι θόλοι φιλοξενούν ζάντες 19 ή 20 ιντσών, ενώ αν κοιτάξετε τις κορυφαίες εκδόσεις Privilege, οι χαρακτηριστικές πορτοκαλί δαγκάνες φρένων και οι μεγάλοι αεριζόμενοι δίσκοι υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα του.

Περνώντας στο εσωτερικό, πίσω από το όμορφο τριάκτινο τιμόνι σε περιμένει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών. Όλα τα βλέμματα όμως κλέβει η εντυπωσιακή κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών. Ακριβώς από κάτω, η πρακτικότητα απογειώνεται με δύο ασύρματους φορτιστές smartphone ισχύος 50W, οι οποίοι συμπληρώνονται από ταχύτατες θύρες USB-C στα 60W και 27W. Σηκώνοντας το βλέμμα, η τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,73 m² λούζει την καμπίνα με φως και φιλτράρει το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για φυσικό σκίαστρο.

Σε επίπεδο δυνατοτήτων, η κορυφαία απόδοση της γκάμας προέρχεται από μια μπαταρία NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου) 100 kWh, η οποία τροφοδοτεί δύο ηλεκτροκινητήρες – 165 kW εμπρός και 310 kW πίσω. Και επειδή ένα GT πρέπει να ταξιδεύει, το μοντέλο υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση DC, με ισχύ έως 450 kW για την έκδοση με μπαταρία LFP και έως 420 kW για την NMC υπό βέλτιστες συνθήκες. Ακόμα και σε AC φορτιστή προορισμού ή στο σπίτι, δέχεται έως 22 kW, επιτρέποντας φόρτιση 10% – 100% σε λιγότερο από πέντε ώρες.

Όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν κάτι σημαντικό. Για χρόνια, το ευρωπαϊκό premium έμοιαζε με κλειστό κλαμπ. Μπορούσες ίσως να το χτυπήσεις στην τιμή, στον εξοπλισμό ή στις απόλυτες επιδόσεις, αλλά σπάνια στην ολοκληρωμένη αίσθηση. Οδηγώντας το 7GT, διαπιστώνεις πως αυτή η βεβαιότητα πλέον κλονίζεται. Το αυτοκίνητο αυτό αποδεικνύει ότι η Zeekr δεν ήρθε στην Ευρώπη –και στην Ελλάδα– για να παίξει τον ρόλο της «φθηνής εναλλακτικής», αλλά για να πρωταγωνιστήσει. Μέσα σε λίγους μήνες άλλωστε, αναθεώρησαν τον στόχο τους από το 90% στο 98% κάλυψης της ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι το 2026.

Σήμερα στα χέρια μας έχουμε τη Long Range RWD έκδοση, η οποία αρνείται τη μόδα των SUV. Είναι ένα χαμηλό shooting brake που δίνει έμφαση στη δυναμική οδήγηση, συνδυάζοντας την μινιμαλιστική πολυτέλεια με κορυφαία άνεση: ηλεκτρικά καθίσματα με θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ.

Στα μηχανικά μέρη κρύβεται η ουσία αυτής της έκδοσης. Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα αποδίδει 421 ίππους και 440 Nm ροπής, νούμερα που εκτοξεύουν το αυτοκίνητο στα 100 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα. Η επίσημη αυτονομία με την μπαταρία των 100 kWh φτάνει τα εντυπωσιακά 655 χιλιόμετρα (WLTP).

Στον δρόμο, το ζητούμενο δεν ήταν να είναι απλώς γρήγορο στις ευθείες. Η πίσω κίνηση, σε συνδυασμό με τους 421 ίππους, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον οδηγικό σύνολο. Το αυτοκίνητο διαχειρίζεται το βάρος του υποδειγματικά, η απόκριση του γκαζιού είναι άμεση και η ανάρτηση καταφέρνει να απορροφά τις ανωμαλίες του δρόμου διατηρώντας κορυφαία ποιότητα κύλισης. Δεν στερείται βέβαια και πρακτικότητας, με 456 λίτρα στον χώρο αποσκευών και επιπλέον 65 λίτρα στον εμπρός χώρο (frunk).

Με την τιμή εκκίνησης της γκάμας στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στα 46.990 ευρώ και τη συγκεκριμένη Long Range RWD στα 51.990 ευρώ, το 7GT βάζει δύσκολα στον ανταγωνισμό.