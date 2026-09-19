Η Ford ξέρει ότι ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να αλλάξει χαρακτήρα για να τραβήξει τα βλέμματα. Μερικές φορές αρκούν οι σωστές λεπτομέρειες. Και στην περίπτωση της νέας έκδοσης Black Edition του Puma Gen-E, αυτές οι λεπτομέρειες είναι αρκετές για να κάνουν το B-SUV να ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά.

Μπλε απ’ έξω, Candy Blue από μέσα

Στην Gen-E Black Edition, όλα ξεκινούν από το Azura Blue χρώμα του αμαξώματος. Η αποκλειστική αυτή απόχρωση συνδυάζεται με μαύρη οροφή, μαύρα καλύμματα καθρεπτών και ματ μαύρες ζάντες 18 ιντσών Asphalt Black, δημιουργώντας ένα σύνολο που δείχνει δυναμικό χωρίς να χρειάζεται υπερβολές. Η ίδια λογική συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Η Ford χρησιμοποιεί Candy Blue ραφές στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό, ενώ η καμπίνα κινείται σε πιο σκοτεινή χρωματική παλέτα, με σκούρα επένδυση οροφής και ειδικά μαρσπιέ.

Είναι μια από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η ειδική έκδοση δεν βασίζεται σε ένα απλό λογότυπο ή σε μια διαφορετική ζάντα. Η Ford έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο οπτικό χαρακτήρα, με το μπλε να λειτουργεί ως η λεπτομέρεια που «σπάει» το μαύρο.

405 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Πέρα όμως από την εμφάνιση, το Puma Gen-E Black Edition έχει και κάτι πολύ πιο σημαντικό για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτονομία που μπορεί να καλύψει με μεγαλύτερη άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις.

Χάρη στη βελτιστοποίηση της μπαταρίας, το Puma Gen-E Black Edition φτάνει έως τα 405 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP. Πρόκειται για μια επίδοση που μεταφράζεται σε περισσότερη ελευθερία στην καθημερινότητα και, κυρίως, λιγότερη ανάγκη να σκέφτεται ο οδηγός συνεχώς πότε θα χρειαστεί την επόμενη φόρτιση.

Dynamic Matrix LED – Οι προβολείς που προσαρμόζονται μόνοι τους

Εδώ η τεχνολογία δεν βρίσκεται απλώς για να κάνει τα φώτα πιο εντυπωσιακά. Το σύστημα χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως το Glare Free High Beam και το Predictive Dynamic Bending Light, ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τη δέσμη φωτός στις συνθήκες οδήγησης. Το αυτοκίνητο δηλαδή αυτόματα μπορεί να προσαρμόζει τον φωτισμό μπροστά από το αυτοκίνητο, ώστε ο οδηγός να έχει καλύτερη ορατότητα χωρίς να χρειάζεται να ασχολείται συνεχώς με την επιλογή της μεγάλης σκάλας ή την κατεύθυνση της δέσμης.

Από MegaBox έγινε… GigaBox

Και αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που κάνει το ηλεκτρικό Puma να ξεχωρίζει όχι μόνο για την εμφάνιση αλλά και για την πρακτικότητά της, αυτό είναι η GigaBox. Η Ford αξιοποίησε την απουσία του συμβατικού ρεζερβουάρ καυσίμου και το μικρό σε διαστάσεις ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για να δημιουργήσει έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Το αποτέλεσμα είναι 145 λίτρα επιπλέον αποθηκευτικού χώρου. Σύμφωνα με τη Ford, εκεί μπορούν να χωρέσουν ακόμη και δύο μικρές βαλίτσες τύπου χειραποσκευής ή ένα αναδιπλωμένο καροτσάκι.

Ο συνολικός χώρος αποσκευών του Puma Gen-E φτάνει τα 574 λίτρα, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος 43 λίτρων για αντικείμενα όπως τα καλώδια φόρτισης. Έτσι, η πρακτικότητα παραμένει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής Puma.