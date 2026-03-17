Του Περικλή Χαλάτση

Τα κινέζικα αυτοκίνητα Omoda και Jaecoo που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από τη O&J Automotive Ελλάς δεν έχουν μεγάλη ιστορία. Όμως όπως δείχνουν οι αριθμοί από τις ταξινομήσεις σύντομα η Omoda θα σκαρφαλώσει στην κορυφή των αυτοκινήτων που έρχονται από την Ασία.

Η O&J Automotive Ελλάς- μέλος του ομίλου Emil Frey- παρουσίασε δύο νέα μοντέλα που θα έχουν μεγάλη ανταπόκριση από τους Έλληνες αγοραστές. Και είναι αυτοί οι αγοραστές, που εκτός από την ασφάλεια και την τεχνολογία ψάχνουν τον τέλειο συνδυασμό αποφεύγοντας όμως τα καθαρά ηλεκτρικά μοντέλα.

Οι Κινέζοι όταν ξεκίνησαν να «εισβάλουν» στην Ευρώπη είχαν αποκλειστικά ηλεκτροκίνητες εκδόσεις. Όμως στην πορεία διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα δεν έχουν τη ζήτηση που αυτοί είχαν προβλέψει. Έδρασαν αστραπιαία, έκαναν τις αλλαγές που έπρεπε και πριν προλάβουν οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές να καταλάβουν τι θέλει η αγορά, παρουσίασαν αξιόπιστα και ανταγωνιστικά μοντέλα με σούπερ υβριδικούς κινητήρες. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι για να καταλάβετε γιατί οι Κινέζοι ξέρουν να κερδίζουν.

Η ελληνική εισαγωγική εταιρία ( εκπροσωπεί και τα αυτοκίνητα της Mercedes στην Ελλάδα) παρουσίασε δύο ολοκαίνουργια Omoda. Δύο νέα SUV που θα ενισχύσουν την παρουσία της εταιρίας στη χώρα μας.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο κ. Vincent Ye ( Regional Marketing Director Omoda/ Jaecoo). Ο κ. Ye αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρίας που εκπροσωπεί μιλώντας μόνο ελληνικά. Και μάλιστα χωρίς να κρατάει σημειώσεις. Τίμησε τη χώρα μας και δικαίως απέσπασε τα χειροκροτήματα. Συγχαρητήρια!!!

Την αναλυτική παρουσίαση των μοντέλων έκανε ο κ. Στρατής Μπατσολάκης ( Γενικός Διευθυντής των Omoda/Jeacoo) και την ειδική παρουσίαση έκανε η κα Κατερίνα Σταυροπούλου (επικεφαλής προιόντος).

Τα νέα Omoda 9 SHS-P AWD αποδίδουν συνδυαστικά 537 PS και τα Omoda 5 SHS-H αποδίδουν 224 PS. Αμέσως μετά την παρουσίαση είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη οδηγική γεύση. Όχι μεγάλη αλλά αρκετή για να καταλάβουμε τι θα ακολουθήσει στην ελληνική αγορά.

Σήμερα θα σας κάνουμε μια μικρή αναφορά στα δύο μοντέλα και σύντομα όταν τα οδηγήσουμε για ένα μεγάλο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε εκτενέστερα.

Να ξεκινήσουμε με το μοντέλο που κατά την άποψή μας θα ταράξει την αγορά. Είναι το Omoda 5 SHS με τον υβριδικό κινητήρα που συνδυαστικά ( θερμικός και ηλεκτρικός ) αποδίδει 224 PS. Κάτω από το μπροστινό καπό του 5 SHS κρύβεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS). Έχουμε έναν θερμικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi και δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh αλλά και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους). Ο ηλεκτροκινητήρας φτάνει τα 150 kW (204 ίππους) και έχει ροπή 310 Nm. Έτσι εξασφαλίζεται η πολύ καλή γραμμική επιτάχυνση.

Το Omoda 5 SHS έχει επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175 χλμ.

Oι εξωτερικές διαστάσεις είναι 4.447 χλστ (μήκος), 1,824 χλστ (πλάτος) και 1.588 χλστ (ύψος). Το μεταξόνιο έχει 2.610 χλστ.. Η απόσταση από το έδαφος είναι 145 χλστ και ο χώρος αποσκευών φιλοξενεί 372 λίτρα. Η κατανάλωση σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις είναι 5,3 λίτρα/100 χλμ., οι εκπομπές ρύπων 120 γρμ./χλμ. και η αυτονομία του χωρίς ανεφοδιασμό αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα.

Εντυπωσιακό είναι το προσεγμένο ποιοτικό εσωτερικό που έχει πολλά κοινά με τα αυτοκίνητα της Mercedes. Διαθέτει ψηφιακό ταμπλό 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη επίσης 12,3 ιντσών με Hi-Fi Sony 8 ιντσών.

Οι τιμές στο Omoda 5 SHS ξεκινούν από τα 24.900 ευρώ.

Για την ναυαρχίδα της Omoda το 9 SHS-P AWD δεν θα αναφερθούμε σήμερα. Θα πούμε μόνο ότι οι διαστάσεις είναι εντυπωσιακές. Το μήκος είναι 4.775 χλστ., το πλάτος 1.920 χλστ. και το ύψος 1.671 χλστ. και το μεταξόνια 2.800 χλστ. Η απόσταση από το έδαφος είναι 210 χλστ και ο χώρος αποσκευών φιλοξενεί 471 λίτρα.

Είναι ένα τετρακίνητο μοντέλο με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 175 kW(238 ίπποι), ο δεύτερος 75 kW(102 ίππποι) και ο τρίτος 90 kW(122 ίπποι) . Ο θερμικός κινητήρας είναι 1500 κ.εκ τούρμπο που αποδίδει 143 ίππους. Συνδυαστικά αποδίδει 537 ίππους με ροπή 650 Nm. Από 0-100 km/h χρειάζεται 4,9’’ και η τελική ταχύτητα είναι 180 km/h. Η μετάδοση γίνεται μέσω του 3DHT, ενός ειδικά εξελιγμένου υβριδικού κιβωτίου τριών μηχανικών σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα.

Η τιμή του premium Omoda 9 SHS-P AWD ξεκινάει από 46.900 ευρώ και είναι διαθέσιμο για παραγγελία.

Τέλος η εταιρία σε όλα τα μοντέλα δίνει 7 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα, 7 χρόνια Οδική Βοήθεια και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας η 160.000 χλμ