Υπήρξε μία εποχή που τα οικογενειακά SUV ή θα ήταν οικονομικά αλλά «γυμνά», ή θα ήταν hi-tech και ευρύχωρα αλλά ακριβά. Το νέο Opel Frontera έρχεται να αποδείξει πως πλέον αυτός ο διαχωρισμός δεν χρειάζεται να υπάρχει, καθώς με τιμή από 20.900 ευρώ αποτελεί την πιο value for money ολοκληρωμένη και μάλιστα αμιγώς ηλεκτρική οικογενειακή πρόταση.

Ο λόγος για ένα σύγχρονο, hi-tech και ιδιαίτερα πρακτικό SUV, το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας, είτε μιλάμε για οικογένειες, είτε για επαγγελματίες, είτε για οδηγούς που θέλουν ένα άνετο και οικονομικό αυτοκίνητο. Εκτός από τους άνετους χώρους, την μοντέρνα σχεδίαση και τις τεχνολογίες που διαθέτει, προσφέρεται τόσο ως υβριδικό αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη.

Με χώρους για όλους και για όλα

Με μήκος 4.385 χλστ. το νέο Frontera τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών SUV, όμως στην πράξη εκμεταλλεύεται εξαιρετικά τις διαστάσεις του. Το μεταξόνιο των 2.670 χλστ. εξασφαλίζει πολύ καλούς χώρους για πέντε επιβάτες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα επταθέσιας διάταξης για όσους έχουν αυξημένες οικογενειακές ανάγκες.

Εκεί όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι στο θέμα της πρακτικότητας, καθώς εκτός από τις δεκάδες θέσεις για μικροπράγματα, το πορτπαγκάζ ξεκινά από τα 460 λίτρα και με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα φτάνει μέχρι και τα 1.600 λίτρα.

Παράλληλα, η διαιρούμενη κατά 60:40 πλάτη των πίσω καθισμάτων προσθέτει στην ευελιξία, την ώρα που στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα δεύτερο πάτωμα για τον χώρο φόρτωσης. Νούμερα που τοποθετούν το Frontera ανάμεσα στα πιο πρακτικά SUV της κατηγορίας του και αποδεικνύουν πως το νέο Opel είναι σε θέση να τα… κουβαλήσει όλα.

Boxy μοντέρνα σχεδίαση με υπογραφή Blitz

Tο Frontera δεν είναι μόνο ευρύχωρο αλλά διαθέτει και επιβλητική παρουσία στο δρόμο, βασισμένη στις μεγάλες καθαρές γραμμές και την boxy σχεδίαση. Το εμπρός μέρος με τη μάσκα Opel Vizor και το νέο λογότυπο Blitz να δεσπόζει στο κέντρο, δημιουργεί μία μοναδική εικόνα.

Παράλληλα τα φωτιστικά σώματα Intelli-LED και τα φώτα ημέρας σε σχήμα «φτερού» ολοκληρώνουν μία μοντέρνα εικόνα που ξεχωρίζει χωρίς να στηρίζεται σε υπερβολές. Μάλιστα το μοντέλο διατίθεται σε πολλά χρώματα, ενώ προσφέρεται και επιλογή διχρωμίας τόσο με λευκή όσο και με μαύρη οροφή.

Pure Panel Cockpit με διπλές οθόνες και smartphone station

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη ομοίου μεγέθους, συνθέτουν ένα hi-tech περιβάλλον, με δυνατότητες συνδεσιμότητας με smartphone, Apple CarPlay και Android Auto αλλά και smartphone station που μετατρέπει το κινητό σε προέκταση του infotainment. Επειδή όμως παραμένει οικογενειακό και πρέπει να είναι εύχρηστο, διαθέτει και μπουτόν για βασικές λειτουργίες, ώστε να μη χρειάζεται ο οδηγός να ψάχνει σε υπομενού κάποιας οθόνης.

Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν τα νέα Intelli-Seats, τα οποία παρέχουν καλύτερη υποστήριξη στο κάτω τμήμα της σπονδυλικής στήλης και εξασφαλίζουν εξαιρετικά επίπεδα άνεσης, ακόμα και στα μακρινά ταξίδια. Έτσι, είτε κινείστε εντός πόλης είτε ταξιδεύετε για ώρες στον αυτοκινητόδρομο, δεν πρόκειται να «πιαστείτε» στιγμή.

Διαθέσιμο ως υβριδικό με 110 και 145 ίππους και μέση κατανάλωση στα 5.2λτ./100χλμ.

Το νέο Frontera διατίθεται αρχικά ως υβριδικό, με δύο διαφορετικές ιπποδυνάμεις. Στην πρώτη έκδοση διαθέτει 1.200άρη κινητήρα 100 ίππων που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και eDCT6 κιβώτιο. Η συνδυαστική ιπποδύναμη φτάνει τα 110 άλογα και 205 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180χλμ./ώρα και την μέση κατανάλωση στα 5.2λτ./100χλμ.

Η δεύτερη ισχυρότερη έκδοση, διαθέτει παρόμοιο υβριδικό σύστημα αλλά ισχυρότερο βενζινοκινητήρα 136 ίππων, που ανεβάζει την συνδυαστική ιπποδύναμη στα 145 άλογα. Μάλιστα σε αυτή την έκδοση η κατανάλωση να παραμένει ίδια, όπως και οι εκπομπές ρύπων 118 C02 (άρα και απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας), με την τελική να ανεβαίνει στα 194χλμ./ώρα και το 0-100 να έρχεται σε 9.1δευτ.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως και στις δύο εκδόσεις, κατά το φρενάρισμα η μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου 0.9 kWh φορτίζει αυτόματα και είναι σε θέση (μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα φυσικά) να κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το όχημα για μικρά χρονικά διαστήματα σε χαμηλές ταχύτητες. Όπως καταλαβαίνετε, στο μποτιλιάρισμα της πόλης αυτό είναι σωτήριο για την κατανάλωση.

Και ως αμιγώς ηλεκτρικό με 113 ίππους και αυτονομία έως 400χλμ.

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Frontera Electric, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πιο προσιτή αμιγώς ηλεκτρική οικογενειακή πρόταση της αγοράς. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η πρώτη 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 306χλμ. και η δεύτερη 54 kWh αυτονομία που ξεπερνά τα 400χλμ. ξεκλειδώνοντας και τα ταξίδια εκτός πόλης. Ουσιαστικά μπορείτε να ταξιδέψετε μέχρι Θεσαλλονίκη κάνοντας μία στάση μισής ώρας για φόρτιση και να φτάσετε με το 1/3 του κόστους που θα χρειαζόταν ένα θερμικό σύνολο.

Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις και με τιμές από 20.900 ευρώ

Το νέο Frontera διατίθεται στις εκδόσεις Edition, Edition Plus και GS, με τον βασικό εξοπλισμό να διαθέτει ήδη τον ψηφιακό πίνακα οργάνων αλλά και όλο το Safety Pack ADAS (αναγνώριση πινακίδων Κ.Ο.Κ. διατήρηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα κτλ.). Φυσικά η λίστα εξοπλισμού είναι πλούσια και περιλαμβάνει μέχρι και κάμερα 360 μοιρών, winter pack με θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ηλεκτρονικό κλιματισμό και πολλά ακόμα.

Το Frontera ξεκινά από τα 22.900 ευρώ για την υβριδική έκδοση των 110 ίππων και από τα 20.900 ευρώ (με την κρατική επιδότηση) για την αμιγώς ηλεκτρική. Δεν είπαμε τυχαία πως είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό οικογενειακό της αγοράς…

