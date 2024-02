Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η CLE Coupé ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και προσφέρει περισσότερη νοημοσύνη και διαδραστικότητα από κάθε άλλο coupé της Mercedes-Benz, αφού διαθέτει πολλές από τις ψηφιακές καινοτομίες της νέας E-Class. Το επιτελείο της γερμανικής φίρμας με σήμα το αστέρι προβάλει τις αναβαθμισμένες προσωπικές ρυθμίσεις. Τι όμως είναι οι «προσωπικές ρυθμίσεις» ;

Οι προσωπικές ρυθμίσεις δημιουργούνται εύκολα και απλά: οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ απευθείας στη CLE Coupé και να το συγχρονίσουν με τα υπάρχοντα δεδομένα προφίλ στον λογαριασμό τους Mercedes me. Με τη σάρωση ενός κώδικα QR μέσω της εφαρμογής Mercedes me app, το όχημα συνδέεται αυτόματα στον λογαριασμό Mercedes me.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας έως επτά διαφορετικών προφίλ με συνολικά 800 περίπου παραμέτρους – για παράδειγμα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μπορεί να ρυθμίζεται εξ αποστάσεως από το σπίτι. Οι προσωπικές προτιμήσεις, όπως ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορούν να μεταφερθούν στο αυτοκίνητο μέσω του προσωπικού προφίλ Mercedes me.

Οι αναβαθμισμένες προσωπικές ρυθμίσεις με τις λεγόμενες «ρουτίνες » οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στη νέα E-Class, αυτοματοποιούν τις λειτουργίες άνεσης με βάση τις προσωπικές ανάγκες του καθενός χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Αυτό σημαίνει, ότι το όχημα μαθαίνει ποια συστήματα ανέσεων χρησιμοποιεί επανειλημμένα ο οδηγός σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και συνθήκες, ώστε να τα θέτει αυτόματα σε λειτουργία. Οι εφαρμογές για πλοήγηση, ραδιόφωνο και τηλέφωνο προτείνουν ήδη συγκεκριμένες ενέργειες, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή κάποιον προορισμό που χρησιμοποιείται τακτικά μια συγκεκριμένη ώρα, ενώ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προτείνονται αυτόματα περισσότερες από 20 άλλες λειτουργίες, από το ENERGIZING COMFORT έως υπενθυμίσεις γενεθλίων, εάν αφορούν τον οδηγό. Η Mercedes-Benz αποκαλεί αυτές τις λειτουργίες «Magic Module».

Το ευφυέστερο coupé

Μετά το business sedan, είναι το δεύτερο μοντέλο με τη νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και την τρίτη γενιά του συστήματος infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) που κάνουν το σπορ δίθυρο το ευφυέστερο coupé με το αστέρι, κατακτώντας μια νέα διάσταση εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης.

Το σύστημα infotainment MBUX, η φωνητική υποβοήθηση MBUX, το όργανο πολλαπλών ενδείξεων, η κεντρική οθόνη και η προαιρετική οθόνη Head-up display μοιράζονται έναν πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστή οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο δικτύωσης αυξάνεται η απόδοση, καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται ταχύτερα.

Ανάλογα με τη χώρα, χρησιμοποιείται μια μονάδα επικοινωνίας με τεχνολογία μετάδοσης 5G. Με το πρότυπο κινητής τηλεφωνίας 5G επιτυγχάνονται σημαντικά υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων σε σχέση με το LTE/UMTS .

Έφθασε λοιπόν στην Ελλάδα η πολυσυζητημένη CLE Coupé και είναι έτοιμη να προσφέρει καινούργιες συγκινήσεις στους νέους της ιδιοκτήτες. Η CLE Coupé έχει μοντέρνα σχεδίαση που βασίζεται στη γραμμή σχεδίασης της Mercedes-Benz, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η σχεδιαστική φιλοσοφία της Αισθαντικής Καθαρότητας.

Η σμιλευμένη σιλουέτα της CLE Coupé, χαρακτηρίζεται από ρευστές επιφάνειες με συνεχείς μεταβάσεις. Η προοδευτική δυναμική και η κομψότητα αναδεικνύονται ακόμη εντονότερα από το πλάι, χάρη στο χαμηλωμένο αμάξωμα (1.428 mm) με το μακρύ μεταξόνιο (2.865 mm), τους κοντούς προβόλους (888 mm μπροστά/1.097 mm πίσω) και, ιδίως, τους μυώδεις ώμους που δημιουργούν την επιβλητική εμφάνιση της CLE Coupé.

Άλλα τυπικά χαρακτηριστικά είναι το μακρύ καπό του κινητήρα, το οποίο διακοσμούν δύο ενσωματωμένα power dome, το έντονα κεκλιμένο μπροστινό παρμπρίζ και η μεγάλη, καμπύλη οροφή. Ο κλωβός επιβατών, μετατοπισμένος αρκετά προς τα πίσω, καταλήγει στο επίπεδο πίσω παρμπρίζ του σπορ πίσω τμήματος.

Μια χαρακτηριστική ακμή διαμορφώνει το ισχυρό προφίλ. Η χαρακτηριστική αυτή γραμμή διατρέχει το αμάξωμα από τον προβολέα μέχρι τον εξωτερικό καθρέφτη και από το πίσω φως μέχρι τη λαβή της πόρτας. Τονίζει τις αθλητικές αναλογίες και τους μυώδεις θόλους των τροχών. Επιπλέον, η χαρακτηριστική ακμή σε συνδυασμό με τα πλαϊνά παράθυρα με πλαίσιο χρωμίου υπογραμμίζουν την ισορροπία μεταξύ κομψότητας και δυναμισμού. Η βασική έκδοση AVANTGARDE Line διατίθεται με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό. Με τη γραμμή εξοπλισμού AMG Line οι ζάντες 19 ιντσών αποτελούν βασικό εξοπλισμό. Η μεγάλη ποικιλία από ζάντες αλουμινίου 18 έως 20 ιντσών και τα δέκα διαφορετικά χρώματα βαφής προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Το μπροστινό τμήμα με την προοδευτική κλίση προς τα εμπρός («ρύγχος καρχαρία») και το χαμηλωμένο καπό κινητήρα, οι επίπεδοι προβολείς LED με μοναδική σχεδίαση και η χαρακτηριστική μάσκα ψυγείου εξασφαλίζουν μια αναμφισβήτητα αθλητική, αλλά ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση.

Τα power dome με τα έντονα περιγράμματα στο μακρύ καπό του κινητήρα παραπέμπουν στους πανίσχυρους κινητήρες έως έξι κυλίνδρων που εξοπλίζουν το αυτοκίνητο. Όπως συνηθίζεται στα coupé, η μάσκα ψυγείου διαθέτει μία μόνο γρίλια σε γυαλιστερό μαύρο με διακοσμητικό στοιχείο χρωμίου και κεντρικό αστέρι.

Πίσω της λάμπει το νέο, τρισδιάστατο μοτίβο αστεριών Mercedes-Benz σε χρώμιο. Η μάσκα ψυγείου, που φαρδαίνει προς τα κάτω σε σχήμα Α, τονίζει τον ισχυρό, παρορμητικό χαρακτήρα της CLE Coupé και σε συνδυασμό με το πλαίσιο χρωμίου που περιβάλλει τη γυαλιστερή μαύρη, κεντρική εισαγωγή αέρα στην μπροστινή ποδιά, την κάνει να δείχνει χαμηλότερη και σε στενότερη επαφή με τον δρόμο.

Η CLE Coupé διαθέτει προβολείς LED High Performance με νέα σχεδίαση τριπλού πυρσού για τα φώτα πορείας ημέρας, τα φώτα θέσης και τα φλας. Οι προβολείς DIGITAL LIGHT προσφέρονται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα φώτα πορείας ημέρας έχουν ελλειπτικό σχήμα ενώ η βάση του προβολέα διαθέτει γαλάζιο φωτισμό για απαράμιλλη εμφάνιση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δυναμισμό της.

Το μυώδες πίσω τμήμα χαρακτηρίζεται από λείες επιφάνειες και ομαλές μεταβάσεις. Άλλο ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι τα πίσω φώτα LED δύο τμημάτων με νέα περιγράμματα και τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα.

Προαιρετικά, διατίθεται ένα φωτεινό θέαμα για την υποδοχή και τον αποχαιρετισμό των επιβατών. Τα πίσω φώτα συνδέονται μεταξύ τους με ένα σκούρο κόκκινο συνδετικό στοιχείο, το οποίο, όπως η κλασική διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον προφυλακτήρα, τονίζει το πλάτος του πίσω τμήματος. Στη γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE Line, διακοσμητικά στοιχεία σχήματος C περικλείουν τη διακοσμητική λωρίδα χρωμίου σαν αριστοτεχνική αγκράφα.

Στο εσωτερικό της, συνδυάζει τη σπορ πολυτέλεια με γενναιόδωρη αίσθηση του χώρου και είναι πλήρως προσανατολισμένη στον οδηγό. Στο κόκπιτ, την προσοχή προσελκύουν αμέσως η ανεξάρτητη, πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων 12,3 ιντσών (21,3 εκ.) και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών (30,2 εκ.) σε κατακόρυφη διάταξη, ώστε να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη. Ορθώνεται πολύ φυσικά πάνω από την γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια της κεντρικής κονσόλας και είναι στραμμένη κατά έξι μοίρες προς το κάθισμα του οδηγού. Σε συνδυασμό με την κατακόρυφη διάταξη, δημιουργεί μια δυναμική και ανάλαφρη αίσθηση που υπογραμμίζει τη σπορ φιλοδοξία της CLE Coupé και τον σαφή προσανατολισμό της στον οδηγό.

Ο σπορ χαρακτήρας εντείνεται με τον δυναμικό ατμοσφαιρικό φωτισμό σε 64 χρώματα. Ο έμμεσος, ατμοσφαιρικός φωτισμός στη διακοσμητική λωρίδα του ταμπλό οργάνων, στις ποτηροθήκες της κεντρικής κονσόλας, στη μονάδα χειρισμού οροφής, στις χειρολαβές των θυρών, στη μονάδα ρύθμισης καθίσματος και τον μπροστινό χώρο ποδιών περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Με τον προαιρετικό ατμοσφαιρικό φωτισμό plus, μια φωτεινή λωρίδα ξεκινά από την κεντρική κονσόλα και διατρέχει ολόκληρο το ταμπλό οργάνων φτάνοντας μέχρι κάτω από τους αεραγωγούς στα δύο άκρα του. Άλλη μία φωτεινή λωρίδα σε κάθε πόρτα διατρέχει το περίγραμμα των υποβραχιόνιων και τη γραμμή στη βάση των παραθύρων μέχρι τον χώρο των πίσω επιβατών, ενισχύοντας την αίσθηση της ευρυχωρίας.

Επιπλέον, προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία ήχου με ενσωματωμένα ηχεία στα καθίσματα! Σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα 3D surround Burmester, διαθέτουν δύο ηχεία στο ύψος των προσκέφαλων, δημιουργώντας έτσι μια πολύ ιδιαίτερη και συναρπαστική εμπειρία ήχου με Dolby Atmos κοντά στα αυτιά των επιβατών. Το premium αυτό ηχοσύστημα περιλαμβάνει 17 ηχεία.

Το πρόγραμμα ψυχαγωγίας στη CLE Coupé είναι άκρως διαδραστικό προσφέροντας μια ξεχωριστή ψηφιακή εμπειρία. Ένα νέο επίπεδο συμβατότητας με Android επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από ξένους παρόχους . Κατά την παρουσίαση στην αγορά, θα είναι διαθέσιμες οι εξής εφαρμογές : η πλατφόρμα ψυχαγωγίας «TikTok», η πλατφόρμα podcast «Pocket Casts», η πλατφόρμα ροής ήχου και βίντεο «Audials», το παιχνίδι «Angry Birds», η συνεργατική εφαρμογή «Webex», το σύστημα τηλεδιάσκεψης «Zoom» και το πρόγραμμα περιήγησης «Vivaldi». Επιπλέον, περιλαμβάνεται προαιρετικά η πύλη ψυχαγωγίας ZYNC, η οποία προσφέρει streaming βίντεο, περιεχόμενο κατά παραγγελία, διαδραστικές εμπειρίες, τοπικά προγράμματα βίντεο, αθλητικά, ειδήσεις και πολλά άλλα. Διατίθενται ήδη περισσότερες από 30 υπηρεσίες streaming από γνωστούς παγκόσμιους, περιφερειακούς και τοπικούς συνεργάτες, ενώ ενσωματώνονται συνεχώς και άλλοι συνεργάτες και κανάλια. Το Mercedes me Store έχει ένα νέο App Store. Η προσφερόμενη ποικιλία θα διευρύνεται σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το dream car είναι πάντα ενημερωμένο και μπορεί να εξατομικευτεί εκτενώς.

Σύντομα θα οδηγήσουμε τη νέα CLE Coupe. Ωστόσο αν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε άμεσα στην παραγγελία σας δίνουμε τις τιμές που θα διατεθεί το νέο μοντέλο.

Οι τιμές της νέας Mercedes-Benz CLE Coupe στην Ελλάδα

CLE 200: 64.630 €

CLE 200 4MATIC: 67.150 €

CLE 300 4MATIC: 70.200 €

CLE 450 4MATIC: 88.300 €

CLE 220d: 66.750 €

AMG CLE 53 4MATIC: 100.450 €