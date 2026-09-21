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Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda. Το embargo έληξε και έτσι θα σας μεταφέρουμε τις πρώτες οδηγικές μας εντυπώσεις από το μεγαλύτερο αυτοκίνητο από την Τσεχία που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα.

Με την παρουσίαση του Peaq, του αμιγώς ηλεκτρικού, επταθέσιου SUV, η Skoda κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα της στην ηλεκτροκίνηση. Είναι η νέα ναυαρχίδα που τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων SUV.

Εντυπωσιακό σε όλα του. Παίρνει άριστα σε τεχνολογία, ευρυχωρία, άνεση, ασφάλεια, αυτονομία.

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα, το Peaq αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας να συνδυάσει την πρακτικότητα των επτά θέσεων και τη βιωσιμότητα με premium χαρακτηριστικά, διεκδικώντας μια ισχυρή θέση στον σύγχρονο ανταγωνισμό.

Μπήκε στην σκακιέρα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην ηλεκτροκίνηση.

Πριν ξεκινήσουμε το οδηγικό τεστ στα χαμηλά κομμάτια των αυστριακών Άλπεων να σας γνωρίσουμε λίγο το αυτοκίνητο.

Οι πληθωρικές του διαστάσεις εντυπωσιάζουν. Με συνολικό μήκος 4,87 μέτρα και μεταξόνιο που αγγίζει τα τρία μέτρα (2.965 χιλιοστά), είναι το μεγαλύτερο SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η τσεχική εταιρεία, ξεπερνώντας σε μήκος ακόμα και το Kodiaq.

Οι διαστάσεις

Το ολοκαίνουργιο Peaq είναι χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα MEB+. Το μήκος είναι 4.874 χιλιοστά, το πλάτος 1.867 χιλιοστά (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες), το ύψος 1.664 χιλιοστά. Το αποτέλεσμα είναι ένας εξαιρετικός συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) 0,249, αριθμός ρεκόρ για ένα όχημα τέτοιου όγκου

Μπορεί να είναι μεγάλο σε όγκο αλλά ο μεγάλος όγκος κρύβεται έντεχνα πίσω από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Ο σχεδιασμός είναι καθαρός, μινιμαλιστικός και ταυτόχρονα άκρως δυναμικός. Ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ και η γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face, που δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο μοτίβο στο μπροστινό μέρος.

Είναι η πρώτη φορά σε μοντέλο τηςSkoda που συναντάμε «κρυφές» (flush) χειρολαβές θυρών, οι οποίες ανασύρονται πλήρως όταν το όχημα κινείται ή κλειδώνει, βελτιώνοντας κατακόρυφα την αεροδυναμική.

Σίγουρα έχει μια λογική και μια ομορφιά αλλά προσωπικά δεν με διευκόλυναν αυτές οι χειρολαβές. Θα μου πείτε είναι ζήτημα εξοικείωσης. Ωστόσο από ένα γρήγορο δημοσιογραφικό γκάλοπ οι απόψεις διέφεραν. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που φυσικά θα πρέπει να προσπεράσουμε αφού υπάρχουν σημαντικά πράγματα σε αυτό το αυτοκίνητο που δεν θα αφήσουν αδιάφορο κανέναν απαιτητικό οικογενειάρχη.

Το αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας διέθετε τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχουμε δει ποτέ σε όχημα της Skoda που είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Dynamic Shade Control. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση της διαφάνειας του κρυστάλλου μέσω τάσης, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο του φυσικού φωτός στην καμπίνα.

Οι καιρικές συνθήκες όταν κάναμε μια μεγάλη βόλτα 200 χιλιομέτρων ήταν άριστες για τα αυστριακά δεδομένα. Ο οδηγός δεν θα δυσκολευτεί να βρει την ιδανική θέση οδήγησης. Παρά τις διαστάσεις το αυτοκίνητο κινείται άνετα ακόμη και σε στενούς δρόμους αρκεί ο οδηγός να μπορεί να υπολογίζει σωστά τις διαστάσεις του.

Στην εθνική οδό έχει φοβερό πάτημα και αθόρυβη κύλιση. Στους επαρχιακούς δρόμους – παρά τον όγκο και το βάρος του- στρίβει χωρίς να γέρνει και χωρίς να τρομάζει οδηγό και επιβάτες.

Δοκιμάσαμε σε διαφορετικά σημεία τα φρένα. Οι τροχοί δεν μπλόκαραν ποτέ ακόμη και όταν πατήσαμε το φρένο απότομα και μάλιστα σε μια ανοικτή στροφή. Οι Τσέχοι μηχανικοί πέτυχαν να συνδυάσουν τη σωστή σκληρότητα των αμορτισέρ ώστε και να μην κουράζουν τους επιβάτες στο δρόμο αλλά και να μην «πλέει» το βαρύ αμάξωμα στις στροφές.

Δεν μου αρέσει να απονέμω επαίνους όταν δοκιμάζω ένα νέο μοντέλο. Αλλά θα ήταν άδικο να μην επισημάνω την καλή δουλειά που έχουν κάνει στη νέα ναυαρχίδα. Γιατί εκτός των άλλων είναι ένα τεχνολογικό ορόσημο για την κατηγορία των μεγάλων SUV. Για πέντε η για επτά επιβάτες. Βέβαια μειώνεται η χωρητικότητα των αποσκευών αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις.

Η επίσημη εργοστασιακή μέτρηση αναφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα. Κάναμε το 1/3 σε χιλιόμετρα. Υπολογίσαμε πόσα χιλιόμετρα διανύσαμε και πόσα είχαμε στη διαθέσιμα μας. Όπως διαπιστώσαμε οι μετρήσεις μας συγκλίνουν με μια μικρή απόκλιση από τις εργοστασιακές μετρήσεις.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι μοντέρνο και όχι δύσκολο για να μάθεις να χειρίζεσαι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Μπαίνεις στο εσωτερικό και νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό σαλόνι.

Στην πενταθέσια διάταξή του, το πορτμπαγκάζ αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο των 935 λίτρων, ενώ ένας επιπλέον χώρος αποσκευών 37 λίτρων (frunk) στο μπροστινό μέρος φροντίζει για την έξυπνη αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Η τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει δώσει τεράστια έμφαση στην άνεση των επιβατών. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν πιστοποίηση εργονομίας AGR, λειτουργία μασάζ και αναδιπλούμενα στηρίγματα ποδιών. Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής ευεξίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει προγράμματα χαλάρωσης ή αναζωογόνησης, τα οποία προσαρμόζουν αυτόματα τον κλιματισμό και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Η ηχητική εμπειρία απογειώνεται χάρη στο premium ηχοσύστημα 755 Watt, εξελιγμένο αποκλειστικά για το Peaq σε συνεργασία με τη Sonos, το οποίο περιλαμβάνει 16 ηχεία και προηγμένο αλγόριθμο 3D surround.

Στο επίκεντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα, κάθετα τοποθετημένη οθόνη αφής 13,6 ιντσών, βασισμένη σε λογισμικό Android. Είναι η πρώτη φορά που η Škoda υιοθετεί κάθετη διάταξη, βελτιώνοντας σημαντικά την εργονομία. Το σύστημα ενσωματώνει πλοήγηση μέσω Google Places, ενώ η φωνητική βοηθός Laura – πλέον με αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη – αναλαμβάνει να απλοποιήσει την καθημερινή αλληλεπίδραση με τις λειτουργίες του οχήματος.

Ηλεκτρικές Επιδόσεις, Αυτονομία και Αμφίδρομη Φόρτιση

Το Peaq δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις. Το γεγονός ότι «χτίστηκε» στην πλατφόρμα MEB+, λέει πολλά. Προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας και τρία συστήματα μετάδοσης (Peaq 60, Peaq 90 και Peaq 90x), καλύπτοντας κάθε οδηγική ανάγκη.

Το απόλυτο highlight είναι η τεράστια συστοιχία των 91 kWh – η μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα της μάρκας.

Στην έκδοση Peaq 90, με κίνηση στους πίσω τροχούς και ισχύ 210 kW, η μπαταρία αυτή εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα. Για όσους αναζητούν την απόλυτη δυναμική, το τετρακίνητο Peaq 90x αποδίδει 220 kW, επιταχύνοντας το αμάξωμα από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Η διαδικασία της φόρτισης είναι ταχύτατη, αφού και στις δύο εκδόσεις μπαταρίας η ενέργεια αναπληρώνεται από το 10% στο 80% σε περίπου 28 λεπτά. Παράλληλα, το αυτοκίνητο εισάγει την τεχνολογία της αμφίδρομης φόρτισης (Vehicle-to-Load και Vehicle-to-Home).

Αυτό σημαίνει ότι το Peaq μπορεί να μετατραπεί σε κινητό σταθμό ενέργειας, τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, ή ακόμη και να παρέχει ρεύμα στο οικιακό δίκτυο κατά τις ώρες υψηλής χρέωσης, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος. Με ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά και υποστήριξη οδήγησης με ένα πεντάλ (One-pedal driving), το νέο SUV αποδεικνύεται ένα ακούραστο «εργαλείο» για κάθε περίσταση.

Η ναυαρχίδα της Skoda ξεχωρίζει στον τομέα ασφάλεια. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία. Δέκα αερόσακοι και μια εξαντλητική σουίτα συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας προστατεύουν τους επιβάτες. Ξεχωρίζει το κορυφαίο Travel Assist 3.0, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα σμήνους (swarm data) από άλλα οχήματα για να προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ανάλογα με τη ροή της κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τα κόκκινα φανάρια και να εκτελεί αυτόματες αλλαγές λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη νέα λειτουργία Camp Mode, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για όσους αγαπούν τις αποδράσεις στη φύση. Μέσω της εφαρμογής MyŠkoda, το σύστημα διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία και τον εξαερισμό της καμπίνας για έως και 10 ώρες, καθιστώντας το αυτοκίνητο ιδανικό και απόλυτα ασφαλές για διανυκτέρευση.

Συνδυάζοντας την καινοτομία με τις παραδοσιακές “Simply Clever” λύσεις, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο για να ταξιδέψουν με ασφάλεια την οικογένεια τους χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση.

Αν και επίσημα δεν ανακοινώθηκε η τιμή λανσαρίσματος στην Ελλάδα το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι στη Γερμανία το αυτοκίνητο αυτό θα ξεκινάει από τα 49.000 ευρώ.

Θα μπορούσαμε να γράφαμε πολλά περισσότερα για αυτό το αυτοκίνητο. Οι λεπτομέρειες είναι τόσες πολλές που σίγουρα θα σας κουράζαμε. Την επόμενη φορά που θα το δοκιμάσουμε -όταν το αυτοκίνητο έρθει στη χώρα μας- θα αναφερθούμε ειδικότερα στα τεχνολογικά καλούδια- του Peaq.