Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται συνήθως από αρκετές απορίες. Πόσο εύκολο είναι στην καθημερινότητα; Χωράει όσα χρειάζεται μια οικογένεια; Η αυτονομία επαρκεί για ταξίδια; Και τελικά, αξίζει η αλλαγή;

Το νέο Ford Explorer EV επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, συνδυάζοντας ηλεκτρική τεχνολογία τελευταίας γενιάς με πρακτικότητα, μεγάλους χώρους και γρήγορη φόρτιση.

1. Είναι εύκολο στην πόλη ή θα δυσκολευτώ στο παρκάρισμα;

Παρότι πρόκειται για ένα SUV με μήκος 4,47 μέτρα, το Explorer είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Ο μικρός κύκλος στροφής (9.7μ.) κάνει τις μανούβρες πιο εύκολες απ’ όσο θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, ενώ η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (μαζί με την κάμερα 360 μοιρών) προσφέρουν πολύ καλή ορατότητα στην καθημερινή χρήση.

2. Είναι πραγματικά γρήγορο;

Όπως κάθε σύγχρονο ηλεκτρικό, έτσι και το Explorer εκμεταλλεύεται την άμεση απόδοση της ροπής από το πρώτο πάτημα του γκαζιού. Στην έκδοση Extended Range RWD ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα, προσφέροντας δυνατές επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Μία επιτάχυνση που είναι ο απόλυτος βοηθός για ασφαλείς προσπεράσεις.

3. Χωράει όσα χρειάζεται μια οικογένεια;

Το Explorer σχεδιάστηκε με γνώμονα την καθημερινότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 470 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.422 λίτρα, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες ενός ταξιδιού ή των καλοκαιρινών διακοπών. Στην καμπίνα υπάρχουν επίσης πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, με το MegaConsole ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα να προσφέρει χωρητικότητα περίπου 17 λίτρων.

4. Η αυτονομία είναι αρκετή και πόσο γρήγορα φορτίζει;

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, το Ford Explorer Electric διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και απόδοσης, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58 kWh, ενώ οι εκδόσεις αυξημένης αυτονομίας εξοπλίζονται με μπαταρία 77 και 79 kWh. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η ισχύς κυμαίνεται από 190 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις εισαγωγής, φτάνει τους 286 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία και κορυφώνεται στους 340 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Η αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, μπορεί να φτάσει έως και τα 600 χιλιόμετρα με τη μεγάλη μπαταρία, τοποθετώντας το Explorer Electric ανάμεσα στα πιο ικανά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας για ταξίδια. Στον τομέα της φόρτισης, υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC, με δυνατότητα αναπλήρωσης από το 10% έως το 80% σε περίπου 25 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζεται και φόρτιση AC για καθημερινή χρήση στο σπίτι.

5. Αξίζει τελικά η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;

Το Explorer EV συνδυάζει σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης, στοιχεία που κάνουν την καθημερινή μετακίνηση πιο ξεκούραστη και οικονομική. Η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής SYNC Move 14,6 ιντσών, ο πλούσιος εξοπλισμός συνδεσιμότητας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμπληρώνουν ένα σύγχρονο πακέτο που καλύπτει τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Αυτή την περίοδο το Ford Explorer EV είναι διαθέσιμο ετοιμοπαράδοτο από 34.963 ευρώ, με επιτόκιο 0,9%, 8 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα απόκτησης μέσω Ford Lease από 340 ευρώ τον μήνα, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση.