Η Peugeot επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την επίτευξη του στόχου Μηδενικού Ανθρακικού Αποτυπώματος και ανακοινώνει την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης μέσω των 5 “E-πυλώνων” της:

Electric (Ηλεκτρικά)

Efficiency (Αποδοτικότητα)

Experience (Εμπειρία)

Education (Εκπαίδευση)

Environment (Περιβάλλον)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: Νέες προσθήκες στην πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρική γκάμα μεταξύ των mainstream ευρωπαϊκών μαρκών.

Το 2024, η Peugeot πούλησε σχεδόν 1,1 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως και διπλασίασε τις παραγγελίες της για ηλεκτρικά οχήματα. Στην Ευρώπη, ήταν η μάρκα που γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ιδιώτες πελάτες. Μάλιστα η Peugeot ήταν και πάλι ο ηγέτης στα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη το 2024 στην κατηγορία Β και στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Ειδικότερα, το νέο 3008 έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία καθώς ξεπέρασε τις 100.000 παραγγελίες, με το 22% αυτών να είναι 100% ηλεκτρικά E-3008, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Το 2025, η Peugeot επιταχύνει! Η γκάμα των 12 πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων της θα επεκταθεί περαιτέρω για να υποστηρίξει καλύτερα τη μετάβαση των πελατών στα ηλεκτρικά οχήματα. Σε μερικές εβδομάδες, μια νέα υψηλών επιδόσεων 100% ηλεκτρική έκδοση των E-3008 και E-5008, η Dual Motor 325 ίππων με τετρακίνηση, θα βρίσκεται στις αντιπροσωπείες παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα 213 ίππων που τροφοδοτεί τους εμπρός τροχούς του οχήματος, ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας 112 ίππων μεταφέρει ισχύ στους πίσω τροχούς, παρέχοντας τετρακίνηση 325 ίππων.

Η Peugeot συνεχίζει την επέκταση της σειράς SUV. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, θα λανσαριστεί η 5-θέσια έκδοση του E-5008, που απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης χωρίς να θυσιάζουν την οδηγική απόλαυση. Το 5-θέσιο E-5008 προσφέρει κορυφαίο χώρο αποσκευών στην κατηγορία του, με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων στη θέση της, διαθέτοντας 994 λίτρα, ενώ με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη, η χωρητικότητα αποσκευών επεκτείνεται στα 2310 λίτρα, επαρκής για 2 μεγάλες, 1 μεσαία και 12 μικρές βαλίτσες. Έτσι, με το νέο 5-θέσιο μοντέλο, η Peugeot παρουσιάζει πλέον μια τριπλή πρόταση SUVγια διαφορετικές κατηγορίες πελατών:

Peugeot 3008, ένα δυναμικό fastback SUV για όσους αναζητούν την γοητεία & την τεχνολογία.

Peugeot 5008 5 θέσεων, ένα μεγάλο SUV ιδανικό για οικογένειες.

Peugeot 5008 7 θέσεων, ένα μεγάλο SUV για όσους χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και χώρο για τη μεταφορά οικογένειας και φίλων.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Τα ηλεκτρικά οχήματα της Peugeot θέτουν τον πήχη

Τα ηλεκτρικά οχήματα της Peugeot θέτουν τα πρότυπα στην αποδοτικότητα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το διάσημο ADAC Ecotest το 2024, το οποίο ανέδειξε το E-208 και το E-308 ως τα πιο αποδοτικά αυτοκίνητα στην αγορά. Μάλιστα τα E-3008 και E-5008 Long Range προσφέρουν την καλύτερη αυτονομία μεταξύ των mainstream ηλεκτρικών SUV, με 700 km και 668 km, αντίστοιχα. Αντιπροσωπεύουν μια πραγματική ηλεκτρική πρόταση μεγάλων αποστάσεων, επιτρέποντας, για παράδειγμα, να ταξιδέψετε από το Παρίσι στη Νίκαια με μόνο δύο στάσεις, σε αντίθεση με τουλάχιστον τρεις για ανταγωνιστικά οχήματα.

Νέα χαρακτηριστικά στα Peugeot E-3008 και E-5008: Σύστημα προθέρμανσης μπαταρίας, συνδεδεμένο με την προθέρμανση της καμπίνας, το οποίο βελτιστοποιεί τη διάρκεια της πρώτης φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στους επόμενους μήνες, η προθέρμανση της μπαταρίας θα γίνεται μέσω του TripPlanner. Όταν χρησιμοποιείται το TripPlanner, η προθέρμανση της μπαταρίας θα ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία θα είναι έτοιμη για φόρτιση όταν ο οδηγός προγραμματίσει να σταματήσει.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας πελάτης δεν θα μείνει πίσω στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η Peugeot έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών, στην ίδια πλατφόρμα. Με τη γκάμα υβριδικών μοντέλων της, η Peugeot επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα το σύστημα Hybrid e-DCS6 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλη τη γκάμα της Peugeot, από το 208 έως το 5008.

Το καινοτόμο σύστημα Peugeot Hybrid αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα νέας γενιάς 136 ίππων, σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων που ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα. Χάρη σε μια μπαταρία που επαναφορτίζεται κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία προσφέρει πρόσθετη ροπή στις χαμηλές στροφές και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και 15%. Μάλιστα, η καινοτομία του συστήματος 48Vέγκειται στο γεγονός πως σε οδήγηση στην πόλη, αυτά τα μοντέλα μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης.

Για τους πελάτες που έχουν προχωρήσει περισσότερο προς την ηλεκτροκίνηση, η Peugeot προσφέρει τεχνολογία plug-in υβριδικής κίνησης που ξεχωρίζει επίσης για την αποδοτικότητά της. Είναι πλέον διαθέσιμη στα μοντέλα308, 408, 508, 3008 και 5008. Στο 3008, για παράδειγμα, προσφέρει 87 χλμ. αυτονομία σε 100% ηλεκτρική λειτουργία με πιστοποιημένη κατανάλωση μόλις 0,9 l/100 km.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Εξασφάλιση ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΥΚΟΛΙΑΣ για τον πελάτη

Με το 100% ηλεκτρικό όχημα, η εμπειρία του πελάτη είναι περισσότερο από ποτέ το κλειδί της επιτυχίας. Στην Peugeot η ηλεκτρική εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να είναι απολαυστική και εύκολη. Απόλαυση είναι ο δυναμισμός, η ευελιξία, η απόκριση και η απόδοση που προσφέρουν όλα τα 100% ηλεκτρικά Peugeot.

Κορυφαία Αυτονομία: Με ηλεκτρική αυτονομία έως 700 km, η Peugeot προσφέρει μια καθησυχαστική απάντηση για την αντιμετώπιση του άγχους της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων. Το πρόγραμμα «PEUGEOT ELECTRIC PROMISE»προσφέρει λύσεις σχετικά με τη φόρτιση και την απρόσκοπτη χρήση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η Peugeot εντείνει τη δέσμευσή της με τους οργανισμούς Born Free και Under The Pole

Ως επίσημος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης για το Born Free, η Peugeot υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και διατήρηση της άγριας ζωής, υποστηριζόμενη μέσω χρηματοδότησης, υποστήριξης οχημάτων και συνεχιζόμενων προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων. Το Born Free βρέθηκε στο επίκεντρο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2024, με την έναρξη της ψηφιακής καμπάνιας “PoweredbyLions”, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση της άγριας ζωής. Σε όλο το Παρίσι, αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία μετέτρεψε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε γλυπτά λιονταριών. Ο κάθε φορτιστής συμβολίζει ένα λιοντάρι που σώθηκε από το Born Free και διαθέτει έναν κωδικό QR για δωρεές.

Το 2025, η Peugeot θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, παρέχοντας στον οργανισμό Born Free pickup οχήματα Peugeot Landtrek για να βοηθήσει στο έργο του στο Κέντρο Προστασίας Λιονταριών στην Κένυα. Το 2024 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία η Peugeot έγινε ο Επίσημος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης του προγράμματος Under The Pole, το οποίο έχει ως στόχο τη συμβολή στην καλύτερη γνώση και προστασία των ωκεανών και των θαλάσσιων δασών. Κατά την 3μηνη παραμονή στα ελληνικά ύδατα και με την ενεργή υποστήριξη του επίσημου διανομέα της Peugeot στην ελληνική αγορά, Under The Pole και Peugeot Hellas συνεργάστηκαν για να οργανώσουν εκπαιδευτικές ημέρες για μαθητές στην Ελλάδα, στα σημεία όπου η επιστημονική ομάδα εκτελούσε αποστολές εξερεύνησης. Η Peugeot υποστηρίζει το Under The Pole συν-δημιουργώντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οργανώνοντας κοινές παρουσιάσεις σε επαγγελματικές εκδηλώσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των καταδύσεων και της επιστημονικής έρευνας και παρέχοντας οχήματα για τη διευκόλυνση της επιστημονικής ομάδας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μια ολοκληρωμένη βιώσιμη προσέγγιση, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές.

Ο François Gemenne, γνωστός ερευνητής, αναγνωρισμένος για το έργο του σχετικά με την κλιματική αλλαγή, συνέβαλε σε αυτή την τρίτη έκδοση της E-LION DAY για να μιλήσει για το όραμά του για το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας. Φέτος, η Generation Alpha (παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2010), έθεσε σημαντικά και δημοφιλή ερωτήματα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η Peugeot είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας, ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της Stellantis για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, αλλά αποτελεί μόνο ένα μέρος του οδικού χάρτη για το Carbon Net Zero. Η προσέγγιση της Peugeot περιλαμβάνει επίσης την υιοθέτηση βιώσιμων βιομηχανικών μεθόδων και υλικών στην κατασκευή των προϊόντων. Τα εργοστάσια καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και φυσικούς πόρους, ενώ σταδιακά στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα η Peugeot χρησιμοποιεί σήμερα 60% απανθρακοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις της Stellantis, με στόχο να φτάσει το 100% μέχρι το 2030. Το νέο E-3008 είναι αντιπροσωπευτικό των νέων βιώσιμων πρακτικών καθώς το 85% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του είναι ανακυκλώσιμα.

Η τελευταία έκδοση του E-LION DAY θέτει τα «5 E» στο επίκεντρο της στρατηγικής της μάρκας. Το σαφές όραμα του Alain Favey είναι να οδηγήσει τη μάρκα στην πορεία προς το Μηδενικό Ανθρακικό Αποτύπωμα.