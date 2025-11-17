Του Γιώργου Παλληκάρη

Θέλετε από αύριο κιόλας να έχετε στα χέρια σας τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου Ford; Η εταιρεία, χάρη στο εξαιρετικό νέο πρόγραμμα Lease (που ισχύει μέχρι 31/12/2025), κάνει την απόκτηση πιο εύκολη και άμεση από ποτέ, χωρίς ελάχιστη προκαταβολή.

Σας ενδιαφέρει το πολυτάλαντο και άκρως fun to drive Puma, είτε στην υβριδική του μορφή, είτε στη νέα αμιγώς ηλεκτρική Gen-E; Μήπως προτιμάτε το ιδιαίτερα ευρύχωρο και ηλεκτρικό Explorer που προσφέρει 600χλμ. με μία φόρτιση, το πιο coupé Capri ή την κορυφαία Mustang Mach-E;

Μάλιστα, τα δελεαστικά προγράμματα Ford Lease επεκτείνονται και στην πιο επαγγελματική γκάμα, καθώς υπάρχουν ειδικές προσφορές για το Ranger PHEV, αλλά και για το Transit Custom.

Δείτε πως διαμορφώνονται οι μηνιαίες δόσεις ανά μοντέλο, με το νέο πρόγραμμα Ford Lease:

Ford Puma Gen-E: Με 239€ μηνιαία δόση

Ford Explorer: Με 337€ μηνιαία δόση

Ford Capri: Με 398€ μηνιαία δόση

Ford Mach-E: Με 492€ μηνιαία δόση

Ford Puma MHEV: Με 213€ μηνιαία δόση

Ford Ranger PHEV: Με 474€ μηνιαία δόση

Ford Transit Custom: Με 418€ μηνιαία δόση

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Ford Lease;

Επιλέγετε το αυτοκίνητο που θέλετε να μισθώσετε, και στη συνέχεια επιλέγετε τα χιλιόμετρα και την επιθυμητή διάρκεια. Μετά αναλαμβάνει ο σύμβουλος πωλήσεων του Επίσημου Εμπόρου Ford ο οποίος θα υπολογίσει για εσάς το μηνιαίο μίσθωμα με βάση το κεφάλαιο και την επιθυμητή διάρκεια μίσθωσης και στην συνέχεια ο ίδιος θα υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση μίσθωσης στη Ford Lease. Με την έγκριση, και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης και ταξινόμησης, μπορείτε να φύγετε με το καινούργιο σας αυτοκίνητο. Στο τέλος της μίσθωσης επιστρέφετε το αυτοκίνητο στη Ford Lease και επιλέγετε το νέο σας αυτοκίνητο Ford.

Γιατί Ford Lease; Γιατί οι λόγοι είναι πολλοί και όχι ένας

Ελάχιστη δαπάνη κεφαλαίου,

Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα για τη διάρκεια του προγράμματος,

Ευέλικτη περίοδος αποπληρωμής από 12 έως 60 μήνες,

Χωρίς ευθύνη και ρίσκο μεταπώλησης, καθώς απλά επιστρέφετε το αυτοκίνητο στο τέλος του προγράμματος,

Ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους διατήρησης του οχήματός σας,

Μειωμένο κόστος διαχείρισης,

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών,

Ολοκληρωμένη φροντίδα του οχήματός σας από το επίσημο δίκτυο Ford,

Όλα σε μία δόση: χρηματοδότηση, συντήρηση, ασφάλεια, οδική βοήθεια,

Όλα από ένα σημείο: τον Επίσημο Έμπορο Ford

Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του Ford Lease και να “κλείσετε¨ το μοντέλο που σας εξυπηρετεί.