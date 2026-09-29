Την Chery πλέον την γνωρίζετε σίγουρα, καθώς τα αυτοκίνητα της έχουν δώσει άλλο νόημα στην έννοια value for money και ήδη κυκλοφορούν συνέχεια στους ελληνικούς δρόμους. Τώρα ήρθε η ώρα να σας συστήσουμε και την premium πλευρά του ομίλου, η οποία ακούει στο όνομα Lepas και μόλις πραγματοποίησε το πανελλαδικό της ντεμπούτο, σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση στην Αθήνα.

Αρχικά το όνομα Lepas μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς ενώνει τις λέξεις Leopard καi Passion, εκφράζοντας την ιδιαίτερη φιλοσοφία στην οποία έχει “χτιστεί” η ταυτότητα της μάρκας. Μία μάρκα που έρχεται να αποδείξει πως η τεχνολογία πρέπει να λύνει τα χέρια στην καθημερινότητα και να είναι βοηθός και όχι μία επιπλέον πολυπλοκότητα. Να μπαίνεις ουσιαστικά στο αυτοκίνητο και να νιώθεις ασφαλής, άνετος, απολαμβάνοντας ένα περιβάλλον που σε ηρεμεί και σου προσφέρει επιδόσεις χωρίς άγχος.

L8: Το D-SUV που φέρει τη Leopard Aesthetics στην σχεδιαστική του ταυτότητα

Το πρώτο μοντέλο στην γκάμα της Lepas είναι το Plug-in Hybris L8 (θα ακολουθήσει μέσα στο έτος και το L6 αλλά και το μικρότερο L4). Με μήκος 4.688χλστ. πλάτος 1.871χλστ. και ύψος 1.686χλστ. το L8 ανήκει στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας τις μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις με την ευρυχωρία στο εσωτερικό. Κάτι στο οποίο παίζει ρόλο και το μεταξόνιο των 2.800χλστ. το οποίο αντιστοιχεί στο 59% του συνολικού μήκους του αμαξώματος. Οι επιβάτες φυσικά απολαμβάνουν άνετους χώρους, με τους πίσω να έχουν στη διάθεσή τους 970χλστ. για τα γόνατά τους ενώ ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 507 λίτρων.

Με έμπνευση από τον δυναμισμό και την κοψιά της λεοπάρδαλης

Σχεδιαστικά, στο εμπρός μέρος, η μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED παραπέμπουν στο βλέμμα του αιλουροειδούς, προσδίδοντας στο L8 μια δυναμική και χαρακτηριστική όψη. Στο πλάι, η καμπύλη γραμμή της οροφής, οι καθαρές επιφάνειες, οι χωνευτές χειρολαβές και οι ζάντες διαμέτρου έως 20 ιντσών συνθέτουν ένα κομψό και σύγχρονο σύνολο.

Αντίστοιχα, το πίσω μέρος ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, με τα φωτιστικά σώματα να ενώνονται μέσω μιας ενιαίας φωτεινής μπάρας LED, τονίζοντας το πλάτος του αμαξώματος και ενισχύοντας την επιβλητική παρουσία του μοντέλου.

Ψηφιακό εσωτερικό που δεν ξεχνά και τους φυσικούς διακόπτες

Το εσωτερικό του Lepas L8 PHEV έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο (κάτι που αποτυπώνει και τη γενικότερη φιλοσοφία της μάρκας), συνδυάζοντας την ευρυχωρία με την πρακτικότητα, την ποιότητα κατασκευής και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Τα μαλακά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις επιφάνειες της καμπίνας, σε συνδυασμό με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, συνθέτουν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο της ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η κατακόρυφη οθόνη αφής 13,2 ιντσών.

Την ταχύτητα και την ομαλή λειτουργία του συστήματος αναλαμβάνει ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155, προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης που παραπέμπει σε smartphone. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Lepas app παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του οχήματος, ενώ οι ενημερώσεις Over The Air (OTA) επιτρέπουν την αναβάθμιση του λογισμικού χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε συνεργείο. Παρά τον έντονα ψηφιακό χαρακτήρα της καμπίνας, δεν απουσιάζουν οι φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό βασικών λειτουργιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτές και περιορίζοντας την ανάγκη πλοήγησης στα μενού της οθόνης.

Στην αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει η καμπίνα συμβάλλουν το ενεργό σύστημα ακύρωσης θορύβου (Active Noise Canceling), το σύστημα ελέγχου και καθαρισμού του αέρα, καθώς και η ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση σε όλους τους επιβάτες, ανεξάρτητα από τη θέση τους στο αυτοκίνητο.

279 ίπποι, 1200χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας και έως 100χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης

Το Lepas L8 PHEV εξοπλίζεται με το προηγμένο plug-in hybrid σύστημα Lepas Super Hybrid, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση μέσω μετάδοσης σταθερής σχέσης. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων και ροπής 310 Nm, ο οποίος συνεργάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI, απόδοσης 143 ίππων και 215 Nm. Η συνδυαστική ισχύς του υβριδικού συνόλου φτάνει τα 279 άλογα, με τη μέγιστη ροπή να διαμορφώνεται στα 365 Nm. Οι επιδόσεις περιλαμβάνουν επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 179χλμ./ώρα.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 18,4 kWh, η οποία προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που πλησιάζει τα 100χλμ. Η φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα ολοκληρώνεται σε 3,3 ώρες, ενώ υποστηρίζεται και ταχυφόρτιση DC με την πλήρωση από 10% έως το 80% να διαρκεί μόλις 20 λεπτά, με μέγιστη ισχύ 40 kW. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 60 λίτρων, το υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει, συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200χλμ.

Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το Lepas L8 PHEV διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, τις Essence και Elegance, με τις τιμές να διαμορφώνονται στις 42.900 και 44.900 ευρώ αντίστοιχα. Στα ποσά αυτά έχει συνυπολογιστεί η προωθητική ενέργεια της μάρκας, ύψους 4.000 ευρώ.

Η βασική έκδοση Essence διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει προβολείς Full LED με αυτόματη λειτουργία και λειτουργία Follow-Me-Home, φώτα ημέρας Leopard-Eye LED και πίσω φωτιστικά σώματα LED. Στον εξωτερικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης φιμέ πίσω τζάμια και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Στο εσωτερικό, το μοντέλο προσφέρει σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, με ενσωματωμένα φλας και φώτα υποδοχής. Την ψηφιακή εμπειρία αναλαμβάνουν ο πίνακας οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από ηχοσύστημα έξι ηχείων και ασύρματη φόρτιση smartphone ισχύος 50W με σύστημα ψύξης, ενώ περιλαμβάνεται και πλήρης σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης.

Εγγύηση

Όπως όλα τα μοντέλα της Lepas, το L8 PHEV καλύπτεται από 7ετή (ή 150.000χλμ.) εργοστασιακή και μεταβιβάσιμη εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, ίσης διάρκειας οδική βοήθεια καθώς και από 8ετή (ή 160.000χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης.