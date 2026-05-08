Των Π. Χαλάτση και Γ. Παλληκάρη

Όταν η Μοτοδυναμική, που εκπροσωπεί τα αυτοκίνητα της Porsche στην Ελλάδα, μας προσκάλεσε για να οδηγήσουμε την ολοκαίνουργια ηλεκτρική Cayenne, δεν χρειάσθηκε και πολύ σκέψη για να απαντήσουμε. Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Τσούφενχαουζεν της Στουτγκάρδης ετοίμασε ένα «Όπλο» που για να οδηγηθεί χρειάζεται αρκετή οδηγική εμπειρία και μυαλό.

Φτάσαμε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (4/5/26) στο Λαύριο και εκεί μας περίμενε το επιτελείο της Μοτοδυναμικής αλλά και η ειδικευμένη ομάδα της Porsche από τη Γερμανία που ασχολείται αποκλειστικά με τα road trips σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά η Porsche παρουσίασε την Cayenne το 2002. Οι φανατικοί οπαδοί των σπορ μοντέλων με κίνηση στους πίσω τροχούς αρχικά δεν έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για το SUV που είχε άλλο προορισμό. Όμως οι απαιτητικοί οικογενειάρχες είχαν άλλη άποψη. Το SUV καθιερώθηκε ανάμεσα στα γρήγορα διθέσια αυτοκίνητα με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Με το πέρασμα των χρόνων η γερμανική εταιρία έκανε ένα ακόμη μεγάλο άλμα. Κρατώντας το DNA κατασκεύασε ίσως το πιο γρήγορο οικογενειακό αυτοκίνητο. Και η Μοτοδυναμική μας το έδωσε για να το οδηγήσουμε, τρείς μήνες πριν κάνει την επίσημη παρουσία του στη χώρα μας.

Με 1.156 άλογα, 1.500 Nm ροπής και ανάκτηση 325χλμ. σε 10 λεπτά φόρτισης

Η εισαγωγική έκδοση του μοντέλου αποδίδει 442 άλογα, καταφέρνει το 0-100 σε 4.8 δευτ. και προσφέρει τελική ταχύτητα 230χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 113 kWh προσφέρει με τη σειρά της αυτονομία έως 643χλμ. την ώρα που χάρη στη ταχυφόρτιση 400kW, μπορεί να ανακτήσει 325χλμ. σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Η δεύτερη έκδοση Cayenne S, αποδίδει 666 άλογα, έχει τελική ταχύτητα στα 250χλμ./ώρα και χρειάζεται μόλις 3.8 δευτ. για το 0-100.

Η τρίτη και ισχυρότερη Cayenne Turbo Electric, αποδίδει 857 άλογα αλλά με το Launch Control φτάνει τα 1.155 με ροπή στα 1.500 Nm. Είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής της εταιρίας, με επιτάχυνση 0-100 σε 2.4 δευτ. (όσο χρειάζεται και ένα μονοθέσιο της F1) και τελική ταχύτητα στα 260 χλμ/ώρα. Όλες οι εκδόσεις προσφέρουν φυσικά τετρακίνηση, αερανάρτηση αλλά και τετραδιεύθυνση.

Ο Λεωνίδας Δήμας, Διευθυντής Πωλήσεων Porsche Center Athens, αρχικά μας έκανε μια άριστη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μας εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που η Cayenne μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα και με ασφάλεια.

Στην ελληνική παρουσίαση υπήρχαν δύο εκδόσεις της Porsche Cayenne Electric. Η «αργή» με τα 441 άλογα και η «γρήγορη» με τα 1.156 άλογα. Οδηγήσαμε και τις δύο εκδόσεις εναλλάξ. Σε στενά σοκάκια για να διαπιστώσουμε πόσο εύκολα κινείται, στο διπλό δρόμο του Λαυρίου που οδηγεί προς Μακρόπουλο όπου εκεί το κοντέρ έφτανε στα τριψήφιους αριθμούς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά και σε χωματόδρομους.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το Road Show που ετοίμασε η ομάδα της Ελπίδας Φιλιππίδου, διευθύντριας marketing και PR Manager της Porsche στην Ελλάδα του Ομίλου Μοτοδυναμική ήταν μελετημένο και εντυπωσιακά καλοφτιαγμένο.

Σας μεταφέρουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις από τις δύο εκδόσεις που οδηγήσαμε από το 100% ηλεκτρικό SUV που φυσικά παράλληλα με αυτό θα συνεχίσει να πωλείται και η βενζινοκίνητη έκδοση. Όμως σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την ηλεκτρική Cayenne.

Porsche Cayenne Electric: Με έως 1.156 άλογα, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης και hi-tech ανέσεις που “ξεκλειδώνουν” νέα επίπεδα άνεσης

Ο οικογενειακός χαρακτήρας της Cayenne γίνεται ακόμη πιο hi-tech. Θα σας πούμε για αυτό παρακάτω.

Το σύνολο διατηρεί τη γνώριμη σχεδιαστική του φιλοσοφία, παραμένει 5μ. σε μήκος και 2μ. σε πλάτος, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 3 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε η ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα αντί για βενζινοκινητήρα, αναβάθμισε το μοντέλο τόσο σε θέμα επιδόσεων όσο και σε θέμα χώρων, μιας και πλέον υπάρχει και frunk κάτω από το μπροστινό καπό (90λτ.).

Όλα ρυθμίζονται ηλεκτρικά. Ακόμη και τα πίσω καθίσματα οι επιβάτες τα μετακινούν μπροστά και πίσω με κουμπιά. Το πορτπαγκάζ φιλοξενεί αποσκευές σε 747 λίτρα.

Στο εσωτερικό

Εκτός από την εντυπωσιακή κυρτή οθόνη που βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό, υπάρχει άλλη μεγάλη οθόνη αποκλειστικά για τον συνοδηγό. Ο οδηγός ακόμη και αν προσπαθήσει να δει την οθόνη του συνοδηγού δεν θα τα καταφέρει. Φαίνεται σαν να είναι κλειστή. Στο κέντρο του αυτοκινήτου υπάρχει μια κεντρική οθόνη που έχει… τσάκισμα (Central Flow Display). Κάτι που δεν έγινε με στόχο την επίδειξη, αλλά για πρακτικότητα, μιας και κάτω από αυτήν υπάρχει ειδική θέση που ακουμπάς το χέρι σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο της οθόνης.

Άξιο μνείας πως έχουν διατηρηθεί φυσικά τα μπουτόν και στο τιμόνι αλλά και στην κονσόλα. Επιτέλους οι χειρολαβές είναι κανονικές και όχι χωνευτές που τις…ψάχνεις.

Οδηγώντας



Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει δεκάδες νέα μοντέλα (κυρίως από Κίνα) που αν και SUV, προσφέρουν μεγάλες ιπποδυνάμεις και αρκετά εντυπωσιακά νούμερα, χάρη στην ηλεκτροκίνηση.

Όταν όμως οδηγήσεις τη νέα Porsche Cayenne Electric, καταλαβαίνεις πως από πίσω της, υπάρχουν πολλά χρόνια σχεδιασμού, καινοτομίας και εμπειρίας. Χρόνια έρευνας που οι μηχανικοί της εταιρίας κατάφεραν να τα περάσουν στο στήσιμο, στα φρένα, στην αίσθηση και φυσικά στις αντιδράσεις του αυτοκινήτου.

Η νέα ηλεκτρική Cayenne δεν είναι απλά πολύ γρήγορη. Είναι ένα άκρως καλοφτιαγμένο με εντυπωσιακό στήσιμο αυτοκίνητο, με τιμόνι που ακούει ακαριαία, με φρένα που ρίχνουν άγκυρα (10πίστονες μπροστά δαγκάνες στην Turbo έκδοση) αλλά και με εξαιρετική αναγεννητική πέδηση που φτάνει τα 600kW. Κάτω δεξιά στο τιμόνι υπάρχει ένας στρογγυλός διακόπτης, από τον οποίο επιλέγεις προγράμματα παραμετροποίησης όπως Comfort-Normal-Sport- Off-road κ.α. Ένα κουμπί που πραγματικά μεταμορφώνει το αυτοκίνητο σε …πύραυλο. Στο Comfort η αερανάρτηση φιλτράρει άριστα τις κακοτεχνίες ενώ στην επιτάχυνση και στο φρενάρισμα, φροντίζει να γύρει αναλόγως το βάρος ώστε στο εσωτερικό οι επιβάτες να μην επηρεάζονται στο ελάχιστο. Στο δε Sport, το αυτοκίνητο ουσιαστικά εξουδετερώνει τις κλίσεις και στρίβει όπως κανένα άλλο SUV της αγοράς. Ακόμα και στο χώμα, η Cayenne Electric έδειξε πως δεν φοβάται να λερωθεί και χάρη στο νέο προφυλακτήρα, που προσφέρει καλύτερες γωνίες προσέγγισης, μας έβγαλε ασπροπρόσωπους σε κάθε πρόκληση.

Τιμές

Η Porsche Cayenne Electric διατίθεται στην ελληνική αγορά από 111.968 ευρώ για την πρώτη έκδοση και από 175.248 ευρώ για την Turbo Electric. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται πριν το καλοκαίρι, ενώ όπως μας είπαν και από την εταιρία, οι προπαραγγελίες που έχουν γίνει ήδη, είναι κυρίως για την κορυφαία έκδοση. Η αλήθεια είναι πως αφού κάποιος θα δώσει ένα τέτοιο ποσό, ας πάρει και το καλύτερο.

Θα έχει σίγουρα και συνέχεια με άλλα μοντέλα της Porsche. Η κα Λυδία Αποσπόρη, Digital Marketing and PR Specialist της Porsche Greece μας ετοιμάζει ένα από τα πιο γρήγορα σπορ μοντέλα για να σας παρουσιάσουμε.