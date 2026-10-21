Τα pick-up δεν είναι πια τα οχήματα που θυμόμαστε πριν από μία ή δύο δεκαετίες. Η κατηγορία έχει εξελιχθεί σημαντικά, αποκτώντας καλύτερη ποιότητα κύλισης, πιο προσεγμένες καμπίνες, σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας και ανέσεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε κυρίως σε επιβατικά SUV. Παρά τις αλλαγές, όμως, ο βασικός τους στόχος είναι να μεταφέρουν φορτία, να αντέχουν στη σκληρή χρήση και να συνεχίζουν εκεί όπου η άσφαλτος τελειώνει.

Σε αυτήν τη λογική κινείται η KGM, η κορεατική εταιρεία που γνωρίζαμε παλαιότερα ως SsangYong, παρουσιάζοντας στην Ελλάδα δύο διαφορετικές εκδοχές του ολοκαίνουργιου Musso. Από τη μία βρίσκεται το Musso Grand με τον πετρελαιοκινητήρα των 2,2 λίτρων, που απευθύνεται σε όσους χρειάζονται ένα παραδοσιακό επαγγελματικό εργαλείο, από την άλλη, το Musso EV μεταφέρει τη φιλοσοφία του pick-up στην ηλεκτρική εποχή, διατηρώντας την καρότσα και την πρακτικότητα, αλλά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια.

Η ελληνική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις Αφίδνες (να αναφέρουμε πως την KGM εισάγει στην Ελλάδα ο όμιλος Θεοχαράκη), με διαδρομές σε άσφαλτο και χώμα, ενώ για το τετρακίνητο Musso Grand το πρόγραμμα περιείχε και πιο απαιτητική εκτός δρόμου διαδρομή.

Επιβλητικό και όμορφο όσο λίγα – Θυμίζει το “αδερφάκι” του KGM Torres

Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση του Musso γίνεται εμφανής από το εμπρός μέρος. Η μάσκα έχει ανασχεδιαστεί και θυμίσει αρκετά του Torres, με τα οριζόντια φωτιστικά σώματα LED να δίνουν πιο σύγχρονη εικόνα, την ώρα που οι έντονοι θόλοι των τροχών υπογραμμίζουν τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του αμαξώματος. Οι μεγαλύτεροι εξωτερικοί καθρέπτες εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός οχήματος με αυξημένες διαστάσεις, ενώ οι ζάντες αλουμινίου μπορούν να φτάσουν έως τις 20 ίντσες. Πίσω, το όνομα KGM παρουσίαζεται ανάγλυφα στην πόρτα της καρότσας.

Ποιοτική αλλά και άκρως hio-tech καμπίνα

Η αναβάθμιση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση. Στο εσωτερικό, η KGM έχει δώσει έμφαση στην ποιότητα και στην άνεση, με μαλακό υλικό στο επάνω τμήμα του ταμπλό και προσεγμένη συναρμογή. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί, με στόχο να περιορίζονται οι θόρυβοι και οι κραδασμοί που φτάνουν στην καμπίνα.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι τα πίσω καθίσματα, τα οποία μπορούν να ανακλιθούν έως 27 μοίρες, με την καμπίνα να προσφέρει τους μεγαλύτερους χώρους για επιβάτες στην κατηγορία.

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής επίσης 12,3 ιντσών, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και πλήρη συνδεσιμότητα. Η εικόνα που είδαμε και ζήσαμε, είναι εκείνη ενός επαγγελματικού οχήματος που προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της δουλειάς, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην καθημερινή άνεση.

Musso και Musso Grand: Δύο μεγέθη για διαφορετικές ανάγκες

Η πετρελαιοκίνητη γκάμα περιλαμβάνει το Musso με τη μικρότερη καρότσα και το μεγαλύτερο Musso Grand. Η επιλογή δεν αφορά μόνο το συνολικό μήκος, αλλά και τις απαιτήσεις μεταφοράς φορτίων.

Το Musso έχει μήκος 5.150 χιλιοστά , πλάτος 1.950 χιλιοστά και ύψος 1.840 χιλιοστά, το οποίο φτάνει τα 1.865 χιλιοστά με τις ράγες οροφής. Το μεταξόνιο διαμορφώνεται στα 3.100 χιλιοστά, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 245 χιλιοστά.

, πλάτος 1.950 χιλιοστά και ύψος 1.840 χιλιοστά, το οποίο φτάνει τα 1.865 χιλιοστά με τις ράγες οροφής. Το μεταξόνιο διαμορφώνεται στα 3.100 χιλιοστά, ενώ η Το Musso Grand είναι μακρύτερο, με συνολικό μήκος 5.460 χιλιοστά. Το πλάτος παραμένει στα 1.950 χιλιοστά, ενώ το ύψος είναι 1.850 χιλιοστά ή 1.875 χιλιοστά με τις ράγες οροφής. Το μεταξόνιο αυξάνεται στα 3.210 χιλιοστά και η απόσταση από το έδαφος στα 248 χιλιοστά.

Η καρότσα μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 1.610 χιλιοστά, πλάτος τα 1.570 χιλιοστά και βάθος τα 570 χιλιοστά. Παράλληλα και ανάλογα με την έκδοση, το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 κιλά, ενώ για τη διευκόλυνση της φόρτωσης υπάρχουν σκαλοπάτι στον πίσω προφυλακτήρα, φωτισμός LED στην πόρτα της καρότσας και οκτώ άγκιστρα πρόσδεσης (στοιχεία που έχουν ουσιαστική σημασία για επαγγελματίες).

Diesel 2.2 λίτρων με 202 ίππους και έως 441 Nm ροπής

Κάτω από το καπό του πετρελαιοκίνητου Musso βρίσκεται ο τετρακύλινδρος e-XDi των 2,2 λίτρων, με προδιαγραφές Euro 6e. Αποδίδει 202 ίππους στις 3.800 σ.α.λ. και 400 Nm ροπής από τις 1.400 έως τις 2.800 σ.α.λ. Στην τετρακίνητη τώρα έκδοση του Musso Grand με αυτόματο κιβώτιο, η μέγιστη ροπή αυξάνεται στα 441 Nm, διαθέσιμη από τις 1.600 έως τις 2.600 σ.α.λ. Η διαφορά αυτή έχει σημασία σε ένα pickup που καλείται να κινηθεί φορτωμένο ή να ρυμουλκήσει βαρύ εξοπλισμό. Ο κινητήρας συνεργάζεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η κίνηση μεταδίδεται είτε στους πίσω τροχούς είτε και στους τέσσερις, ανάλογα με την έκδοση, ενώ στα τετρακίνητα μοντέλα, ο οδηγός επιλέγει μεταξύ των λειτουργιών 2H, 4H και 4L μέσω περιστροφικού χειριστηρίου, ώστε να προσαρμόζει τη μετάδοση στις συνθήκες του εδάφους.

Διαλέγεις εσύ την ανάρτηση

Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής πίσω ανάρτησης στις τετρακίνητες εκδόσεις. Η διάταξη με φύλλα σούστας δίνει προτεραιότητα στην αντοχή και στη μεταφορά μεγάλων φορτίων, ενώ η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, στον περιορισμό της αναπήδησης του πίσω άξονα και στη βελτίωση της ηχομόνωσης.

Για όσους χρειάζονται αυξημένες δυνατότητες ρυμούλκησης, το αυτόματο τετρακίνητο Musso Grand μπορεί να τραβήξει έως 3.500 κιλά με φρένα. Οι εκτός δρόμου δυνατότητές του ενισχύονται από την απόσταση από το έδαφος και τις γωνίες του αμαξώματος. Στο Musso, η γωνία προσέγγισης είναι 30,9 μοίρες, η γωνία αναχώρησης 27,8 μοίρες και η γωνία ράμπας 24,3 μοίρες. Στο Musso Grand οι αντίστοιχες τιμές είναι 30,6, 24,5 και 24,2 μοίρες.

KGM Musso EV: Η ηλεκτρική εναλλακτική με έως 420 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το Musso EV πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικό pick-up, το οποίο συνδυάζει τη δυνατότητα μεταφοράς εξοπλισμού με την ηλεκτρική κίνηση και την άμεση απόδοση ροπής. Η έκδοση 2WD διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 207 ίππων, και ροπή 339 Nm. Η τετρακίνητη έκδοση AWD χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνδυαστική ισχύ 237 ίππων και συνολική ροπή 629 Nm. Η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) έχει χωρητικότητα 80,6 kWh.

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης φτάνει τα 300 kW, ενώ η διαδικασία από το 10% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 36 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της KGM. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού μοντέλου είναι 5.160 χιλιοστά σε μήκος, 1.920 χιλιοστά σε πλάτος και 1.740 χιλιοστά σε ύψος, το οποίο φτάνει τα 1.750 χιλιοστά με τις ράγες οροφής. Η καρότσα έχει μήκος 1.345 χιλιοστά, πλάτος 1.515 χιλιοστά και βάθος 510 χιλιοστά. Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 500 κιλά, ενώ η πίσω πόρτα της καρότσας αντέχει έως 150 κιλά.

Πρώτη οδήγηση: Πώς συμπεριφέρεται το Musso Grand

Στη δική μας πρώτη επαφή είχαμε στη διάθεσή μας τόσο το πετρελαιοκίνητο Musso Grand με αυτόματο κιβώτιο, όσο και το EV, σε μια διαδρομή που συνδύαζε άσφαλτο και χώμα.

Αρχικά στην diesel μορφή, ο πετρελαιοκινητήρας ναι μεν ακούγεται στην καμπίνα, χωρίς όμως ο ήχος του να γίνεται στιγμή ενοχλητικός. Η αναβαθμισμένη ηχομόνωση κάνει αισθητή τη διαφορά, ενώ η ροπή του κινητήρα που έρχεται από χαμηλή, δίνει στο μοντέλο την δύναμη να περάσει από πολύ δύσκολα σημεία.

Η ψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα, ενώ η μεγάλη διαδρομή της ανάρτησης βοηθά στην αντιμετώπιση των κακοτεχνιών της ασφάλτου και των ανωμαλιών στο χώμα. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, διευκολύνοντας τους χειρισμούς, χωρίς να έχει ως βασικό στόχο τη σπορ ακρίβεια. Από τον περιστροφικό διακόπτη επιλέγαμε κάθε φορά τι είδους τετρακίνηση θέλαμε και έτσι ακόμα και στα πιο δύσκολα off road σημεία δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα.

Μάλιστα ανοίξαμε και κάτσαμε στην πόρτα της καρότσας η οποία αντέχει μέχρι και 150 κιλά βάρους, έχοντας μάλιστα μέχρι και ποτηροθήκες για όσους θέλουν να απολαύσουν την θέα.

Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή έχει ξακάθαρα πιο πολιτισμένη και φυσικά αθόρυβη λειτουργία. Κινείται εντυπωσιακά στην άσφαλτο ενώ σε πιο απαιτητικές και ανηφορικές διαδρομές, το μόνο που είχαμε να κάνουμε, ήταν να κρατάμε σταθερό το πεντάλ του γκαζιού και ανεβήκαμε παντού με ασφάλεια. Ομολογούμε πως για πρώτη φορά οδηγήσαμε σε off road μονοπάτια ένα αμιγώς ηλεκτρικό αγροτικό και τα πήγε καλύτερα από ότι θα περιμέναμε, παρόλο που είχαμε την δικίνητη έκδοση.

Το Musso Grand δείχνει να πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου SUV ως προς την ευκολία στην καθημερινή χρήση, παραμένοντας όμως ένα pick-up με ουσιαστικές επαγγελματικές δυνατότητες. Δεν είναι ένα όχημα που προορίζεται μόνο για τη μεταφορά φορτίων στην πόλη, αλλά μια πρόταση για όσους χρειάζεται να κινηθούν και σε διαδρομές όπου ένα συμβατικό επιβατικό αυτοκίνητο θα δυσκολευόταν.

Οι τιμές στην Ελλάδα –

Η KGM ανακοίνωσε ότι τα νέα pick-up είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, με τιμές εκκίνησης που διαφοροποιούνται ανάλογα με το σύστημα κίνησης.

KGM Musso Grand diesel: από 29.990 ευρώ.

KGM Musso EV: από 49.990 ευρώ.

Με τα νέα Musso Grand και Musso EV, η KGM επιχειρεί να καλύψει δύο διαφορετικές ανάγκες μέσα στην ίδια κατηγορία. Το πετρελαιοκίνητο μοντέλο παραμένει πιστό στη λογική του επαγγελματικού pick-up, με ισχυρό κινητήρα, επιλογές μετάδοσης, δυνατότητες εκτός δρόμου και υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης. Το ηλεκτρικό Musso EV επιχειρεί να μεταφέρει την πρακτικότητα της καρότσας σε μια νέα εποχή, με μηδενικές τοπικές εκπομπές κατά την οδήγηση και διαφορετικά χαρακτηριστικά χρήσης.

Φυσικά περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτική εμπειρία οδήγησης, θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, όταν και θα έχουμε στα χέρια μας το νέο Musso Grand για πλήρη βιντεοδοκιμή.