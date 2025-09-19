Του Γιώργου Παλληκάρη

Τι ζητάει ο περισσότερος κόσμος από το καινούργιο του αυτοκίνητο; Να είναι ποιοτικό, hi-tech, να έχει χώρους και φυσικά να σταματάει όσο λιγότερο γίνεται για ανεφοδιασμό καυσίμου (είτε αυτό είναι πρατήριο βενζίνης, είτε φορτιστής). Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στο νέο μοντέλο της Lync & Co, το 08, με το ανάλογο αντίτιμο βέβαια.

Ένα μεσαίο SUV (μήκος 4.820χλστ. πλάτος 1.915χλστ. ύψος 1.685χλστ.) το οποίο φέρνει ένα από τα πιο πλήρη πακέτα της αγοράς, έχοντας ως highlight το πιο αποδοτικό plug-in υβριδικό σύστημα της αγοράς. Εάν ακόμα δεν είστε γνώριμοι με την εταιρία Lync & Co, να σας πούμε πως ανήκει κατά το ήμισυ στον κινεζικό γίγαντα Geely και κατά το δεύτερο μισό στην Volvo, με την οποία μάλιστα μοιράζεται τεχνολογία αλλά και πλατφόρμες. Το νέο 08 έρχεται να προστεθεί στα 01 και 02, προσφέροντας ένα απόλυτα γενναιόδωρο πακέτο.

Αρχικά, όσον αφορά την εμφάνιση του, το 08 υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, με διπλά, στενά φώτα ημέρας μπροστά, χωνευτές χειρολαβές, καθρέφτες και παράθυρα χωρίς πλαίσιο αλλά και την συνεχόμενη φωτεινή μπάρα LED πίσω.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι μίνιμαλ-σουηδική με έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων (στάνταρ) 10.2 ιντσών και μία μεγάλη οθόνη 15.4 ιντσών (επίσης στάνταρ) που είναι και το κέντρο ελέγχου για όλες τις λειτουργίες. Μαλακά υλικά, καθαρή διακόσμηση που λούζει το φως από την πανοραμική οροφή και αντί για κλασικούς μοχλούς στις πόρτες, ένα μοντέρνο κουμπί.

Αυτό όμως που κάνει το Lync & Co 08 να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, είναι το κινητήριο σύνολο του. Για την ακρίβεια, το πιο αποδοτικό plug-in υβριδικό σύστημα στον κόσμο, το οποίο απαρτίζεται από έναν turbo τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.500κ.εκ. (137 άλογα και 230 Nm ροπής), έναν ηλεκτροκινητήρα 208 ίππων (350 Nm ροπής) και μία μπαταρία 39.6 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 345 άλογα με το 0-100 να έρχεται σε 6.8 δευτ. και η τελική να αγγίζει τα 185χλμ./ώρα.

Εάν έχετε και την μπαταρία γεμάτη και το 60άρι ντεπόζιτο, τότε η εταιρία δηλώνει πως μπορείτε να διανύσετε μέχρι και 1.000χλμ. χωρίς στάση για ανεφοδιασμό. Ένα εντυπωσιακό νούμερο που το κάνει αυτόματα να ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Εδώ να πούμε πως η μπαταρία των 39.6 KwH φορτίζει από το 0 στο 100% σε 4.5 ώρες στα 11 kW και από το 10% στο 80% σε 33 λεπτά, σε ταχυφορτιστή 85 kW.

Στον τομέα των χώρων, μέχρι και 5 ενήλικες θα φιλοξενηθούν χάρη στο μεταξόνιο των 2.848χλστ. ενώ ο χώρος αποσκευών είναι στα 540λτ.

Η παρουσίαση του μοντέλου έλαβε χώρα στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων και έτσι είχαμε την τύχη να το οδηγήσουμε και να βρούμε τα όρια του στις στροφές. Αρχικά να παινέψουμε τα καθίσματα που είναι εντυπωσιακά άνετα (έχουν και ηχεία στα προσκέφαλα) αλλά και την πολύ καλή ορατότητα που έχει ο οδηγός. Το αυτοκίνητο έχει καλό και ήσυχο πάτημα, με τα 345 άλογα να μη σε τρομάζουν μιας και η επιτάχυνση έρχεται ομαλά. Ο στόχος του είναι η άνεση και η ποιότητα κύλισης και σε αυτά παίρνει άριστα. Πάντως τα 2.612 κιλά του φαίνονται μόνο εάν μπεις με πολλά χιλιόμετρα στη στροφή, πάντα χωρίς να δημιουργηθεί κάποια αίσθηση ανασφάλειας ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα θα επέμβουν τόσο και όσο πρέπει.

Το νέο Lync & Co 08 διατίθεται στις δύο εκδόσεις Core και More. Ήδη η βασική διαθέτει φώτα LED, πανοραμική ηλιοροφή, θερμαινόμενα εμπρόσθια καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, Android Auto – Apple Carplay, κεντρική οθόνη 15.4 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.2 ιντσών, selfie camera, κάμερα 360 μοιρών, Face ID, κλειδί μέσω κινητού, μέχρι και αντικλεπτικό συναγερμό με εσωτερική παρακολούθηση και αισθητήρα κύλισης. Στην πιο πλούσια έκδοση, υπάρχει ζάντα 21 ιντσών αντί για 19 ιντσών, τριζωνικός κλιματισμός, ηχοσύστημα 23 ηχείων Harmax/Kardon, massage στα εμπρόσθια καθίσματα που λαμβάνουν και λειτουργία εξαερισμού.

Φυσικά όλα τα υπέροχα παραπάνω καλούδια (από το υβριδικό σύνολο μέχρι και τα συστήματα ασφαλείας) έχουν το αντίτιμο τους, μιας και το Lync & Co 08 ξεκινά από τα 52.490 ευρώ και φτάνει στα 59.990 ευρώ για την More. Περισσότερα, μόλις το πάρουμε για πλήρη δοκιμή και το οδηγήσουμε και σε πιο “νορμάλ” συνθήκες εκτός πίστας.