Όπως με κάθε νέα εταιρία που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, οφείλουμε σε κάθε πρώτη γνωριμία, να σας μεταφέρουμε την… ταυτότητα της. Η Maxus λοιπόν, είναι ο επαγγελματικός βραχίονας του κινεζικού κολοσσού SAIC και στην χώρα μας την εισαγωγή των μοντέλων της έχει αναλάβει η Automotive Solutions Α.Ε. (εταιρία του ομίλου Motor Oil) και την διανομή ο Όμιλος Σαρακάκη.

Η Maxus έφτασε στην Ελλάδα με στόχο να προτείνει σύγχρονα και πρακτικά επαγγελματικά οχήματα. Στο χαρτοφυλάκιο της υπάρχουν τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα van: eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7 και eDeliver 9, τα οποία ξεχωρίζουν για τους μεγάλους χώρους και το βάρος φόρτωσης τους σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Η εταιρία όμως φέρνει και το εντυπωσιακό Pick-up T60 MAX, το οποίο προσφέρει ένα πληρέστατο diesel πακέτο στην όλο και αναπτυσσόμενη αγορά των αγροτικών μοντέλων, με τιμή στα 44.880 ευρώ.

Το Maxus T60 MAX, είναι ένα επιβλητικό διπλοκάμπινο Pick-up με μήκος στα 5.395χλστ. και μεταξόνιο 3.155χλστ. το οποίο διαθέτει σύγχρονη ευρωπαϊκή εμφάνιση με μεγάλη μπροστινή κάθε μάσκα, split LED φωτιστικά σώματα αλλά και μία βολική καρότσα (1.485 x 1.510 x 530 χλστ.).

Το μοντέλο είναι σκληροτράχηλο και έτοιμο για τα βουνά, το εσωτερικό του όμως το ζηλεύουν ακόμα και τα πιο πιο σύγχρονα SUV. Με δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών ενιαία τοποθετημένες πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι, με αυτόματο κιβώτιο, κάμερες μπροστά πίσω, ασύρματη σύνδεση Android Auto – Apple CarPlay, φορτιστή smartphone και θερμαινόμενα καθίσματα, ξεχνάς ότι είσαι σε ένα Pick-up. Μάλιστα, οι χώροι της καμπίνας είναι τόσο μεγάλοι, που ακόμα και τρεις πίσω επιβάτες χωράνε με τεράστια άνεση.

Κάτω από το επιβλητικό καπό του Maxus T60 MAX, υπάρχει ένας diesel bi-turbo 2λτ. κινητήρας απόδοσης 215 ίππων και 500 Nm ροπής, ο οποίος συνεργάζεται με 8άρι αυτόματο σασμάν της ZF και το σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand (λειτουργίες 2H-AUTO-4H-4L).

Κάναμε μία πρώτη αναγνωριστική βόλτα με το Maxus T60 MAX, τόσο σε άσφαλτο όσο και σε απαιτητικό off road μονοπάτι. Το σύνολο είναι εξαιρετικά ικανό, καθώς το πιέσαμε αρκετά και πάλι τα όρια του δεν τα συναντήσαμε. Μπαίνει με άνεση σε λίμνες νερού βάθους μισού μέτρου, ενώ στις πολύ δύσκολες καταστάσεις, η λειτουργία 4L μας ξελάσπωσε. Σίγουρα ο κινητήρας ακούγεται αρκετά, όμως η εντυπωσιακή ροπή του και σίγουρα η άνεση που προσφέρει στο εσωτερικό την ώρα που έξω καταπίνει κοτρόνες, σε κερδίζουν.

Το νέο Pick-up συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών ή 160.000χλμ. (όποιο έρθει πρώτο). Από εμάς θα έχετε περισσότερα όταν το παραλάβουμε για μία πλήρη δοκιμή.