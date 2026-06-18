Η Subaru μπορεί να μπαίνει σταδιακά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, όμως δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα στοιχεία που έχτισαν τη φήμη της. Τετρακίνηση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και δυνατότητες πέρα από την άσφαλτο, παραμένουν βασικά συστατικά και στο νέο Uncharted, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα. Το compact SUV αποκαλύφθηκε πριν λίγες ώρες στη χώρα μας και φυσικά ήμασταν εκεί για μια πρώτη γνωριμία, τόσο σε ασφάλτινα, όσο και σε απαιτητικά χωμάτινα μονοπάτια.

Το νέο Uncharted έχει συγγενικούς δεσμούς με το Toyota CH-R+ καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται εδώ και χρόνια με κοινές παραγωγές και εξελίξεις μοντέλων. Τι σημαίνει όμως συγγενικός δεσμός; Ότι μηχανικοί και από τις δύο εταιρείες συνεργάστηκαν, έφτιαξαν τα δομικά στοιχεία του οχήματος και τα κινητήρια σύνολα, και από κει και πέρα χωρίστηκαν, ώστε η κάθε εταιρεία να δώσει στο δικό της μοντέλο, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του brand. Τόσο σε σχεδίαση, όσο και σε οδηγική συμπεριφορά.

Νέο Subaru Uncharted

Το νέο Uncharted πατάει στην πλατφόρμα e-SGP έχοντας διαστάσεις: μήκος 4.5158 χλστ. πλάτος 1.870 χλστ. ύψος 1.625 χλστ. αλλά και ένα γενναιόδωρο μεταξόνιο στα 2.750χλστ. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες και ακόμα περισσότερο στο βίντεο, έχει άκρως μοντέρνα παρουσία με ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα τόσο μπροστά, όσο και πίσω. Οι ξεχωριστές LED μονάδες φωτός δίνουν σίγουρα έναν φουτουριστικό τόνο, ενώ αυτό που ξεχωρίζει είναι η μεγάλη απόσταση 21 εκατ. από το έδαφος. Μία από τις μεγαλύτερες της αγοράς, ενώ οι τροχοί είναι είτε 18, είτε 20 ιντσών, με ημικαλυμμένες ζάντες.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι άκρως hi-tech και ευρύχωρη. Ο οδηγός αντικρύζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών που είναι τοποθετημένος βαθιά στο ταμπλό, ενώ στο κέντρο, και φυσικά πιο μπροστά, είναι η κεντρική οθόνη 14 ιντσών. Στο κάτω μέρος της δεύτερης υπάρχουν βοηθητικοί περιστροφικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, ενώ ακόμα πιο κάτω, υπάρχουν δύο θέσεις για φόρτιση smartphone.

Ο επιλογέας του κιβωτίου είναι ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, ενώ το μερικώς τετραγωνισμένο τιμόνι διαθέτει δεκάδες μπουτόν για βασικές λειτουργίες και άμεση πρόσβαση. Η ποιότητα είναι καλή με μία μείξη μαλακών και σκληρών πλαστικών, ενώ η αρχιτεκτονική προσφέρει καλούς χώρους για όλους τους επιβάτες με το πορτπαγκάζ να μετριέται στα 404 λτ. (κιτ επισκευής και όχι ρεζέρβα).

Προσθιοκίνητο και τετρακίνητο

Το νέο Uncharted προσφέρεται σε δύο προσθιοκίνητες εκδόσεις και μία τετρακίνητη. Η entry level επιλογή διαθέτει έναν μπροστά τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 167 ίππων σε συνδυασμό με μπαταρία 57.7 kWh, ικανή για αυτονομία 451χλμ. Η δεύτερη προσθιοκίνητη επιλογή διαθέτει ιπποδύναμη 227 ίππων, με μπαταρία 77kWh, και αυξημένη αυτονομία στα 592χλμ.

Η ισχυρότερη έκδοση είναι τετρακίνητη, με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ιπποδύναμης 343 ίππων, ενώ η μπαταρία των 77 kWh προσφέρει έως 495χλμ. Μάλιστα το 0-100 έρχεται σε μόλις 5 δευτ. ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160χλμ./ώρα. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως στο στάνταρ εξοπλισμό όλων των εκδόσεων είναι ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 22 kW, ενώ σε ταχεία φόρτιση έως 150kWh, η μπαταρία φτάνει από 10-80%, σε 28 λεπτά.

Πρώτη επαφή

Κατά την παρουσίαση του μοντέλου, είχαμε την δυνατότητα να το οδηγήσουμε για αρκετά χιλιόμετρα, τόσο σε ασφάλτινες, όσο και χωμάτινες διαδρομές. Επιλέξαμε την τετρακίνητη έκδοση η οποία διαθέτει και grip control που σε δύσκολα τερέν αναλαμβάνει πλήρως την κίνηση του μοντέλου, διατηρώντας ταχύτητα κίνησης από 2 έως 10χλμ./ώρα.

Αρχικά, στο ασφάλτινο κομμάτι το πρώτο που παρατηρήσαμε ήταν η απόλυτη ησυχία εντός της καμπίνας από τα διπλά κρύσταλλα στα τζάμια, αλλά και η ποιότητα κύλισης του μοντέλου. Παρά τα 21 εκατ. απόστασης από το έδαφος, το αυτοκίνητο κινείται στην άσφαλτο σαν πιο χαμηλό, ενώ ακόμα και στο βύθισμα του πεντάλ φρένου, δεν θα κατεβάσει μούρη, δείχνοντας την πολύ καλή λειτουργία των αμορτισέρ, αλλά και την σωστή διαχείριση του βάρους. Το γκάζι έρχεται ομαλά και φυσικά επηρεάζεται σε απόκριση από το επιλεγμένο drive mode (Eco-Normal-Power), ενώ το τιμόνι ακούει σε βαθμό που φλερτάρει με όρους fun to drive.

Μάλιστα από τα paddles πίσω από το τιμόνι ρυθμίζεται το επίπεδο ανάκτησης της ενέργειας από 1 έως 5, αν και το αυτοκίνητό μας δεν ήρθε ποτέ σε πλήρη στάση, ρίχνοντας σταδιακά την ταχύτητα μέχρι τα 8χλμ./ώρα κίνησης.

Εκεί όμως που ξεχώρισε το νέο Uncharted είναι στο χώμα. Με 21 εκατ. από το έδαφος και το σύστημα Grip Control για τα πολύ δύσκολα σημεία, το μόνο που χρειαζόταν να προσέξουμε ήταν τα ασφάλτινα ελαστικά. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα, το μοντέλο πέρασε με φοβερή ευκολία, την ώρα που στην οθόνη μπορείς να βλέπεις τι γίνεται μπροστά από το όχημα, αλλά και τις κλίσεις που έχει ανά πάσα στιγμή. Έξτρα βοηθητική και η λειτουργία X-mode με δυο προγράμματα λειτουργίας (Snow/Dirt) και (Deep Snow/Mud). Το κυριότερο που μας έμεινε ήταν πως ανεξάρτητα από το σε ποιο δρόμο οδηγούσαμε, το Uncharted και άκουγε τις εντολές, και αποκρινόταν άμεσα και δεν έχανε στιγμή την άνεση στην καμπίνα.

Από 37.360 ευρώ



Με το Uncharted, η Subaru δείχνει πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα απώλεια χαρακτήρα. Αντίθετα, το νέο μοντέλο διατηρεί το περιπετειώδες DNA της μάρκας, προσθέτοντας σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και επιδόσεις που το τοποθετούν ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της κατηγορίας. Είναι 100% ιαπωνικό, με τιμή εκκίνησης από τα 37.360 ευρώ (χωρίς επιδότηση ή προσφορά) και συνοδεύεται με 8 χρόνια εγγύησης ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.