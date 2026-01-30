Πριν λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε η ελληνική παρουσίαση της νέας, έκτης γενιάς του best seller γαλλικού μικρού, Renault Clio και φυσικά ήμασταν εκεί. Ο λόγος για ένα μοντέλο που μετρά ήδη 35 χρόνια παρουσίας με συνολικά πάνω από 17.000.000 πωλήσεις έως σήμερα, που έρχεται να συνεχίσει την χρυσή πορεία του, στην πιο μοντέρνα εκδοχή του.

Το Clio μάς συστήνεται εκ νέου στη νέα ολοκαίνουργια έκτη γενιά, η οποία αντικειμενικά είναι η ομορφότερη, η πιο hi-tech και σίγουρα η πιο ολοκληρωμένη που έχουμε γνωρίσει. Το Clio πλέον έχει μεγαλώσει, έχοντας 4.116χστλ. μήκος (+6 εκατ.). 1.768χλστ. πλάτος και 1.451χλστ. ύψος, ενώ το βάρος του κυμαίνεται από 1.155 κιλά έως 1.270, ανάλογα πάντα την έκδοση.

Ένα Clio, φτιαγμένο από το μηδέν

Όπως είναι ξεκάθαρο και στις φωτογραφίες, το μοντέλο είναι πραγματικά όμορφο, με τους Γάλλους να έχουν δώσει ρέστα. Ζάντες έως 18 ιντσών, μικροί ρόμβοι πλουτίζουν όλο το νέο μπροστινό μέρος (μάλιστα στην esprit Alpine έκδοση είναι χρωματισμένοι), εντυπωσιακά 3D LED φώτα και έντονες νευρώσεις στο καπό, δημιουργούν μία εντυπωσιακή σχεδιαστική ταυτότητα. Φυσικά οι χειρολαβές για τις πίσω πόρτες παραμένουν “κρυμμένες” ψηλά στην κολώνα, ενώ ολοκαίνουργιο είναι και το πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό δεσπόζουν οι δύο οθόνες 10,1 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων OpenR Link, το οποίο υποστηρίζει Google Maps, Google Assistant, Google Play, καθώς και ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay. Παράλληλα ξεχωρίζει και το νέο τετραγωνισμένο τιμόνι, αλλά και τα νέα καθίσματα (με πολύ καλή πλευρική στήριξη), τα οποία είναι και στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, με υφασμάτινες ή Alcantara επενδύσεις (στην έκδοση Esprit Alpine) και εκτεταμένη χρήση οικολογικών υλικών. Η μοναδική παρατήρηση μας για το εσωτερικό, αφορά τους τρεις μοχλούς στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, που απαιτούν μια μικρή περίοδο εξοικείωσης (ένας από αυτούς είναι και για το κιβώτιο ταχυτήτων).

Όσον αφορά τους χώρους, το αυξημένο μεταξόνιο των 2.591 χλστ. βελτιώνει τα πράγματα, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 391 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις και τα 309 λίτρα στην υβριδική, με χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης και ρεζέρβα ανάγκης. Η τελευταία βέβαια είναι επιλογή ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Κινητήρες: Από βενζίνη μέχρι full hybrid για την ώρα, και από τον Μάιο έρχεται LPG έκδοση με αυτονομία 1.450χλμ.

Στη βάση της γκάμας είναι ο τρικύλινδρος 1.2 TCe των 115 ίππων, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Δεύτερη για την ώρα επιλογή, είναι το Clio E-Tech 160, με τετρακύλινδρο 1.8 κινητήρα, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο κιβώτιο. Στην συγκεκριμένη διαμόρφωση, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα μόλις 89γρ./χλμ. ενώ η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 3,9 λτ./100 χλμ. με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως και στο 80% των αστικών διαδρομών.

Πρώτες εντυπώσεις

Κατά τη σύντομη οδηγική μας επαφή με την υβριδική έκδοση E-Tech 160, το νέο Clio ξεχώρισε για την αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του, την άμεση απόκριση του τιμονιού αλλά και την πολύ καλή απόσβεση των κακοτεχνιών του δρόμου (ακόμα και με την 18άρα ζάντα). Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,3 δλ. ενώ να πούμε πως τα καθίσματα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το τιμόνι κόβει αρκετά, και το αυτοκίνητο έχει καλό πάτημα στο δρόμο. Φυσικά τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσουμε πολυήμερη δοκιμή και τότε θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να σας προσφέρουμε.

Τιμές

Στην Ελλάδα το νέο Renault Clio διατίθεται στα επίπεδα εξοπλισμού evolution, techno και esprit Alpine, με τιμή εκκίνησης (με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια) από 20.900 ευρώ για την έκδοση TCe 115.