Σε μία πρωτότυπη και άκρως καλοκαιρινή παρουσίαση στην Αίγλη Ζαππείου, η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault σύστησε στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, το ολοκαίνουργιο Renault Twingo E-Tech. Ένα μοντέλο με μεγάλη ιστορία (πάνω από 4 εκατ. πωλήσεις σε 25 χώρες), που από το 1992 αποτελούσε έναν από τους πιο πρακτικούς, προσιτούς και οικονομικούς βοηθούς σε όλες τις αστικές μετακινήσεις.

Το Twingo επιστρέφει λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια, αυτή τη φορά αποκλειστικά ως ηλεκτρικό μοντέλο. Η Renault θέλει να το τοποθετήσει ως μία από τις πιο προσιτές προτάσεις στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας παράλληλα τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που έκανε γνωστές τις προηγούμενες γενιές.

Νέο Renault Twingo E-Tech

Το νέο Twingo αποτελεί ένα μικρό αυτοκίνητο που τοποθετείται στη βάση της γαλλικής μάρκας και έρχεται να προσφέρει όσα περισσότερα γίνεται, σε μόλις 3.79μ. αμαξώματος. Και τα καταφέρνει με μοναδική, γαλλική φινέτσα.

Σε μια εποχή που όλα τα μοντέλα γίνονται πιο… επιθετικά και αιχμηρά, το νέο Twingo έρχεται με πια πιο funky, μοντέρνα και άκρως φιλική σχεδιαστική προσέγγιση. Προσφερόμενο σε έξι ζωντανά χρώματα, βασίζεται σε καμπυλωτές γραμμές (σε πεντάθυρη πλέον διάταξη) και ξεχωρίζει χάρη στα μπροστινά φωτιστικά σώματα που έχουν σχήμα πετάλου και ουσιαστικά σου… χαμογελούν. Μαζί με τις ειδικές ζάντες (16 και 18 ιντσών) και τις αρκετές, δανεισμένες από την πρώτη γενιά λεπτομέρειες, ξεχωρίζει και αρέσει προτάσσοντας έναν άκρως φιλικό χαρακτήρα.

Η όμορφη και διασκεδαστική αύρα, περνάει και στην καμπίνα, όπου όλα έχουν φτιαχτεί με γνώμονα την ευχάριστη ατμόσφαιρα, αλλά και τις hi-tech δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός αντικρύζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών που παρουσιάζει με ιδιαίτερα νεανικό τρόπο τις πληροφορίες, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει και μία οθόνη 10.1 ιντσών για το σύστημα R-Link infotainment (το οποίο έχει και Google built in).

Κάτω από την οθόνη υπάρχουν περιστροφικοί διακόπτες για το σύστημα κλιματισμού, ενώ δίπλα από την οθόνη υπάρχει μία κυλινδρική φάσα στο εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου. Τόσο αυτή, όσο και η οροφή του αυτοκινήτου είναι διακοσμημένα με το νέο Twingo alphabet, ενώ μιας και το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα του Renault 5, στην δεξιά πλευρά του τιμονιού υπάρχουν οι τρεις διαδοχικοί μοχλοί για κιβώτιο ταχυτήτων, ραδιόφωνο και υαλοκαθαριστήρες.

Το τιμόνι με τη σειρά του έχει μεγάλη διάμετρο, ενώ υπάρχουν και αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι εντός της καμπίνας σε διάφορα σημεία. Και αφού αναφερθήκαμε στους χώρους, να πούμε πως το νέο ηλεκτρικό Twingo θα φιλοξενήσει άνετα έως και 4 ενήλικες, την ώρα που τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα έως και 17 εκατοστά, και πλήρως αναδιπλούμενα (μάλιστα το καθένα ξεχωριστά).

Χάρη σε αυτή την καινοτομία, το πορτπαγκάζ με τη σειρά του μετριέται από 260λτ. έως τα 360λτ. ενώ προσφέρει και 50λτ. χώρου από κάτω, για τα καλώδια φόρτισης.

Αμιγώς ηλεκτρικό με 82 ίππους, μπαταρία 27.5κWh και 263χλμ. αυτονομίας

Το νέο Renault Twingo έρχεται σε μία κινητήρια έκδοση και με μία μπαταρία. Πιο συγκεκριμένα εξοπλίζεται με μία μπαταρία LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 27.5kWh η οποία χαρίζει έως και 263χλμ. αυτονομίας χάρη στα μόλις 1.200 κιλά του αμαξώματος και της πολύ χαμηλής κατανάλωσης στα 12kWh/100χλμ. Η μπαταρία αερόψυκτη και τοποθετημένη χαμηλά, χρειάζεται 30 λεπτά να φορτίσει σε DC ταχυφορτιστή από το 10 ως το 80%, με ένταση ισχύος 50 kW, ενώ προσφέρει και V2L τεχνολογία.

Μπορεί οι 82 ίπποι να μη μοιάζουν εντυπωσιακοί στα χαρτιά, όμως στην πόλη αποδεικνύονται απολύτως επαρκείς, κυρίως χάρη στα 175 Nm ροπής που είναι διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το μοντέλο για λίγα χιλιόμετρα και κυρίως στο μποτιλιάρισμα του κέντρου της Αθήνας. Μια διαδρομή που δεν μας επέτρεψε να ανακαλύψουμε πλήρως τον χαρακτήρα του μοντέλου, μας επέτρεψε όμως να εκτιμήσουμε πλήρως την λειτουργία one pedal, την πολύ καλή ανάρτηση και φυσικά το πόσο ευκολοδήγητο είναι το μοντέλο ακόμα και στα πιο μικρά στενά της Πλάκας.

Από 19.490 ευρώ και σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις

Το νέο Renault Twingo Ε-tech προσφέρεται στις εξοπλιστικές εκδόσεις, Evolution με τιμή από 19.490 ευρώ (χωρίς τον υπολογισμό της κρατικής επιδότησης) και Techno με τιμή από 22.900 ευρώ. Ανεξαρτήτως έκδοσης το μοντέλο συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων για το αυτοκίνητο και 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για την μπαταρία, ενώ τα συστήματα ασφαλείας (ADAS), φτάνουν τα 24.