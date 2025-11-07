Του Γιώργου Παλληκάρη

Το Hyundai Tucson δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί το best seller μοντέλο της κορεάτικης φίρμας με πάνω από 7 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις, από το 2004, όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε. Οι Ευρωπαίοι μάλιστα το λατρεύουν όσο κανείς άλλος, μιας και τα 1.4 εκατ. εκ των πωλήσεων σημειώθηκαν στην Γηραιά Ήπειρο.

Η τωρινή τέταρτη γενιά του μοντέλου παρουσιάστηκε το 2020 και δεν σταμάτησε να κερδίζει βραβεία, μεταξύ των οποίων και τον τίτλο του Ελληνικού Αυτοκινήτου της χρονιάς το 2022. Στα μέσα του 2024, ανανεώθηκε και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα, οικογενειακά SUV της αγοράς. Ας το γνωρίσουμε.

Βασισμένο στην σχεδιαστική φιλοσοφία “Parametric Dynamics”, το Tucson αποκλείεται να το μπερδέψετε με οποιοδήποτε άλλο SUV. Για αυτή τη ξεχωριστή σχεδιαστική υπογραφή φροντίζει η εντυπωσιακή, αναμορφωμένη μάσκα με τα Parametric Hiddel Lights, οι επιβλητικοί προφυλακτήρες, αλλά και οι ζάντες αλουμινίου που φτάνουν και τις 19 ίντσες. Το σύνολο ξεχωρίζει στο πλάι από τις ακμές που το διατρέχουν, ενώ στο πίσω μέρος τα κάθετα φώτα και η ενιαία φάσα, δημιουργούν μοναδική σχεδιαστική υπογραφή.

Για όποιους θέλουν ακόμα πιο δυναμική και σπορ εμφάνιση, υπάρχει φυσικά η N Line έκδοση με σχεδιαστικές αναβαθμίσεις, όπως τα πλαϊνά διακοσμητικά και οι θόλοι των τροχών στο χρώμα του αμαξώματος

Το ανανεωμένο Hyundai Tucson έχει μήκος 4.510χλστ. πλάτος 1.865χλστ. ύψος 1.650χλστ. και μεταξόνιο στα 2.680χλστ. Διαστάσεις που προϊδεάζουν για τους εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους, την ώρα που η απόσταση από το έδαφος στα 170χλστ. επιτρέπει (μάλιστα μαζί με την διαθέσιμη τετρακίνηση) την άνεση οδήγηση σε off road μονοπάτια.

Φυσικά η μοντέρνα και προχωρημένη εικόνα του εξωτερικού, περνάει και στην καμπίνα του ανανεωμένου Hyundai Tucson, όπου οι hi-tech πινελιές, συναντούν την άριστη εργονομία και την εξαιρετική συναρμογή. Αρχικά, το επανασχεδιασμένο τριάκτινο τιμόνι φέρει πάνω του φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες (πιστέψτε μας είναι χίλιες φορές πιο πρακτικά από τα αφής σε αυτό το σημείο). Πίσω από το τιμόνι και μέχρι τη μέση του ταμπλό, υπάρχει ένα ενιαίο κυρτό πάνελ το οποίο φιλοξενεί δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών. Η μία διαδραματίζει τον ρόλο του πίνακα οργάνων και η άλλη του συστήματος infotainment, με την απεικόνιση τους, να είναι υψηλής ευκρίνειας.

Απο κει και πέρα, υπάρχει μία ακόμα επιφάνεια επαφής 6.6 ιντσών για το χειρισμό του κλιματισμού ενώ υπάρχουν και αρκετά φυσικά μπουτόν για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

Άφθονα μαλακά πλαστικά και υλικά υψηλής ποιότητας κάνουν ξεκάθαρο πως τίποτα δεν θα τρίξει στο μέλλον, ενώ τις νυχτερινές ώρες, ο ambient φωτισμός με δυνατότητα 64 χρωμάτων, κάνει φουτουριστική την ατμόσφαιρα.

Όπως είπαμε πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV και έτσι στον τομέα των χώρων παίρνει επίσης άριστα. Μέχρι και 5 ενήλικες θα ταξιδέψουν άνετα, ενώ τέσσερις θα είναι… βασιλιάδες. Παράλληλα και εκτός από τις δεκάδες θέσεις για μικροαντικείμενα στο εσωτερικό (με αποκορύφωμα το χώρο ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, ο χώρος αποσκευών έχει χαμηλό κατώφλι, και μετριέται στα 546λτ. ενώ φτάνει τα 1.725λτ. με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Μάλιστα, τα πίσω καθίσματα μπορούν να ρυθμιστούν και σε κλίση, για πιο άνετη μεταφορά επιβατών.

Φυσικά το νέο Hyundai Tucson εφοδιάζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έχοντας όλα τα νέα συστήματα που κάνουν τη ζωή του οδηγού πιο εύκολη αλλά και ασφαλή. Επιγραμματικά να αναφέρουμε πως απεικονίζεται στον πίνακα οργάνων, εικόνα από τη “νεκρή γωνία”, υπάρχει κάμερα 360 μοιρών, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, διατήρησης λωρίδας, adaptive cruise control, βοηθός παρκαρίσματος και πολλά ακόμα.

Κερασάκι σε αυτή την hi-tech πλευρά, είναι το σύστημα τηλεματικής Bluelink. Με την τελευταία έκδοση των υπηρεσιών Bluelink® Connected Car Services, το νέο Tucson προσφέρει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που κάνουν την ζωή και οδήγησή σας πιο άνετη και ευχάριστη, όπως για παράδειγμα το (προαιρετικό) ψηφιακό κλειδί που μπορείτε να χειρίζεστε από το κινητό σας ή ο εντοπισμός του οχήματος. Επιπλέον, χάρη στις ασύρματες, μέσω cloud ενημερώσεις λογισμικού (Over-The-Air), έχετε πρόσβαση στις τελευταίες βελτιώσεις λογισμικού αμέσως μόλις αυτές είναι διαθέσιμες, χωρίς να χρειάζεται να τις εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Το νέο Tucson διατίθεται σε τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις: Premium – Distinctive – Limited – N Line, ενώ οι επιλογές εξατομίκευσης είναι δεκάδες. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως η χρωματική παλέτα έχει 11 εξωτερικές αποχρώσεις, ενώ οι ζάντες (17, 18, 19 ιντσών), είναι εξαιρετικά αιχμηρής σχεδίασης.

Τώρα, όσον αφορά τα μηχανικά σύνολα, υπάρχει μία επιλογή για τις ανάγκες του καθένα. Αρχικά υπάρχουν οι ήπια υβριδικές εκδόσεις (μπαταρία στο πορτπαγκάζ) 48V που περιλαμβάνουν 1.6 T-GDI τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 160 ίππων ή 1.6 CRDi πετρελαιοκινητήρα 136 ίππων. Και οι δύο επιλογές αυτές, μπορούν να συνδυαστούν είτε με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο είτε με 7άρι αυτόματο, ενώ διαθέσιμες είναι και τετρακίνητες εκδόσεις.

Στις πλήρως υβριδικές εκδόσεις (το μοντέλο φορτίζει στο φρενάρισμα και μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά), η συνολική απόδοση φτάνει τα 215 άλογα με την μπαταρία (κάτω από τα πίσω καθίσματα) να έχει χωρητικότητα 1.49kWh, ενώ στην plug-in υβριδική έκδοση των 252 ίππων (φόρτιση σε πρίζα) μεγαλώνει στα 13.8 kWh. Στην τελευταία επιλογή, προσφέρει μέχρι και 90χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης. Έτσι, εάν έχετε διαθέσιμη πρίζα, μπορείτε το βράδυ να φορτίζετε και τη μέρα να κινείστε χωρίς ίχνος βενζίνης.

Εάν θέλετε πραγματικά ένα αυτοκίνητο που να τα κάνει όλα, τότε πρέπει να δοκιμάσετε το ανανεωμένο Hyundai Tucson που ξεκινά από τα 30.190 ευρώ. Το μόνο που θα έχετε να αποφασίσετε μετά, είναι πιο μηχανικό σύνολο σας βολεύει περισσότερο.