Του Π. Χαλάτση

Με ανανεωμένο σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και υβριδικό κινητήρα, το Renault Captur κάνει το 2025 μια δυναμική επαναφορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Μπορούμε να το κατατάξουμε στην κατηγορία των SUV Cross Over και να πούμε ότι είναι η εξέλιξη ενός best-seller, που διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τον οικογενειάρχη, είναι απολαυστικό στην οδήγηση και ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη δύναμη και την οικονομία.

Το οδηγήσαμε τις ημέρες που είχαμε τον εθνικό μας αγώνα. Το EKO Rally Acropolis, αλλά δεν το βάλαμε για ευνόητους λόγους σε δύσκολους δρόμους. Ωστόσο κάναμε κάποια χιλιόμετρα σε βατό χώμα απλά και μόνο για να δούμε τα κρατήματα του.

Εξωτερικά το νέο Captur με τις έντονες ακμές στο αμάξωμα, έχει νέα μάσκα με full LED προβολείς. Όσοι είναι παρατηρητικοί θα εντοπίσουν την αλλαγή στο διακριτικό σήμα της Renault. Οι ζάντες αλουμινίου 17” και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος ενισχύουν την SUV υπόσταση του.

Το 3ης γενιάς Captur, έρχεται με αναβαθμισμένη ανάρτηση, άλλη γεωμετρία και ανώτερη οδηγική αίσθηση. Είναι αναβαθμισμένο και δεν συγκρίνεται με τον προκάτοχό του. Η συνεργασία σχεδιαστών και μηχανικών ήταν άψογη και αυτό φαίνεται όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και οδηγικά.

Ο συνδυασμός της νέας ανάρτησης, του κιβωτίου και του τιμονιού εξασφαλίζουν αυτό που θέλει κάθε μοντέρνος οδηγός. Καλή οδηγική συμπεριφορά, καλά κρατήματα και τεχνολογικές ευκολίες.

Ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα χιλιόμετρα στην εθνική οδό. Η κίνηση μεταδίδεται στους μπροστινούς μέσω του εξελιγμένου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Από 0-100 χλμ το νέο Captur χρειάζεται 10.6 δευτερόλεπτα ενώ η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 4.6 έως 4.8 λίτρα και οι εκπομπές ρύπων (CO2) είναι 108.0 gr/km

Βέβαια οι μέσοι όροι στην κατανάλωση διαφέρουν και σχετίζονται με τον τρόπο οδήγησης. Αν ο οδηγός παίζει συνέχεια με το γκάζι και το φρένο λογικό είναι να αυξάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης. Και κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση γιατί συχνά λαμβάνουμε μηνύματα από ιδιοκτήτες που κάνουν δικές τους μετρήσεις και πραγματικά διαφέρουν από αυτές που γράφουμε.

Επίσημα η εργοστασιακή μέτρηση για το Captur Techno Full Hybrid E-Tech 145, δίνει 170 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα. Δεν το φτάσαμε έως εκεί. Φτάσαμε με αρκετό άγχος μέχρι τα 145 στην εθνική οδό με όριο τα 130. Βλέπετε ότι πλέον οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας σε «γραπώνουν» και εκεί δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες ούτε …κολλητοί.

Η παθητική και ενεργητική ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο των Γάλλων. Κύριος σκοπός τους είναι να προσφέρουν μια αίσθηση προστασίας σε κάθε διαδρομή. Το νέο Captur 2025 είναι εξοπλισμένο με το πακέτο Renault EASY DRIVE που προσφέρει: αυτόματο cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, αισθητήρες παρκαρίσματος 360° και κάμερα οπισθοπορείας.

Στο δρόμο

Οδηγικά το αυτοκίνητο μας άρεσε. Κινείται αθόρυβα στην άσφαλτο και έχει καλή κύλιση. Πολύ σωστή η επιλογή των Continental Eco Contact 6Q. Οι διαστάσεις που φορούσε το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν 215/55 R18 H.

Μας άρεσε το τιμόνι και οι ρυθμίσεις στις αναρτήσεις που δεν είναι τόσο «σφιχτές» που να κουράζουν οδηγό και επιβάτες είναι όμως ικανοποιητικές και δεν επιτρέπουν να παίρνει κλίσεις το αμάξωμα στις στροφές. Πιο απλά ο οδηγός με αυτή τη ρύθμιση δεν τρομάζει στις γρήγορες στροφές. Πολύ καλό είναι και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ευχάριστο είναι και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Είχαμε βέβαια την πιο πλούσια έκδοση (Full Hybrid E-Tech) που τα είχε όλα. Θα σας γράψουμε παρακάτω τις τιμές και τις διαφορές που έχουν ανά έκδοση.

Όμως επειδή αυτοκίνητο δεν αγοράζεις κάθε ημέρα προτείνουμε πάντα να μην κάνετε τσιγκουνιές στα εξτρά που διαθέτουν οι πλούσιες εκδόσεις. Αν το καλοσκεφθείτε στο τέλος έχετε κάνει οικονομία. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που αγοράζουν ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια ξεκινούν να προσθέτουν…

Ωστόσο η Renault στο Captur δίνει πολλά εξτρά από το βασικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα η βασική έκδοση προσφέρει μια σειρά από συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης της οδήγησης που είναι αρκετά για μια ασφαλή οδήγηση.

Τα υλικά μπροστά στο ταμπλό είναι μαλακά, τα καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό έχουν καλή στήριξη και γενικά το εσωτερικό είναι ευχάριστο. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είχε πίνακα οργάνων με οθόνη 7 ιντσών και σύστημα πολυμέσων OpenR link με οθόνη 10,4 ιντσών. Θα διευκρινίσουμε ότι η έκδοση techno διαθέτει ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, αυτόματο κλιματισμό, ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες και κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος. Το νέο σύστημα πολυμέσων OpenR Link, είναι πλήρως συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay.

Υπάρχουν 28 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Το σημαντικό είναι ότι η ενημέρωση του λογισμικού γίνεται ασύρματα. Στο εσωτερικό θα βρείτε αρκετές θύρες φόρτισης των κινητών ενώ στο μέσο και μπροστά από το αυτόματο κιβώτιο υπάρχει θέση για ασύρματη φόρτιση.

Η έκδοση Techno προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος οδηγός: navigation, αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων , αισθητήρες φώτων/βροχής με αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold, επιλογές προγράμματος οδήγησης και ασύρματο φορτιστή.

Ο οικογενειάρχης με λογικές απαιτήσεις δεν θα δυσκολευτεί να βολέψει για το ταξίδι τις αποσκευές. Υπάρχει χώρος για 422 λίτρα και σε περίπτωση που πέσουν όλα τα καθίσματα ο ελεύθερος χώρος αυξάνεται στα 1.275 λίτρα.

Είναι σημαντικό ακόμη ότι η Renault δεν έχει κιτ επισκευής αλλά ρεζέρβα μικρών διαστάσεων.

Τα Captur γενικά, διαθέτουν -ανάλογα τις απαιτήσεις κάθε αγοραστή- διαφορετικές εκδόσεις με κινητήρες mild hybrid, βενζίνης, και βενζίνης/LPG bi-fuel. Το «δικό» μας αυτοκίνητο ήταν η έκδοση full hybrid E-Tech. Είχαμε τη δυνατότητα για μικρές αποστάσεις να κινηθούμε αθόρυβα και αμιγώς ηλεκτρικά χωρίς φυσικά να έχουμε το άγχος αναζήτησης… πρίζας. Μεγάλη υπόθεση να μην ψάχνεις στις εθνικές οδούς φορτιστές.

Οι full hybrid E-Tech εκδόσεις του Captur φορτίζουν αυτόματα δημιουργώντας ενεργειακό απόθεμα, κατά την οδήγηση. Έτσι μπορείτε να κινηθείτε ηλεκτρικά στην πόλη μέχρι και το 80% του χρόνου οδήγησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται έως και 40% την κατανάλωση καυσίμου.

Ο κινητήρας του Captur Techno E-Tech Full Hybrid, είναι υβριδικός, 1.6 λίτρων που αποδίδει 145 ίππους. Για να μην σας μπερδεύουμε με λεπτομέρειες απλά σας λέμε ότι γίνεται ένας αυτόματος συνδυασμός μεταξύ EV, Hybrid και Engine. Με το προηγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας λειτουργεί ο ηλεκτρικός κινητήρας και όταν χρειασθεί ξεκινάει χωρίς ο οδηγός να κάνει κάτι, ο θερμικός κινητήρας.

Οι τιμές του Captur ξεκινούν για το TCe 90 από 21.900 ευρώ και ανάλογα με την έκδοση ανεβαίνει και η τιμή. Η πλούσια έκδοση έχει 27.000 ευρώ ενώ το αυτοκίνητο που δοκιμάσαμε με τον Full εξοπλισμό (Full Hybrid E-Tech 145) φθάνει τις 29.900 ευρώ.

Η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα αυτοκίνητα της Renault στη χώρα μας σε κάποια μοντέλα προσφέρει όφελος 2.000 ευρώ, εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.00 χλμ, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και πλήρες πρόγραμμα συντήρησης και διαφάνειας τιμών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ακόμη ότι κυκλοφορείτε ελεύθερα στο δακτύλιο και δεν πληρώνετε φόρους τεκμηρίου ή τέλη κυκλοφορίας.