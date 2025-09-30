Του Γιώργου Παλληκάρη

Η Grand Automotive Hellas που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της Dacia και της Renault στη χώρα μας, πραγματοποίησε χθες την επίσημη (στατική) παρουσίαση του ανανεωμένου Austral και του νέου Rafale. Δύο μοντέλα… ορόσημα της υβριδικής τεχνολογίας E-Tech της Renault που προσφέρουν αρκετά και οικονομικά άλογα.

Rafale



Το Rafale αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της μάρκας και έρχεται αποκλειστικά ως Plug-in hybrid τετρακίνητο, με ιπποδύναμη 300 ίππων αλλά και τετραδιεύθυνση. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας 1.200άρης Turbo κινητήρας 150 ίππων και 230 Nm ροπής, ένας ηλεκτροκινητήρας 70 ίππων στον μπροστινό άξονα και ένας ακόμα 136 ίππων στον πίσω, αλλά και μία μίζα/γεννήτρια HSG 35 ίππων. Έτσι, το μοντέλο αποδίδει συνδυαστικά 300 ίππους, κάνοντας το 0-100 σε 6.4 δευτ. και έχοντας τελική στα 180χλμ./ώρα. Η μπαταρία του είναι 22kWh και πλήρως φορτισμένη, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 105χλμ.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.71μ. και ξεχωρίζει για την εκλεπτυσμένη και γεμάτη ρόμβους μάσκα του, τα ιδιαίτερα φωτιστικά πίσω σώματα και φυσικά η κεκλιμένη οροφή που δίνει ξεκάθαρη coupé ταυτότητα.

Στο εσωτερικό, υπάρχουν καθίσματα σχεδόν bucket από αλκαντάρα, ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.3 ιντσών, μία κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών αλλά και head-up display 9,3 ιντσών. Σίγουρα highlight όμως είναι η πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία δεν έχει σκιάδιο. Αντιθέτως μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να αλλάξει από διαφανής σε αδιάφανη, με ρύθμιση μάλιστα της σκουρότητας. Το Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 ξεκινά από τα 51.800 ευρώ για την έκδοση Esprit Alpine και από τα 55.900 ευρώ για την Atelier Alpine.

Austral



Το ανανεωμένο Austral είναι ένα C-SUV που υπόσχεται εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά (άποψη βέβαια θα έχουμε μετά το δικό μας test drive) και προηγμένη τεχνολογία. Όπως φαίνεται και στις εικόνες, το μπροστινό μέρος μοιάζει πολύ με το Rafale, όπως και το στήσιμο της καμπίνας με τις οθόνες και τα πολύ καλά καθίσματα.

Διαφοροποιείται όμως αρκετά στο πίσω μέρος του, και κυρίως στα κινητήρα σύνολα που προσφέρεται. Στη βάση είναι η ήπια υβριδική έκδοση που απαρτίζεται από τετρακύλινδρο 1.3λτ. Turbo κινητήρα, μία μπαταρία 12V, έναν εναλλάκτη και φυσικά CVT κιβώτιο. Έχει τελική ταχύτητα στα 180χλμ./ώρα και η συνολική ιπποδύναμη είναι στα 160 άλογα.

Η κορυφαία έκδοση είναι η πλήρως υβριδική E-Tech 200 η οποία απαρτίζεται από 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων απόδοσης 130 ίππων και δυο ηλεκτροκινητήρες. Συνδυαστικά αποδίδουν 200 ίππους, προσφέροντας ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτ. και μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Εξοπλίζεται επίσης με τετραδιεύθυνση και ξεκινά από τα 34.900 ευρώ για την mild hybrid έκδοση και από τα 42.000 ευρώ για την Full Hybrid.