Η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλα αμαξώματα, τεράστιες μπαταρίες και διαστάσεις που δυσκολεύουν την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το νέο Skoda Epiq έρχεται να αποδείξει ακριβώς αυτό, συνδυάζοντας τις compact διαστάσεις ενός B-SUV με χώρους που θα περίμενε κανείς από ένα μεγαλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Πρόκειται για το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda, το οποίο τοποθετείται στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV και βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+. Στόχος του είναι να προσφέρει ευκολία στην καθημερινή χρήση, μεγάλους χώρους για επιβάτες – αποσκευές και σύγχρονη τεχνολογία, ενώ διατίθεται σε δύο προσθιοκίνητες εκδόσεις, με διαφορετική χωρητικότητα μπαταρίας και ισχύ. Η έκδοση Epiq 40 αποδίδει 133 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 315 χιλιόμετρα, ενώ η ισχυρότερη Epiq 55 φτάνει τους 211 ίππους και μπορεί να διανύσει έως 440 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Compact διαστάσεις, SUV χαρακτήρας και νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Με μήκος 4.171 χιλιοστά, πλάτος 1.798 χιλιοστά και ύψος 1.581 χιλιοστά, το Epiq έχει τις διαστάσεις που χρειάζεται ένα σύγχρονο αστικό SUV. Το μεταξόνιο των 2.601 χιλιοστών, όμως, είναι εκείνο που βοηθά να αξιοποιηθεί καλύτερα το εσωτερικό του, δημιουργώντας μία εντυπωσιακά ευρύχωρη καμπίνα.

Εξωτερικά, το νέο μοντέλο είναι το πρώτο που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της Skoda. Η εμπρός όψη ξεχωρίζει χάρη στη μαύρη γυαλιστερή μάσκα Tech-Deck Face, τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ» και τις κάθετες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα. Την ώρα που τα φωτιστικά σώματα LED Matrix, με 12 τμήματα φωτισμού και τέσσερις προσαρμοζόμενες λειτουργίες, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά στοιχεία της εμφάνισης.

Στο πλάι, οι έντονες γραμμές του αμαξώματος, οι μαύρες προστατευτικές επενδύσεις περιμετρικά και οι μπάρες οροφής ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα συνεχίζουν τη σχεδιαστική λογική σε σχήμα «Τ», ενώ οι ζάντες αλουμινίου ξεκινούν από τις 18 ίντσες και φτάνουν έως τις 19 ίντσες. Σχεδιατικό highlight η πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρική κουρτίνα που φέρνει το κάτι παραπάνω.

Εσωτερικό που ισορροπεί σε τεχνολογία και εργονομία

Στο εσωτερικό, το Skoda Epiq ακολουθεί μια πιο μίνιμαλ προσέγγιση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την εργονομία. Υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακα οργάνων 5,3 ιντσών για τις βασικές πληροφορίες, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής 13 ιντσών του συστήματος infotainment με περιβάλλον Android και δυνατότητες εξατομίκευσης. Παράλληλα όμως, επειδή το Epiq θέλει να είναι το καθημερινό αυτοκίνητο, διατηρεί φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες, μια επιλογή που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινή χρήση. Την εικόνα της καμπίνας συμπληρώνει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, το θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι και οι επενδύσεις Techtona, ένα υλικό που χρησιμοποιείται ως ποιοτική εναλλακτική του δέρματος στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών.

Με τεράστιο χώρο αποσκευών 475λτ. 30λτ. αποθηκευτικών χώρων εντός καμπίνας και Simply Clever λύσεις

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, επίδοση κορυφαία για την κατηγορία του. Πρόκειται για έναν χώρο που μπορεί να καλύψει με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Οι πίσω επιβάτες έχουν επίσης αρκετό χώρο για τα πόδια τους, ενώ το επίπεδο πάτωμα διευκολύνει τη μεταφορά και τρίτου επιβάτη στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Ακόμη, υπάρχουν σχεδόν 30 λίτρα επιπλέον αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα, ενώ δεν λείπουν οι μικρές πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η θήκη ομπρέλας στην πόρτα του οδηγού, μαζί με την ίδια την ομπρέλα.

Δύο εκδόσεις μπαταρίας, έως 211 ίπποι και 440 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η βασική Epiq 40 διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα 38,5 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 133 ίππους, και η αυτονομία φτάνει έως τα 315 χιλιόμετρα. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα. Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία, υπάρχει το Epiq 55. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 55 kWh, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 211 ίππους. Η αυτονομία φτάνει έως τα 440 χιλιόμετρα, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 7,1 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα είναι και εδώ 160 χλμ./ώρα.

Και στις δύο εκδόσεις η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, προσαρμόζοντας την απόκριση του αυτοκινήτου στις προτιμήσεις του. Στην ισχυρότερη έκδοση υπάρχουν οι επιλογές Eco, Normal, Sport και Individual.

Φόρτιση: Από το 10% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά

Η φόρτιση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της καθημερινής χρηστικότητας του Epiq, αφού σε ταχυφορτιστή DC η διαδικασία από το 10% έως το 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά για την έκδοση 40 και 24 λεπτά για την έκδοση 55. Παράλληλα, το μοντέλο υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2L, δίνοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

One-Pedal και άλλες τεχνολογίες που κάνουν ευκολότερη την καθημερινή οδήγηση

Το Epiq εξοπλίζεται με μια σειρά συστημάτων υποβοήθησης που έχουν στόχο να κάνουν την οδήγηση πιο ξεκούραστη και ασφαλή, είτε μιλάμε για κίνηση στην πόλη, είτε στον αυτοκινητόδρομο. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το Front Assist, με δυνατότητα αναγνώρισης αυτοκινήτων, πεζών και δικυκλιστών, το Adaptive Lane Assist, το Emergency Assist, το Adaptive Cruise Control και η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Υπάρχει επίσης σύστημα αναγνώρισης κόπωσης του οδηγού, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και κάμερα οπισθοπορείας ενώ με το Premium πακέτο έρχεται και το σύστημα καμερών 360 μοιρών Top Area View με τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας είναι η δυνατότητα λειτουργίας one-pedal. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας προσφέρει δύο επίπεδα επιβράδυνσης και μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης του πεντάλ του φρένου. Μάλιστα το σύστημα Travel Assist 3.0 συνδυάζει συστήματα υποβοήθησης για την κίνηση σε αυτοκινητόδρομο και σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, ενώ το Predictive Adaptive Cruise Control προσαρμόζει την ταχύτητα με βάση τα δεδομένα της διαδρομής.

Από 28.700 ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση) και με 10 χρόνια εγγύηση

Το Skoda Epiq έρχεται να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή ως προς τη χρήση και πιο πρακτική στην καθημερινότητα. Οι compact διαστάσεις του το βοηθούν στην πόλη, οι χώροι του καλύπτουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ οι δύο εκδόσεις μπαταρίας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μια πιο προσιτή λύση και σε ένα ισχυρότερο μοντέλο με μεγαλύτερη αυτονομία. Ξεκινά από τα 28.700 ευρώ και συνοδεύεται από το πρόγραμμα ZEN, το οποίο παρέχει εγγύηση για 10 χρόνια