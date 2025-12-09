Του Περικλή Χαλάτση

Μπορεί να μας αρέσει το διθέσιο Smart που χωρούσε παντού και στάθμευες ακόμη και κάθετα στο δρόμο, όπως τα μηχανάκια, όμως η ζωή συνεχίζεται και αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα Smart που χωράνε ολόκληρη την οικογένεια όντας μεγαλύτερα σε διαστάσεις.

Οι Γερμανοί που αποφάσισαν να κάνουν ολική επανεκκίνηση της μάρκας μεταβαίνοντας από το κλασικό διθέσιο αυτοκίνητο πόλης σε ένα ευρύχωρο, πλήρως ηλεκτρικό compact SUV, φαίνεται το ξανασκέφθηκαν. Αν και δεν είναι της παρούσης, ωστόσο υπάρχει ένα νέο, μια είδηση που έχει ήδη δημοσιευθεί, που θα χαροποιήσει τους οπαδούς των Smart. Ετοιμάζεται ένα νέο διθέσιο Smart που θα ακολουθήσει την παλαιά παράδοση. Μόνο που θα είναι 100% ηλεκτρικό. Θα ονομάζεται #2 και θα είναι αποκλειστικά για δύο επιβάτες. Θα έχουμε πολλά να σας πούμε για το νέο #2 που κατασκευάζεται στην Κίνα και θα παρουσιασθεί στο τέλος του 2026. Προς το παρόν θα σας παρουσιάσουμε το Smart #1 που δοκιμάσαμε.

Εάν λοιπόν έχετε οικογένεια και αλλά και διαθέσιμο φορτιστή στο σπίτι, τότε ναι, το Smart που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι ιδανικό για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις σας.

Το μικρό SUV φιλοξενεί άνετα τέσσερις ενήλικες. Έχει μήκος 4,27 m, πλάτος 1,82, ύψος 1,63 m και μεταξόνιο 2,7m. Ο χώρος αποσκευών είναι 313λτ. ενώ με τα καθίσματα κάτω αυξάνεται σε 976λτ. Υπάρχει ακόμη ένας χώρος 15 λίτρων κάτω από το μπροστινό καπό για μικροαντικείμενα. Θα πρέπει όμως να υπολογίζεται ότι μαζί σας θα κουβαλάτε και δύο διαφορετικά καλώδια φόρτισης.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας -ήταν η Premium έκδοση- με τιμή εκκίνησης τα 27.450 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται η επιδότηση, το όφελος απόσυρσης και το smart bonus. Βέβαια αν δεν είχαμε καμία από τις παραπάνω επιδοτήσεις το αυτοκίνητο της δοκιμής θα είχε τιμή κάτι παραπάνω από 47.000 ευρώ.

Το #1 διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα πίσω, που αποδίδει 272 PS, 343 Nm, μπαταρία ιόντων λιθίου (NMC) 69 kWh και αυτονομία 440 km (κατά WLTP). Οι χρόνοι της φόρτισης είναι: DC 150 kW, 10%-80% (27′), DC 100 kW, 10%-80% (34′) και AC 22 kW, 0-100% (3,5 ώρες).

Από 0-100 χλμ χρειάζεται 6,7″ και η τελική σύμφωνα με την εργοστασιακή μέτρηση ακουμπάει τα 180 χλμ. Ταχύτητες που τώρα πλέον με τόσα ραντάρ στους δρόμους μόνο σε πίστα μπορείς να αναπτύξεις.

Το καλό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ότι έχουν καλή και άμεση επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα και δεν σε δυσκολεύουν στις προσπεράσεις. Το #1 θεωρείται ότι είναι ένα από τα ταχύτερα premium SUV πόλης.

Θα θυμόσαστε παλαιότερα ότι τα Smart for 2 χρησιμοποιούσαν τον κλωβό Tridion. Αυτός ο κλωβός στην καινούργια γενιά των Smart, καταργήθηκε. Το #1 «χτίζεται» στην ηλεκτρική πλατφόρμα SAE (Sustainable Experience Architecture) του Ομίλου Geely. Είναι η ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν αλλά 16 μοντέλα από επτά διαφορετικές μάρκες που κατασκευάζονται από τον κινέζικο κολοσσό στην πόλη Zhangjiakou. Οι κινέζοι χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας χάλυβα που βοηθά στην στρεπτική και δομική ακαμψία του αμαξώματος.

Εσωτερικά σου κάνει εντύπωση η μεγάλη οθόνη πολυμέσων, 12,8 ιντσών καθώς επίσης και το head up display 10 ιντσών. Τα γραφικά είναι πολύ καλά και ευκρινέστατα. Όσοι βαριούνται να ψάξουν για να βρουν διάφορες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωνητική βοηθό που μοιάζει με αλεπού, η οποία μιλάει, χασμουριέται και αν το επιλέξετε μπορεί και να ροχαλίζει. Τα χειριστήρια κλιματισμού βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Καλό είναι πριν ξεκινήσετε τις βόλτες σας να μάθετε καλά τις λειτουργίες που γίνονται μέσα από την οθόνη καθώς είναι πάρα πολλές. Ακόμη και για να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέφτες θα πρέπει να το κάνετε μέσω της οθόνης.

Στην καμπίνα κυριαρχεί το μαύρο στα πλαστικά αλλά και η ταπετσαρία που είναι με δερματίνη. Το τιμόνι είναι τριάκτινο με δέρμα. Οι γρίλιες στο ταμπλό, οι ραφές στα καθίσματα αλλά και η γυάλινη πανοραμική οροφή δεν περνούν απαρατήρητα. Όπως δεν μπορεί να μην πέσει το βλέμμα σου στις διχρωμίες και τους κρυφούς φωτισμούς.

Οι φίλοι της μουσικής θα εντυπωσιασθούν με το ηχοσύστημα των 13 ηχείων. Ο οδηγός δεν θα δυσκολευτεί στο πάρκινγκ ακόμη και αν βρέχει ή η ορατότητα είναι περιορισμένη. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι πλούσιος και περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2+ και κάμερες 360°.

Διαθέτει 12 σένσορες για το πάρκινγκ ενώ με τις κάμερες που έχει τόσο για την όπισθεν όσο και μπροστά όλα γίνονται εύκολα. Οι προβολείς είναι Matrix LED. Ο κλιματισμός είναι διζωνικός.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν θερμαινόμενα καθίσματα που ελέγχονται ηλεκτρικά (μπροστά, πίσω και ύψος). Το συρόμενο πίσω κάθισμα «φιλοξενεί» άνετα δύο επιβάτες και κάπως στρυμωγμένα έναν τρίτο. Το πίσω κάθισμα μπορείτε να το σύρετε κατά 13 cm και να βολευτούν άνετα και οι ψηλοί επιβάτες ενώ υπάρχει αρκετός αέρας για να μην ακουμπούν τα κεφάλια στην οροφή.

Για να μπεις στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν χρειάζεται να βγάλεις από την τσέπη σου το πρωτότυπο κλειδί. Οι χειρολαβές είναι αναδυόμενες. Μόλις πλησιάσεις βγαίνουν προς τα έξω ενώ κλείνουν μόνες τους μόλις απομακρυνθείς από το #1. Διαθέτει, σατινέ αλουμινένιες ράγες οροφής, φιμέ πίσω τζάμια, λογότυπα «smart» παντού και πόρτες χωρίς τελάρο στα παράθυρα.

Ο οδηγός βρίσκει εύκολα την ιδανική θέση οδήγησης. Για να ξεκινήσει δεν χρειάζεται να πατήσει κάποιο κουμπί. Επιλέγει απλά από τον βραχίονα την ένδειξη «D» και πατάει γκάζι.

Ξεκινήσαμε με το #1 με το μαύρο μεταλλικό χρώμα meta να κάνουμε τα πρώτα χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις της Star Automotive Hellas (πρώην Mercedes) στην Νέα Κηφισιά, με κατεύθυνση την παραλία.

Πάνω που κλείσαμε ραντεβού με το φωτογράφο για να βγάλουμε φωτογραφίες ξεκίνησαν οι πρώτες ψιχάλες. Κρίμα γιατί ήταν πεντακάθαρο και όπως ξέρετε στο μαύρο χρώμα η παραμικρή βρωμιά φαίνεται. Από την Κηφισιά μέχρι τον Άλιμο κάναμε μία ώρα και 48 λεπτά. Οι ουρανοί «άνοιξαν» και το μαύρο Smart γέμισε λάσπη. Στο δρόμο προς τη Βάρκιζα, στις στροφές μετά τη Βουλιαγμένη, το αυτοκίνητο δεν μας προβλημάτισε. Απεναντίας εντυπωσιασθήκαμε με τα κρατήματα του. Οι ζάντες που φορούσε ήταν αλουμινίου 19’’ και τα ελαστικά ( Dunlop SP Sport Maxx) διαστάσεων 235/45 R19. Τα φαρδιά ελαστικά προσφέρουν μεγαλύτερη ελκτική πρόσφυση.

Παρά το γεγονός ότι έβρεχε αισθανθήκαμε αμέσως την ασφάλεια που σου παρέχει το #1. Μπαίνοντας στη στροφή το SUV έμεινε «κολλημένο» στο δρόμο. Σημαντικό πράγμα η αίσθηση της ασφάλειας για έναν οικογενειάρχη που δεν θέλει να κάνει αγώνες αλλά να πηγαίνει με ασφάλεια στον προορισμό του ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Έχει χαμηλό κέντρο βάρους και σωστό ζύγισμα. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και δεν τις μεταφέρει στο εσωτερικό ενώ το #1 στις στροφές διατηρεί την πορεία που «χαράζει» ο οδηγός. Αν και πάρα πολλοί οδηγοί προτιμούν τη μαλακή ανάρτηση, προσωπικά δεν θα έλεγα όχι σε λίγο πιο σκληρή. Ωστόσο και με αυτή τη ρύθμιση οι κλίσεις που παίρνει το αυτοκίνητο μέσα στις στροφές είναι μικρές.

Θα μπορούσαμε να το πιέζαμε ακόμη περισσότερο για να δούμε πως συμπεριφέρεται αλλά δεν πρέπει να μπερδεύουμε τον σκοπό που κατασκευάζεται κάθε αυτοκίνητο. Άλλο ρυθμό πρέπει να κρατάμε σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο και άλλο σε ένα σπορ.

Αν και δεν κάναμε πολλά χιλιόμετρα στους επαρχιακούς δρόμους η αίσθηση που έχουμε είναι ότι κινείται άνετα, ξεκούραστα και με ασφάλεια. Σημαντικό είναι ότι το αυτοκίνητο έχει 18.2 εκατοστά απόσταση από το έδαφος κάτι που μπορεί να οδηγηθεί στο χώμα χωρίς άγχος να χτυπήσει από κάτω σε κάποια μεγάλη πέτρα.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ιδανικό για μια οικογένεια που δεν έχει απαιτήσεις για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ο οδηγός είναι συνειδητοποιημένος οπαδός της ηλεκτροκίνησης.