Του Περικλή Χαλάτση

Πριν ξεκινήσω να σας γράψω τις εντυπώσεις μου για το Smart #3 Brabus και τις εκπληκτικές επιδόσεις του, θα σας γυρίσω μερικές δεκαετίες πίσω. Στη γωνία ενός δρόμου που βρισκόταν στην Piazza di Spagna στη Ρώμη, ήταν ένα κατάστημα της swatch. Στο κέντρο του δωματίου βρισκόταν ένα περίεργο όχημα που σου προκαλούσε το ενδιαφέρον για να το περιεργαστείς. Λίγα χρόνια μετά, το 1997, στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, η Mercedes παρουσίασε το αυτοκίνητο που είχα δει στη Ρώμη, με αρκετές φυσικά τροποποιήσεις. Ήταν το Smart City Coupé, πιο γνωστό ως smart fortwo. Ο λόγος φυσικά για το πιο trendy αυτοκίνητο που στην πορεία οδηγήθηκε από εκατομμύρια οδηγούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Γερμανοί παρά το γεγονός ότι το μικρό διθέσιο αυτοκίνητο πουλούσε σαν “τρελό”, αποφάσισαν να το κάνουν τετραθέσιο. Το μικρό αυτοκίνητο που στάθμευε παντού ακόμη και σε χώρο για δύο μηχανάκια, είναι πλέον παρελθόν.

Η λογική άλλαξε και σήμερα όλες οι νέες εκδόσεις του Smart είναι ηλεκτρικές με πέντε θέσεις. Από όλες τις εκδόσεις που διαθέτει η σημερινή γκάμα της Smart, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε την ισχυρότερη και γρηγορότερη, Brabus.

To smart #3 Brabus διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη έναν εμπρός που κινεί τους αντίστοιχους τροχούς και αποδίδει 156 ίππους και έναν στον πίσω άξονα ο οποίος ορίζει και την τετρακίνητη μετάδοση που αποδίδει 272 ίππους. Η συνολική ισχύς είναι 428 ίπποι ενώ η ροπή φτάνει τα 543 Nm.

Μιλάμε για τη σούπερ έκδοση. Και δεν σας κρύβουμε ότι είναι το πιο ισχυρό μοντέλο στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Πολύ δυνατό αυτοκίνητο για τον μέσο οδηγό. Σίγουρα ένας οικογενειάρχης θα επιλέξει μια άλλη έκδοση με το χαρακτηριστικό # και όχι αυτήν που θέλει έμπειρους και τολμηρούς οδηγούς. Αν δεν έχεις σωστές γνώσεις για το πότε θα πρέπει να σανιδώσεις το γκάζι και πότε να σηκώσεις το πόδι σου από αυτό, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φας τα μούτρα σου.

Το γράφω όσο πιο απλά μπορώ γιατί η έκδοση της δοκιμής μας χρειάζεται λιγότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα (3,7–3,9) για να φτάσει από στάση τα 100 χλμ. Τέτοιες επιταχύνσεις έχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα του WRC. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει στα 180 χλμ/ώρα.

Ο εσωτερικός διάκοσμος

Στο εσωτερικό όλα είναι προσεγμένα. Από τα πολύ καλά υλικά μέχρι τις διαστάσεις στην καμπίνα για να ταξιδεύουν ευχάριστα τέσσερις επιβάτες. Τα μαλακά υλικά, οι πινελιές BRABUS (π.χ. λογότυπα, κόκκινες ραφές), καθώς και αλουμινένια πεντάλ δεν περνούν απαρατήρητα.

Τα καθίσματα που έχουν κόκκινες ραφές, προσφέρουν πολύ καλή πλευρική στήριξη. Το σπορ πεντάλ και τα άλλα σήματα Brabus σου επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεσαι όχι σε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο, αλλά στην κορυφαία έκδοση της φίρμας.

Στο κέντρο της καμπίνας δεσπόζει μία μεγάλη οθόνη 12,8 ιντσών. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται ψηφιακά με την αφή. Κουμπιά δεν υπάρχουν. Το σύστημα infotainment περιλαμβάνει head-up display, 4 θύρες USB, Beats ηχεία και ambient φωτισμό.

Μας άρεσε το ενδιάμεσο ντουλάπι ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό που λειτουργεί και ως ψυγειάκι με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πολύ χρήσιμο το καλοκαίρι.

Πριν ξεκινήσουμε τις βόλτες μας, τοποθετήσαμε το αυτοκίνητο πλάγια και ρωτήσαμε πέντε φίλους που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα αν μπορούν να καταλάβουν τι μάρκα είναι. Για να μην σας κουράζω, μόνο όταν πλησίασαν το αυτοκίνητο και είδαν το σήμα του Smart κατάλαβαν γιατί τους ρωτήσαμε.

Γιατί τα νέα αυτοκίνητα της εταιρείας το μόνο που κράτησαν από τα γνωστά smart είναι το σήμα. Όλα τα άλλα είναι διαφορετικά.

Στο δρόμο

Βολευτήκαμε στη θέση του οδηγού, δεθήκαμε καλά και ξεκινήσαμε. Μπορεί να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κατά συνέπεια αθόρυβο, όμως στο εσωτερικό εφόσον το ρυθμίσεις μπορείς να έχει αγωνιστικό ήχο ανάλογα με το ρυθμό που επιλέγεις να κινηθείς. Πιο απλά ο ήχος “sound enhancement” είναι τεχνητός αλλά διασκεδαστικός.

Με τις εκρηκτικές επιταχύνσεις και τον «αγωνιστικό» ήχο στο εσωτερικό, κινηθήκαμε σε άλλους ρυθμούς. Τα κρατήματα εκπληκτικά. Ακόμη και στις γρήγορες κλειστές στροφές καταλαβαίνεις τα πλεονεκτήματα της τετρακίνησης. Βοηθάει και η σκληρή ανάρτηση. Μπροστά η ανάρτηση είναι MacPherson και πίσω πολυσύνδετη (multi-link). Στην έκδοση της δοκιμής μας η Brabus τοποθετεί σπορ αμορτισέρ που μειώνουν το ύψος από το έδαφος κατά περίπου 35 mm. Η «σφιχτή» ανάρτηση είναι για αυτούς που ξέρουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, αφού κάνουν την οδήγηση ακόμη πιο απολαυστική.

Ο συνδυασμός τετρακίνησης, ροπής και ασφάλειας κάνουν το Smart #3 Brabus ακόμη πιο ευχάριστο. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να το βαρεθείς.

Το μοντέλο έχει δυναμική εμφάνιση, με αθλητικές καμπύλες. «Φοράει» 20άρες ζάντες, ελαστικά της Continental (Eco Contact 6) διαστάσεων 245/40 R20V. Εντυπωσιακά είναι και τα φρένα καθώς μπροστά έχει δίσκους διαμέτρου 350 mm από χυτοσίδηρο και πίσω δίσκους 333 mm επίσης από χυτοσίδηρο. Οι κόκκινες δαγκάνες αρκούν για να καταλάβει και ο πιο άσχετος ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Ο οδηγός επιλέγει ανάλογα με το ρυθμό που θέλει να κινηθεί μία από τις τέσσερις επιλογές που διαθέτει το #3 Brabus. Για ταξίδι ενδείκνυται η έκδοση ECO ή Comfort. Για πιο γρήγορη οδήγηση στους επαρχιακούς δρόμους, ιδανική είναι η επιλογή Sport και για ακόμη πιο ευχάριστη αλλά εκρηκτική οδήγηση, η Brabus. Το τιμόνι ελαφραίνει ή βαραίνει ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο οδηγός στον τρόπο οδήγησης.

Το #3 Brabus διαθέτει Adaptive Cruise Control, σύστημα για να διατηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα του, κάμερες 360°, υποβοήθηση στάθμευσης και αναβαθμίσεις Over-the-air.

Συνιστούμε όποιος πάρει το αυτοκίνητο να μάθει καλά το μοντέρνο, γρήγορο interface. Θέλει μια μικρή περίοδο εξοικείωσης.

Να δούμε και την αυτονομία

Η έκδοση BRABUS με μπαταρία 66 kWh, υπόσχεται αυτονομία βάσει WLTP μέχρι 415 χλμ. Φυσικά προϋποθέτει σωστή οδήγηση. Θα μου πείτε όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο με τις εκρηκτικές επιδόσεις μπορείς να κινηθεί «λογικά»; Ξεχνάς τους κανόνες οικονομίας και αυτονομίας και χαίρεσαι το «όπλο» που έχεις στα χέρια σου. Τότε η αυτονομία βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα 300–350 km

Η φόρτιση της μπαταρίας των 66 kWh γίνεται με τρεις τρόπους. Στο σπίτι με οικιακό ρεύμα. Με φορτιστή 22 kW ή με ταχυφορτιστή. Με το οικιακό wallbox, η φόρτιση επιτυγχάνεται σε τρεις ώρες, ενώ με ταχυφορτιστή ισχύος έως 150 kW, από 10% έως 80%, γίνεται σε 30 λεπτά.

Πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι το Smart #3 Brabus έχει φανταστικές επιδόσεις, ποιοτικό και ευρύχωρο εσωτερικό, premium τεχνολογία και ιδιαίτερα σπορ χαρακτήρα. Κάτι που λείπει από πολλά EV της κατηγορίας.

Να δούμε και την τιμή. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, με την επιδότηση, το όφελος απόσυρσης και το smart bonus, διαμορφώνεται στα 45.880 ευρώ.