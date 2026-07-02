Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το διήμερο που διοργάνωσε η General Tire Ελλάδας στην ορεινή Κορινθία και Αχαΐα είχε αρκετή περιπέτεια με διαδρομές στα βουνά, περάσματα από λίμνες αλλά και από δύσκολους αγροτικούς δρόμους γεμάτους νεροφαγώματα και μεγάλες πέτρες.

Όσο καλός μπορεί να είναι ένας οδηγός αν δεν έχει τον κατάλληλο συνδυασμό αυτοκινήτου και ελαστικών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες των δρόμων στα βουνά.

Αρκετές φορές βλέπουμε κάποιους να προσπαθούν να ανέβουν σε πλαγιές βουνών μέσα από κατσικόδρομους με αυτοκίνητα χαμηλά και ελαστικά αποκλειστικά για άσφαλτο. Δυστυχώς το μόνο που καταφέρνουν είναι να προξενήσουν ζημιά στο αυτοκίνητό τους και να καταστρέψουν τα ελαστικά τους.

Δύο ημέρες μετά τη δική μας δοκιμασία στην ορεινή Κορινθία, ξεκίνησε το EKO Rally Acropolis. Και συνέβη ακριβώς αυτό που σας είπα στην προηγούμενη παράγραφο. Με χαμηλά αυτοκίνητα και ασφάλτινα ελαστικά οι φίλοι του WRC, επιχειρούσαν να φτάσουν σε σημεία όπου μπορούσαν να περάσουν χωρίς πρόβλημα και με ασφάλεια αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Αν και το βιβλίο με τις διαδρομές του EKO Rally Acropolis έγραφε ότι η πρόσβαση ήταν αποκλειστικά για αυτοκίνητα που έχουν αρκετή απόσταση από το έδαφος και με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, αυτοί έκαναν ακριβώς το αντίθετο.

Έφερα παράδειγμα τον διεθνή μας αγώνα γιατί πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας περάσματα στα βουνά της Κορινθίας, ενημερωθήκαμε ότι η διαδρομή που θα ακολουθούσαμε ήταν ο χωμάτινος δρόμος που έκαναν δοκιμές οι εργοστασιακές ομάδες, πριν το διεθνή μας αγώνα, προκειμένου να κάνουν τα σωστά σεταρίσματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ήταν αποκλειστικά για οχήματα εκτός δρόμου. Σκοπός μας ήταν να δοκιμάσουμε σε δύσκολες διαδρομές το συνδυασμό ενός καλού οχήματος εκτός δρόμου με τα ελαστικά Grabber AT3 που η General Tire Ελλάδας είχε φροντίσει να εφοδιάσει τα δύο Raptor.

Ο δρόμος είχε αρκετή πούδρα και πάρα πολύ σκόνη. Για να κινηθείς με ασφάλεια χρειάζονται τρείς συνδυασμοί. Η εμπειρία του οδηγού (πρέπει να ξέρει πότε θα πατήσει το γκάζι και πότε θα φρενάρει), το σωστό αυτοκίνητο (με κίνηση στους τέσσερις τροχούς και με αρκετό ύψος πάνω από το έδαφος για να μη βρίσκει στις πέτρες) αλλά και τα κατάλληλα ελαστικά με το σωστό πέλμα.

Τα δύο επιβλητικά Ford Ranger Raptor – το ένα με κινητήρα που απέδιδε 300 ίππους και το άλλο με 500 ίππους κάτω από το καπό- δεν καταλάβαιναν ούτε από νεροφαγώματα ούτε από λάσπη. Ήταν εξοπλισμένα ειδικά για την περίπτωση με ελαστικά Grabber AT3 της General Tire, για να μπορέσουμε να κινηθούμε στις δύσβατες περιοχές με ασφάλεια και χωρίς ρίσκο.

Από τα πρώτα χιλιόμετρα στα Τρίκαλα Κορινθίας ήταν εμφανές ότι δεν επρόκειτο για μια απλή δημοσιογραφική παρουσίαση.

Ξεκινήσαμε την περιπέτεια αρκετά νωρίς, με δύο επιβλητικά Ford Ranger Raptor, πριν ανέβει το θερμόμετρο και μας εξαντλήσει η ζέστη. Μαζί μας ήταν ο διευθυντής μάρκετινγκ κ. Γιώργος Κουταλιέρης και ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΜΑ Α.Ε. Ο κ. Αντώνης Κουσουνάδης είχε σχεδιάσει τη διαδρομή που θα κάναμε μέσα από τα βουνά και είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης.

Η διαδρομή προς τη Ζαρούχλα δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση 60 χιλιομέτρων. Ήταν μια συνεχής εναλλαγή εικόνων, εδαφών και απαιτήσεων. Κάναμε αρκετές χωμάτινες διαδρομές και δοκιμάσαμε την αποτελεσματικότητα των ελαστικών. Όταν ξέρεις ότι έχεις ένα αυτοκίνητο που δεν λέει ΟΧΙ στα δύσκολα και «φοράει» τα σωστά ελαστικά τότε μπορείς να οδηγήσεις χωρίς άγχος. Γιατί και με αυτά τα αυτοκίνητα αν είχαμε ελαστικά αποκλειστικά για άσφαλτο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σωστό πάτημα.

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση που μας έκανε εντύπωση. Πριν φθάσουμε στα Τρίκαλα Κορινθίας κάναμε περίπου 120 χιλιόμετρα στην εθνική οδό με τις επιτρεπόμενες από τον ΚΟΚ ταχύτητες. Με 130 χιλιόμετρα τα Grabber AT3 δεν έκαναν το παραμικρό θόρυβο. Νόμιζες ότι είχε λάστιχα για άσφαλτο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί κάτοχοι αυτοκινήτων 4Χ4 όταν κινούνται στην άσφαλτο δεν θα ενοχληθούν ούτε από το θόρυβο που θα μπορούσαν να κάνουν τα πέλματα των ελαστικών αλλά ούτε από ανεπιθύμητες αναπηδήσεις.

Να επιστρέψουμε στο οδοιπορικό μας μέσα από την άγονη γραμμή της ορεινής Κορινθίας.

Οι νερολακκούβες έμοιαζαν αθώες μέχρι να μπεις μέσα τους. Η λάσπη ήταν βαθιά, γλιστερή και σε αρκετά σημεία έκρυβε εκπλήξεις. Το νερό εκτοξευόταν, οι τροχοί βυθίζονταν και το καφέ χρώμα της λάσπης κάλυπτε σταδιακά όλο το αμάξωμα. Με χαμηλές ταχύτητες και αφού περάσαμε μέσα από δύσβατες περιοχές, φθάσαμε στη Λίμνη Δασίου.

Οι έμπειροι «ιχνηλάτες» αποφάσισαν ότι το νερό δεν ήταν πάνω από 40 πόντους και τα Raptor δεν είχαν πρόβλημα να τη διασχίσουν. Έτσι και έγινε. Με σταθερό γκάζι έγινε το πέρασμα της λίμνης που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.

Εκεί μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι το τρίπτυχο που ανέφερα προηγουμένως. Γιατί αν ο οδηγός δεν έχει πείρα θα τρομάξει και θα αφήσει το γκάζι με άγνωστα επακόλουθα. Χωρίς ψηλό αυτοκίνητο και με κίνηση στους τέσσερις τροχούς το πιθανότερο ήταν να κόλλαγες στη λάσπη. Το τρίτο σκέλος είναι το σωστό λάστιχο με το αντίστοιχο πέλμα.

Τα General Tire Grabber AT3 συνέχισαν να «διαβάζουν» το τερέν, διατηρώντας πρόσφυση και προοδευτικότητα ακόμη και μέσα στη λίμνη.

Μας άρεσε αυτή η δοκιμασία. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να την ξανακάναμε. Το «ταξίδι» μας συνεχίστηκε προς τον Φενεό και τη Λίμνη Δόξα. Παρά το γεγονός ότι το έδαφος άλλαζε από μέτρο σε μέτρο η καθυστέρηση μέχρι τον επόμενο σταθμό συγκέντρωσης δεν ήταν μεγάλη. Αυτή τη φορά βρήκαμε αρκετά σημεία με νεροφαγώματα. Ωστόσο η διαδρομή ανάμεσα στα ψηλά έλατα ήταν όμορφη. Είναι κρίμα που οι περισσότεροι κάτοικοι της πρωτεύουσας αγνοούν αυτές τις ομορφιές της Ελλάδος και μάλιστα σε μια απόσταση που δεν είναι πάνω από μιάμιση ώρα από την Αθήνα.

Πυκνά ελατοδάση, ξέφωτα με απέραντη θέα, λίμνες που καθρεφτίζουν. Ακολουθήσαμε μονοπάτια που λίγοι τα ξέρουν. Σε κάθε χιλιόμετρο το τερέν άλλαζε. Από το μαλακό χώμα στο σκληρό χαλίκι και στους δρόμους με νεροφαγώματα και σκληρές πέτρες. Σε σαθρές πλαγιές με δύσκολες ανηφόρες η κατηφόρες που σε κάποιον που δεν ξέρει το πόσο αποτελεσματικά είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα, να τρομάζει όταν τις βλέπει.

Οι δυνατότητες του συνδυασμού Raptor και Grabber AT3, δεν μας δυσκόλεψαν ούτε στις μεγάλες εγκάρσιες κλίσεις αλλά ούτε και στις συνεχείς αλλαγές πρόσφυσης. Η οδήγηση σε αυτούς δρόμους θέλει ήπιες κινήσεις και γνώσεις. Το πιο απαιτητικό κομμάτι ήρθε λίγο πριν από τη Ζαρούχλα. Στενά ορεινά περάσματα, βαθιά νεροφαγώματα, απαιτούσαν απόλυτη συγκέντρωση. Εκεί δεν υπήρχε χώρος για εντυπωσιασμούς. Υπήρχε μόνο ο σωστός συνδυασμός αυτοκινήτου, ελαστικού και γνώσης. Μόνο στα δύσκολα συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι να έχεις 100% ασφάλεια σε ό,τι επιχειρείς.

Εκτός από τις διαδρομές που κάναμε και το γενικότερο στήσιμο της διαδρομής μας άρεσαν οι στάσεις που κάναμε στις λίμνες Δασίου και Δόξας.

Όταν τελειώσαμε το πρόγραμμα που είχε φτιάξει ο κ. Αντώνης Κουσουνάδης και επιστρέψαμε στην άσφαλτο για να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής μας σταμάτησε η τροχαία. Ρωτήσαμε τους αστυνομικούς αν κάναμε κάποιο λάθος, αν μπήκαμε στη ΛΕΑ και δεν το καταλάβαμε η αν περάσαμε τα όρια ταχύτητας. Και εκεί ο αστυνομικός που ήρθε δίπλα στο αυτοκίνητο μας ρώτησε: Γιατί το Raptor είναι τόσο λασπωμένο;

Του εξηγήσαμε ότι δοκιμάσαμε τα Grabber AT3 μέσα στις λάσπες. Δεν τον πείσαμε. Όποτε υποβληθήκαμε σε όλη τη διαδικασία ελέγχου. Άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια και φυσικά αλκοτέστ. Είμασταν σε όλα εντάξει, μας ευχήθηκε «Καλό ταξίδι» ωστόσο δεν τον πείσαμε ότι είμασταν μέσα στη λάσπη γιατί δοκιμάζαμε τα ελαστικά Grabber AT3. Ακόμη να σας πληροφορήσουμε για όσους ενδιαφέρονται ότι η General Tire παρουσίασε τον διάδοχο του Grabber AT3, το νέο Grabber AT3 Plus, με ακόμη καλύτερη συμπεριφορά σε βρεγμένο οδόστρωμα, αυξημένη πρόσφυση στο χιόνι και αναβαθμισμένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Θα τα δοκιμάσαμε και αυτά τα ελαστικά όταν έρθει ο χειμώνας και πέσουν τα πρώτα χιόνια.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι επιτυχία σε μια παρουσίαση είναι όταν σβήνει ο κινητήρας και περάσουν μερικές ημέρες, να συνεχίσεις να μιλάς για αυτό το οδηγικό οδοιπορικό. Από το βίντεο που είδατε λείπουν οι δηλώσεις του διευθυντή μάρκετινγκ κ. Γιώργου Κουταλιέρη. Κρίμα γιατί η κάμερα δεν έγραψε τον ήχο.