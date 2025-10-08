Του Γιώργου Παλληκάρη

Από σήμερα, η ελληνική αγορά διαθέτει δύο επιπλέον εξαιρετικές, ηλεκτρικές επιλογές. Ο λόγος για τα Deepal SO5 και Deepal SO7 της κινεζικής Changan, που έρχονται να προσφέρουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, μαζί με όμορφη και άκρως μοντέρνα σχεδίαση.

Ο επίσημος εισαγωγέας της Changan στη χώρα μας είναι ο όμιλος Βασιλάκη, εξασφαλίζοντας αυτόματα την απάντηση σε όποια πρόκληση και εάν βρεθεί στο διάβα της φίρμας. Μία φίρμα που μπορεί σε εμάς να είναι άγνωστη, όμως να σας πούμε πως διαθέτει 22 εργοστάσια παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, πλέον και στη δική μας. Μάλιστα για να μπορεί να πιάνει τον ξεχωριστό ¨παλμό” της κάθε αγοράς, η Changan διαθέτει πάνω από 18.000 μηχανικούς και τεχνικούς, εξοπλίζοντας ανάλογα το τεράστιο δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης σε πάνω από 10 πόλεις, ενώ συνολικά απασχολεί περισσότερους από 72.000 υπαλλήλους

Deepal SO5: Ένα μοντέρνο C-SUV με έξυπνες τεχνολογίες

Το πρώτο από τα δύο προσφερόμενα (για την ώρα) μοντέλα της Changan στην Ελλάδα, είναι το Deepal SO5. Ένα C-SUV με μήκος στα 4.598χλστ. και πλάτος στα 1.900χλστ. που διαθέτει μία άκρως φουτουριστική εμφάνιση. Παράλληλα το τεράστιο μεταξόνιο των 2.880χλστ. εξασφαλίζει εντυπωσιακούς χώρους, ενώ φυσικά απόλυτο hilight είναι οι τεχνολογίες που το συνοδεύουν όπως η υψηλής ανάλυσης περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 15,4 ιντσών, το head-up display αντί του παραδοσιακού πίνακα οργάνων, η πανοραμική οροφή 1.9τμ. οι ηλεκτρικές κρυφές χειρολαβές, το 4D ηχοσύστημα αλλά και μία σουίτα ADAS με πάνω από 20 συστήματα ασφαλείας και άνεσης.

Το μοντέλο στην πισωκίνητη έκδοση αποδίδει 272 άλογα, 290 Nm ροπής και μπορεί να πετύχει το 0-100 σε 7.5 δευτ. ενώ εξοπλίζεται με μπαταρία 69kWh και προσφέρει αυτονομία έως 485χλμ. Διατίθεται όμως και σε τετρακίνητη έκδοση όπου η ιπποδύναμη ανεβαίνει στα 435 άλογα, η ροπή στα 502 Nm και το 0-100 έρχεται στα εντυπωσιακά 5.5 δευτ. Η μπαταρία σε αυτή την έκδοση παραμένει ίδιου μεγέθους, με την αυτονομία να κυμαίνεται στα 445χλμ.

Η τιμή εκκίνησης του Deepal S05 στην ελληνική αγορά είναι 32.990€, συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια Changan EV Bonus 2.000 ευρώ και την κρατική επιδότηση των 3.000€

Deepal SO7: Το μεγάλο SUV δια χειρός του Έλληνα σχεδιαστή αυτοκινήτων, Γιώργο Κούκο

Η ναυαρχίδα της εταιρίας, το εντυπωσιακό Deepal SO7 δημιουργήθηκε από τον Έλληνα σχεδιαστή αυτοκινήτων Γιώργο Κούκο, ο οποίος μαζί με την ομάδα του κατάφερε σε 4 μήνες να το κατασκευάσει από το μηδέν. Ένα άκρως αεροδυναμικό και μοντέρνο D-SUV με μήκος στα 4.750χλστ. και μεταξόνιο στα 2.900χλστ. το οποίο συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 άλογα και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100χλμ./ώρα σε 7.9 δευτερόλεπτα. Μάλιστα το σύνολο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Φυσικά εξοπλίζεται με όλες τις τεχνολογίες όπως ημιαυτόνομη οδήγηση, 360° Surround View & Intelligent Cockpit Monitoring, AR Head-Up Display (HUD), 15,6″ κεντρική οθόνη αφής, 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων, και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό. Επιπλέον διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών ενώ πρωτότυπο είναι και το εξωτερικό φωτιζόμενο σήμα στην πίσω κολώνα, που ανάλογα με το χρώμα, δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας.

Το Deepal SO7 προσφέρεται μόνο στην υπερπλούσια έκδοση Ultra και δέχεται εκτός από την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, επιπλέον 3.400 ευρώ EV Bonus από την εταιρία, ρίχνοντας την τιμή αγοράς στα 38.590 ευρώ.

Μία μάρκα με εμπειρία και ιστορία

Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Changan Automobile ενώνει τις δυνάμεις της με τον όμιλο Βασιλάκη και διεκδικεί το δικό της μερίδιο από την ελληνική αγορά. Και για να σας προλάβουμε την απορία “τι γίνεται με τα ανταλλακτικά¨, η εταιρία έχει ήδη μία τεράστια αποθήκη γεμάτη στη Γερμανία και μπορεί να παρέχει τα πάντα εντός 2 ημερών.

Τέλος να πούμε πως τα μοντέλα της εταιρίας συνοδεύονται από εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 έτη ή 200.000 χλμ. και εγγύηση οχήματος 7 έτη ή 160.000χλμ. ενώ θα έχουμε περισσότερα όταν θα τα πάρουμε στα χέρια μας για δοκιμή.