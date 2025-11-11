Του Γιώργου Παλληκάρη

Η NIO ξεκινά την εμπορική της προσπάθεια στη χώρα μας με τρία, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Πρώτο είναι το SUV EL6 (μήκος 4.864χλστ.) το οποίο αποδίδει 490 άλογα από δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ διατίθεται με μπαταρία 73.5 ή 90 kWh, παρέχοντας αυτονομίες 406 και 529χλμ. αντίστοιχα. Η τιμή του ξεκινά από τα 69.900 ευρώ.

Δεύτερο είναι το ET5 (διαθέσιμο σε sedan και σε touring αμάξωμα), το οποίο εξοπλίζεται με τους ίδιους ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες που εξοπλίζεται και το EL6. Για την sedan έκδοση η τιμή ξεκινά από τα 61.900 ευρώ, ενώ για την πρακτικότερη touring, από 66.900 ευρώ.

Το τελευταίο και μικρότερο μοντέλο της γκάμας, είναι το αστικό Firefly (4μέτρα μήκος) το οποίο διαθέτει έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 143 ίππων και 200 Nm ροπής. Έχοντας μπαταρία 41.2 kWh προσφέρει από 330χλμ. έως 500χλμ. αυτονομίας, με την τιμή του να ξεκινά από τα 31.900 ευρώ.