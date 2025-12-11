Το πιο σημαντικό SUV στην ιστορία της Porsche, άλλαξε σελίδα. Η Cayenne είπε το ναι στην ηλεκτροκίνηση, όμως δεν έγινε απλά ένα ακόμα EV SUV. Έγινε το πιο γρήγορο όχημα παραγωγής που έφτιαξε ποτέ η γερμανική φίρμα, ενώ ταυτόχρονα φέρνει και πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, όπως επαγωγική φόρτιση.

Βρεθήκαμε στον εκθεσιακό χώρο Porsche Center Athens όπου μία Cayenne Electric από τη Γερμανία, έχει “προσγειωθεί” για μία πρώτη γνωριμία καθώς σε μερικούς μήνες θα βγει επίσημα στην παραγωγή. Το μοντέλο είναι άκρως επιβλητικό και φυσικά διατηρεί τη σχεδιαστική γραμμή που το έχει κάνει να ξεχωρίζει εδώ και 23 χρόνια (ναι, η πρώτη παρουσιάστηκε το 2002).

Με μήκος 4.99μ. πλάτος 1.98μ. ύψος 1.67μ. και μεταξόνιο 3μ. γεμίζει κυριολεκτικά την Έκθεση και σε μαγνητίζει. Με πολλά μοντέρνα στοιχεία, μεγάλες καθαρές επιφάνειες για άκρως αεροδυναμικό αποτέλεσμα (συντελεστής οπισθέλκουσας Cd:0.25) και φυσικά τα εξελιγμένα LED φωτιστικά σώματα, όσο περισσότερο την παρατηρείς, τόσο περισσότερο σου αρέσει.

Στο εσωτερικό, εκτός από τα κορυφαία υλικά, την απίθανη συναρμογή και την τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή, αυτό που τραβάει τα βλέμματα, είναι φυσικά οι οθόνες. Μία μεγάλη για τον οδηγό, μία για τον συνοδηγό και μία ανάμεσα τους η οποία κάνει και… τσάκισμα (Central Flow Display), δείχνοντας το ταλέντο των Γερμανών.

Φυσικά οι χώροι είναι εντυπωσιακοί, με τρεις πίσω επιβάτες να είναι… σταυροπόδι, την ώρα που εκτός από τον χώρο αποσκευών των 553λτ. υπάρχει και μπροστινό frunk 90λτ.

Και τώρα τα νούμερα που… τρομοκρατούν

Η ηλεκτρική Cayenne πατάει στην πλατφόρμα PPE του ομίλου Volkswagen (τεχνολογία 800V) και διατίθεται σε δύο, τετρακίνητες εκδόσεις: Πρώτη (βασική) είναι η Cayenne Electric με 408 ίππους που αυξάνονται στους 442 με Launch Control. Αυτή η ισχύς, σε συνδυασμό με τα 834 Nm ροπής που τη συνοδεύουν, προσφέρουν επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 χλμ/ώρα.

Η δεύτερη και ισχυρότερη Cayenne Turbo Electric, αποδίδει 857 άλογα αλλά με το Launch Control φτάνει τα 1.155 με ροπή στα 1.500 Nm. Σύμφωνα με την εταιρία, είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής της, με επιτάχυνση 0-100 σε 2.4 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 260 χλμ/ώρα.

Η νέα μπαταρία 113 kWh αποτελεί την καρδιά και των δύο εκδόσεων, όντας 13 kWh μεγαλύτερη από αυτή της Macan Electric, υποστηρίζοντας έως και 400 kW φόρτισης, ενώ η Porsche εισάγει επίσης την προαιρετική επαγωγική φόρτιση (ασύρματα, χωρίς την χρήση καλωδίων).

5 Hot σημεία της νέα Porsche Cayenne Electric

Διαθέτει επαγωγική φόρτιση, δηλαδή μπορεί να φορτίσει χωρίς καλώδια, εντελώς ασύρματα παρκαρισμένη πάνω από την ειδική θέση

Είναι η ισχυρότερη Porsche παραγωγής στην ιστορία

Έχει τη ρύθμιση Central Flow Display, όπου η κεντρική OLED οθόνη 12.25 ιντσών κάνει… γωνία

Έχει οθόνη και για τον συνοδηγό

Με ταχύτητα φόρτισης 400kW, ανακτά σε 16 λεπτά το 70% της μπαταρίας (10% – 80%)

Η Porsche Cayenne Electric διατίθεται στην ελληνική αγορά από 111.968 ευρώ για την πρώτη έκδοση και από 175.248 ευρώ για την δεύτερη, Turbo Electric. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται πριν το καλοκαίρι του 2026.