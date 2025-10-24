Του Γιώργου Παλληκάρη

Είναι λογικό να έχετε μπερδευτεί με τόσες νέες ηλεκτρικές μάρκες. Σχεδόν κάθε μήνα σας παρουσιάζουμε από μία – δύο καινούργιες, και είναι επίσης λογικό να θεωρείτε πως οι περισσότερες μοιάζουν (στα μοντέλα) μεταξύ τους.

Στην περίπτωση όμως της Zeekr αυτό δεν ισχύει, μιας και πρόκειται για μία κινέζικη φίρμα που βάζει ως πρώτο στόχο την πολυτέλεια και τις επιδόσεις, με μοντέλα που πραγματικά προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Για να τα γνωρίσουμε τα οδηγήσαμε από Αθήνα μέχρι το Costa Navarino της Μεσσηνίας και πίσω, και μπορούμε με σιγουριά πλέον να σας πούμε πως τα Zeekr, τοποθετούνται στο άνω άκρο των ηλεκτρικών, σε όλα τα επίπεδα!

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως η Zeekr δημιουργήθηκε το 2021 και αποτελεί το πολυτελές τμήμα της Geely ενώ στη χώρα μας εισάγεται από την GEO Mobility Hellas (η οποία εισάγει και τα Geely μοντέλα φυσικά). Και παρόλο που η Zeekr υπάρχει μόλις τέσσερα χρόνια, έχει ήδη παρουσία σε 40 αγορές, έχει σημειώσει πάνω από 550.000 πωλήσεις και έχει λανσάρει 9 μοντέλα, τα καλύτερα τρία εκ των οποίων είναι πλέον διαθέσιμα και στη χώρα μας. Ας τα δούμε:

Zeekr X: Το compact SUV



Ξεκινάμε από το μικρότερο σε διαστάσεις μοντέλο της τριάδας, το οποίο είναι το Zeekr X. Ένα σύνολο με μήκος 4.432χλστ. πλάτος 1.836χλστ. και ύψος 1.566χλστ. το οποίο όπως θα δείτε, μπροστά διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας με τα στενά κάθετα μοντέρνα φώτα, πίσω όμως ξεχωρίζει αρκετά. Στα μεγάλα σχδιαστικά του συν, είναι ο εντυπωσιακός δείκτης οπισθέλκουσας στα 0.28 Cd (μία τιμή άκρως σημαντική για τα EV μοντέλα, καθώς όσο μειώνεται η αντίσταση του αέρα, τόσο λιγότερο επηρεάζεται και η αυτονομία), αλλά και η δυνατότητα να παρουσιάζει στο εξωτερικό μέρος της πρώτης κολώνας, την κατάσταση της μπαταρίας.

Στο εσωτερικό του μοντέλου, υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 8.8 ιντσών, μία κεντρική οθόνη 14.6 ίντσες που είναι κυριολεκτικά το κέντρο ελέγχου όλων των λειτουργιών, αλλά και ένα τεράστιο head-up display 24.3 ιντσών για τα μάτια του οδηγού και μόνο. Να πούμε πως παρά στα σκληρά πλαστικά, η συναρμογή είναι άψογη και πως το μεταξόνιο των 2.750χλστ. μαζί με την έλλειψη τούνελ, προσφέρει πολύ καλούς χώρους.

Στα στοιχεία που ξεχωρίσαμε στην πρώτη επαφή με το μοντέλο ήταν και η η μεγάλη πανοραμική σταθερή γυάλινη οροφή, το ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία και τα πολύ μοντέρνα και επιβλητικά πίσω φωτιστικά σώματα του μοντέλου.

Το Zeekr X διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

Η πρώτη είναι η Core RWD, με απόδοση 272 ίππους, 343 Nm ροπής, πετυχαίνοντας το 0-100 σε 5.9 δευτ. και τελική ταχύτητα 180χλμ./ώρα. Η μπαταρία είναι 49 kWh προσφέροντας αυτονομία 330χλμ. ενώ μπορεί να φορτίσει (σε DC 130 kW) από το 30% στο 80% σε 30 λεπτά.

Η δεύτερη, επίσης πισωκίνητη, έκδοση Long Range, έχει τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα, όμως διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 69 kWh που προσφέρει 440χλμ. αυτονομίας. Η συγκεκριμένη μπορεί να φορτίσει από το 10 στο 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Η κορυφαία έκδοση του X ονομάζεται Privilege και διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 428 ίππων και 543 Nm ροπής. Ένας compact πύραυλος που κάνει το 0-100 σε 3.8 δευτ. ενώ έχει επίσης 69άρα μπαταρία για αυτονομία 400χλμ.

Zeekr 001: Το εντυπωσιακό shooting brake με ενεργή αερανάρτηση συνεχούς ελέγχου απόσβεσης CDC

Το 001 είναι ένα shooting brake μοντέλο που πραγματικά προσφέρει τον καλύτερο κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Αρχικά είναι πανέμορφο με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, καμπύλες, αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0.23 αλλά και ενεργή αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και ρύθμιση ύψους έως 83 χλστ.

Με μήκος στα 4.955χλστ, πλάτος στα 2.005χλστ. και ύψος 1.560χλστ. είναι επιβλητικό και με τεράστιους χώρους, χωρίς να είναι SUV (σπάνιο πράγμα στην εποχή μας). Πατάει σε ζάντες 21 ή 22 ιντσών και πραγματικά φωνάζει πολυτέλεια σε κάθε εκατοστό του, από τα εντυπωσιακά πίσω φωτιστικά σώματα μέχρι τις κρυμμένες ηλεκτρικές χειρολαβές και τις 4 εξωτερικές κάμερες του. Στο εσωτερικό η εικόνα είναι απίθανη. Εξαιρετικής ποιότητας υλικά, συναρμογή που πραγματικά δεν θα τρίξει τίποτα ακόμα και αν πιέσεις με όλη σου τη δύναμη αλλά και μία μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία μάλιστα εμποδίζει τις καυτές ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία της καμπίνας.

Φυσικά το hi-tech κομμάτι είναι έκδηλο, με ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 8.8 ιντσών χωρίς πλαίσιο, μία κεντρική οθόνη αφής 15.4 ιντσών αλλά και head-up display 14.7 ιντσών. Την premium και πολυτελή εικόνα συμπληρώνουν οι λεπτομέρειες στο χρώμα του χαλκού αλλά και οι επενδύσεις στα καθίσματα και όχι μόνο. Φυσικά σχεδόν όλα (σχεδόν μιας και – ευτυχώς- υπάρχουν μερικοί περιστροφικοί διακόπτες π.χ. για την ένταση της φωνής) γίνονται από την μεγάλη οθόνη, ακόμα και η ρύθμιση του τιμονιού. Οι χώροι είναι εξαιρετικοί καθώς πίσω θα καθίσουν μέχρι και 3 άτομα σχεδόν σταυροπόδι ενώ ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 539λτ.

Το Zeekr 001 προσφέρεται επίσης σε 3 εκδόσεις:

Η πρώτη είναι η Long Range RWD απόδοσης 272 ίππων με μπαταρία 100 kWh η οποία πιάνει τα 100χλμ./ώρα σε 7.2 δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα στα 200χλμ. και αυτονομία 620χλμ. Μάλιστα το σύνολο υποστηρίζει φόρτιση DC 200 kW αναπληρώνοντας από το 30 στο 80% την μπαταρία σε 30 λεπτά.

Επόμενη έκδοση η Performance AWD απόδοσης 544 ίππων, επίσης με μπαταρία 100 kWh. Η συγκεκριμένη είναι εντυπωσιακά γρήγορη καθώς πετυχαίνει 0-100 σε 3.8 δευτ. τελική ταχύτητα στα 200χλμ. ενώ μάλιστα μπορείς να ρυθμίσεις τα πάντα, από την απόκριση του γκαζιού και το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, μέχρι και το ύψος της ανάρτησης.

Τρίτη έκδοση είναι η Privilage AWD, η οποία διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την Performance, όμως προσφέρει ακόμα περισσότερο εξοπλισμό όπως πίσω οθόνη αφής για τους επιβάτες 5.7 ιντσών, προσομοιωμένο ήχο κινητήρα και 22άρες ζάντες.

Στο δρόμο το μοντέλο έχει απίστευτο πάτημα, με το τιμόνι να ακούει εξαιρετικά και την ποιότητα κύλισης να είναι πάρα πολύ καλή. Οδηγήσαμε την ισχυρότερη και πλουσιότερη έκδοση, όπου τα 544 άλογα, ποτέ δεν πιστεύαμε πως θα ήταν τόσο εύκολα διαχειρίσημα. Όσο και να το οδηγήσεις το μοντέλο, δεν κουράζεσαι καθόλου, με την δύναμη να προσφέρει εξαιρετικά ασφαλείς προσπεράσεις, ενώ η αερανάρτηση… δίνει ρέστα.

Zeekr 7X: Το μεγαλύτερο, πιο άνετο και ευρύχωρο μέλος της οικογένειας

Το Zeekr 7X είναι η ναυαρχίδα της γκάμας η οποία με μήκος 4.825 χλστ. πλάτος 1.930 χλστ. και ύψος 1.666 χλστ. είναι ένα εντυπωσιακό SUV που εκπέμπει κομψότητα και σεβασμό. Με λεπτούς Matrix Led προβολείς, ενιαία Led φώτα πίσω, ζάντες 21 ιντσών και μεγάλες καθαρές επιφάνειες, έχει το δικό του σχεδιαστικό αποτύπωμα.

Στο εσωτερικό, η πανοραμική γυάλινη οροφή εκτείνεται από μπροστά μέχρι τέρμα πίσω και σε κάνει να ξεχνάς ότι είσαι σε ένα SUV, ενώ οι χώροι είναι απίστευτοι. Το μεταξόνιο των 2.900χλστ. προσφέρει ασύγκριτους χώρους για 5 ενήλικες, την ώρα που το πορτπαγκάζ μετριέται στα 539λτ. ενώ το μπροστινό Frunk προσθέτει ακόμα 66λτ. αποθηκευτικού χώρου.

Την hi-tech πλευρά του ευρύχωρου και πολυτελέστατου εσωτερικού έρχονται να εντείνουν, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών, η οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό στις 16 ίντσες και ένα αναλυτικότατο head-up display 36 ιντσών. Σε αυτά, προσθέστε και 11 κάμερες αλλά και ραντάρ, οι οποίες το μετατρέπουν ίσως στο πιο τεχνολογικά εξελιγμένο μοντέλο της κατηγορίας.

Όπως και τα “αδέρφια” του, έτσι και το Zeekr 7χ διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

Οι εκδόσεις Core και Long Range φέρουν πίσω ηλεκτροκινητήρα ισχύος 421 ίππων και ροπής 440 Nm, προσφέροντας αυτονομία 480 χλμ. και 615 χλμ. αντίστοιχα. Καταφέρνουν το 0-100 σε 6 δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα στα 210χλμ./ώρα.

Η κορυφαία έκδοση Performance AWD (με δύο κινητήρες φυσικά), αποδίδει 646 άλογα και ροπή 710 Nm, επιταχύνοντας από 0–100χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτ.. Διαθέτει μέχρι και off-road mode αλλά και προαιρετική αερανάρτηση με δυνατότητα ανύψωσης +45χλστ.

Στα χιλιόμετρα που κάναμε με το μοντέλο, έχουμε να πούμε πως η ποιότητα κύλισης του είναι Κορυφαία (και το Κ δεν μπήκε κατά λάθος). Ένα premium σύνολο που έχει εξαιρετικό γκάζι και πραγματικά πηγαίνεις με 130 και νομίζεις πως πας με την μισή ταχύτητα, κάτι που άμα ξεχαστείς, μπορεί πανεύκολα να περάσεις τα όρια ταχύτητας. Ευτυχώς τα σήματα στην οθόνη στο υπενθυμίζουν, ενώ και τα καθίσματα είναι πολύ άνετα, προσφέροντας φυσικά αερισμό, θέρμανση και πολλά ακόμα. Από τα πιο άνετα και ξεκούραστα αυτοκίνητα που έχουμε οδηγήσει.

Φυσικά επειδή σε ένα μόνο άρθρο και μετά από λίγα χλμ. δεν μπορούμε να προσφέρουμε πιο αναλυτική οδηγική περιγραφή. Θα έρθει όμως και αυτή σύντομα, όταν θα πάρουμε τα μοντέλα για ξεχωριστές δοκιμές.

Με εγγύηση 10 χρόνια

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000χλμ με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000χλμ. όποιο έρθει πρώτο.

Η Zeekr έρχεται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας μεγάλες επιδόσεις αλλά και πολυτέλεια. Προσφέροντας το κάτι παραπάνω, κάτι που πιστεύουμε πως εάν κάποιος “δοκιμάσει”, μετά δεν μπορεί να επιστρέψει σε κάτι λιγότερο.