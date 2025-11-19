Του Γιώργου Παλληκάρη

Η Leapmotor είναι η start-up μάρκα που αναπτύσσεται με πρωτόγνωρα ιλιγγιώδεις ρυθμούς στην Κίνα. Για να σας δώσουμε μία οπτική, από τις 500.000 έφθασε στις 1.000.000 μονάδες σε μόλις 343 ημέρες. Στην Ελλάδα, διανομέας της, είναι η Italian Motion, το portfolio μαρκών της οποίας περιλαμβάνει τις εμβληματικές Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional και Abarth, ενώ να τονίσουμε πως έχει άμεση σχέση με τον όμιλο Stellantis, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες και παροχές σαν κάθε άλλη ευρωπαϊκή μάρκα (ήδη διαθέτει αποθέματα ανταλλακτικών στην Ιταλία).

Έχοντας ήδη φέρει στην ελληνική αγορά το μικρό και αμιγώς ηλεκτρικό T03, αλλά και το REEV (Range Extender) C10 των 970χλμ. αυτονομίας, η εταιρία μεγαλώνει επιπλέον τη γκάμα της με το νέο C-SUV B10.

Στην χθεσινή επίσημη παρουσίαση του νέου B10, αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Τιμές, προσφορές, τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και μελλοντικά σχέδια.

Αρχικά να πούμε πως το μοντέλο ανήκει στην C κατηγορία των SUV, έχοντας μήκος 4,52μ. προσφέροντας χώρους για όλη την οικογένεια, ενώ πατάει στην πλατφόρμα LEAP 3.5. Έχει παρόμοιο, άκρως μοντέρνο design με το μεγαλύτερο αδερφάκι του C10, ενώ αρχικά θα διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό και στη συνέχεια θα έρθει και ως REEV (τεχνολογία στην οποία το όχημα κινείται πάντα αμιγώς ηλεκτρικά, με την παρουσία βενζινοκινητήρα ως αποκλειστικά γεννήτρια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να εξασφαλίζει τεράστιες αυτονομίες).

Στο εσωτερικό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλά κυρίως η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Το νέο B10 είναι διαθέσιμο σε 3 διαφορετικές εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταριών και δύο επίπεδα εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, το B10 μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία 56.2 kWh προσφέροντας 361χλμ. αυτονομίας αλλά και με μπαταρία 67.1 kWh και αυτονομία 434χλμ. Ανεξάρτητα από την μπαταρία, υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 218 ίππων και 240 Nm ροπή, ικανός να φέρει ένα πολύ καλό 0-100 σε 8 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 170χλμ./ώρα. Μάλιστα σε ταχυφόρτιση έως τα 168 kW μπορεί να φορτίσει από το 30 στο 80% στα 20 λεπτά.

Το B10 εξοπλίζεται με 17 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγούς (από adaptive cruise control μέχρι Traffic Jam Assist), ενώ διαθέτει επίσης 4 κάμερες surround view, 1 κάμερα εμπρός όψης, 4 ραντάρ υπερήχων, 2 πίσω αισθητήρες αλλά και κάμερα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού.

Στοιχεία όπως η απόλυτα ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), το πίσω σύστημα με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων καθώς και οι ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis, υπόσχονται οδηγική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου (θα έχουμε και προσωπική άποψη μετά την δοκιμή μας, εντός του επόμενου μήνα).

Οι εκδόσεις που είναι διαθέσιμο το μοντέλο, είναι η Life (η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με τη μικρή και με τη μεγάλη μπαταρία) και η Design Max (μόνο με τη μεγάλη μπαταρία).

Στην πρώτη Life, υπάρχουν στάνταρ 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, πίνακας οργάνων 8,8” και οθόνη infotainment 14,6”, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, λειτουργία V2L, σύστημα πλοήγησης, φώτα LED, κλειδί NFC και Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay, είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό, καθώς και καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη έκδοση με την μικρή μπαταρία έχει αρχική τιμή 32.900 ευρώ, αλλά επωφελείται από προωθητική ενέργεια 4.000 ευρώ, αλλά και την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ με επιπλέον 3.000 ευρώ. Έτσι η τελική τιμή για την έκδοση Life με την μικρή μπαταρία είναι στα 25.900 ευρώ και για την μεγάλη μπαταρία στα 27.400 ευρώ.

Η Design προσθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αισθητήρα βροχής και σκούρα πίσω κρύσταλλα. Η συγκεκριμένη έχει αρχική τιμή 35.900 ευρώ, αλλά με την προωθητική ενέργεια της εταιρίας και την κρατική επιδότηση, πέφτει στα 28.900 ευρώ.

Όπως όλα τα Leapmotor, το B10 καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης (ή 100.000χλμ.) για τα μηχανικά μέση ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης από 8 χρόνια ή 160.000χλμ, ενώ ισχύει επίσης και οδική βοήθεια για πέντε έτη.