Η KIA παρουσίασε επί ελληνικού εδάφους το νέο και μικρότερο μέλος της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της, το οποίο μάλιστα είναι και το οικονομικότερο. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο EV2 το οποίο έρχεται να “ξεκλειδώσει” τις αστικές μετακινήσεις με τις compact διαστάσεις του, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακούς χώρους αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Εμφάνιση: Μικρό σε διαστάσεις, μεγάλο σε παρουσία

Σχεδιαστικά, το EV2 υιοθετεί τη γνώριμη φιλοσοφία της Kia αντλώντας ξεκάθαρα στοιχεία από τα μεγαλύτερα EV3, EV4 και EV9. Αυτό μεταφράζεται σε καθαρές επιφάνειες, έντονες ακμές, boxy σχεδίαση αλλά και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή Star Map που δημιουργεί μια ιδιαίτερα μοντέρνα εικόνα που ξεχωρίζει στον δρόμο.

Παρά τις compact διαστάσεις του (μήκος 4.060 χλστ. πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ.) το αμάξωμα αποπνέει δυναμισμό, με έντονους θόλους τροχών, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και crossover χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Μάλιστα η έκδοση GT-Line ενισχύει περαιτέρω τον lifestyle χαρακτήρα του EV2, με μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες στο εμπρός μέρος, όπως στη μάσκα, στον προφυλακτήρα και στις εισαγωγές αέρα, προσδίδοντας ακόμα πιο περιπετειώδη εμφάνιση.

Χώροι και πρακτικότητα, μεγαλύτερης κατηγορίας

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του EV2 είναι η αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Η ειδική ηλεκτρική πλατφόρμα επιτρέπει μεγάλο μεταξόνιο σε σχέση με τις εξωτερικές διαστάσεις (2.565χλστ.), εξασφαλίζοντας άνεση για τέσσερις ή ακόμα και πέντε επιβάτες.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το μοντέλο προσφέρεται και σε πενταθέσια αλλά και σε τετραθέσια διάταξη (με ανεξάρτητα μεταξύ τους πίσω καθίσματα), με τον χώρο αποσκευών να διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 362λτ. και 403λτ. ενώ υπάρχει και frunk (χώρος κάτω από το εμπρός καπό) στα 15λτ.

Ψηφιακή καμπίνα νέας γενιάς

Στο εσωτερικό το EV2 διαθέτει το νέο Cockpit της Kia με δύο οθόνες 12,3 ιντσών και μία επιπλέον οθόνη 5,3 ιντσών για τον χειρισμό των λειτουργιών του κλιματισμού, χωρίς να χάνει όμως και τα φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες. Η συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto είναι ασύρματη, ενώ η ψηφιακή εμπειρία συμπληρώνεται από ενημερώσεις Over-The-Air (OTA), ψηφιακό κλειδί Digital Key και πλήρη διασύνδεση μέσω της εφαρμογής Kia App. Μάλιστα για όσους αναζητούν κορυφαία ποιότητα ήχου, διατίθεται προαιρετικά ηχοσύστημα Harman/Kardon με οκτώ ηχεία.

Κινητήρες και αυτονομία: Με έως 147 ίππους και 453χλμ. αυτονομίας

Το νέο KIA EV2 θέλει να φέρει την ηλεκτροκίνηση σε όσα περισσότερα νοικοκυριά γίνεται, για αυτό και διατίθεται με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και ιπποδύναμης. Πιο συγκεκριμένα, η Standard Range έκδοση εξοπλίζεται με LFP μπαταρία 42.2kWh η οποία προσφέρει αυτονομία 312χλμ. ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 147 ίππους, επιτρέποντας το 0-100χλμ./ώρα σε 8.5 δευτ.

Υπάρχει όμως και η Long Range έκδοση, η οποία αποκτά NMC μπαταρία 61kWh, ικανή για αυτονομία έως 453χλμ., την ώρα που ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 135 ίππους και το 0-100 έρχεται σε 9.5 δευτ. Και στις δύο περιπτώσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 161χλμ./ώρα, ενώ εάν εύλογα αναρρωτιέστε γιατί η μικρότερη μπαταρία έχει περισσότερη ισχύ, η απάντηση είναι πως η συγκεκριμένη στοχεύει περισσότερο στις επιδόσεις, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία στην αυξημένη αυτονομία.

Όσον αφορά της φόρτιση, χάρη στην αρχιτεκτονική των 400V η ταχεία φόρτιση DC (350 kW) επιτρέπει στη μπαταρία να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε περίπου μισή ώρα, ενώ υποστηρίζονται AC φόρτιση 11 kW (προαιρετικά onboard φορτιστής και 22 kW), λειτουργίες V2L (Vehicle to Load) και V2G (Vehicle to Grid).

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας

Το EV2 προσφέρει μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και λειτουργιών συνδεσιμότητας. Τα στάνταρ ή προαιρετικά συστήματα περιλαμβάνουν Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Highlight είναι σίγουρα το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω μέσω του έξυπνου κλειδιού – χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία.

Με τιμές από 24.490 ευρώ

Το νέο Kia EV2 ξεκινά την εμπορική του πορεία από τα 24.490 ευρώ, χάρη και στην κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ αλλά και του ειδικού EV Bonus της εταιρίας, των 4.000 ευρώ. Μάλιστα η μηνιαία δόση leasing ανέρχεται στα 212 ευρώ.

Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές του Kia EV2 με την κρατική επιδότηση και το KIA EV Bonus: