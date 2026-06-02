Το ανανεωμένο Opel Astra είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί του σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, τεχνολογία και εξοπλισμό. Το δημοφιλές μοντέλο της compact κατηγορίας που συνεχίζει να κατασκευάζεται στο Rüsselsheim της Γερμανίας, προσφέρεται με μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικές, Plug-in Hybrid, Hybrid 48V και diesel εκδόσεις.

Η ανανεωμένη αισθητική του μοντέλου γίνεται άμεσα αντιληπτή από το εμπρός μέρος, όπου το νέο Opel Vizor αποκτά πιο καθαρή σχεδίαση και ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Astra το φωτιζόμενο λογότυπο Opel Blitz. Παράλληλα, η σχεδιαστική φιλοσοφία αντλεί στοιχεία από το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, ενώ νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, μαζί με το νέο μεταλλικό χρώμα Kontur White, ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Astra. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, προσαρμόζει τη δέσμη φωτισμού ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ορατότητας χωρίς να επηρεάζει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Παράλληλα, είναι σε θέση να αναγνωρίζει πινακίδες κυκλοφορίας και να περιορίζει τις αντανακλάσεις προς τον οδηγό.

Στο εσωτερικό, τα Intelli-Seats αποτελούν πλέον στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις, προσφέροντας αυξημένη υποστήριξη ακόμη και σε πολύωρες διαδρομές. Την ίδια στιγμή, το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment και οι νέες ψηφιακές οθόνες ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα της καμπίνας.

Παράλληλα και στo πλαίσιο της φιλοσοφίας «Greenovation», η εταιρεία χρησιμοποιεί υλικά πο συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τιμόνι που επενδύεται αποκλειστικά με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά AGR καθίσματα διαθέτουν επένδυση ReNewKnit, ένα υλικό υψηλής ποιότητας με premium υφή και αισθητική.

Στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση, το Astra Electric προσφέρει πλέον αυτονομία έως 454 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Το μοντέλο αποδίδει 156 ίππους και διαθέτει μπαταρία 58 kWh, ενώ για πρώτη φορά εξοπλίζεται με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από το όχημα.

Για όσους αναζητούν έναν συνδυασμό ηλεκτρικής αυτονομίας και συμβατικής ευελιξίας, η Plug-in Hybrid έκδοση αποδίδει 196 ίππους και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 84 χιλιόμετρα. Παράλληλα, οι εταιρικοί χρήστες επωφελούνται από την απαλλαγή του μοντέλου από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης την έκδοση Hybrid 48V με συνδυαστική ισχύ 145 ίππων, η οποία μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂.

Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, το Astra διατίθεται και με τον diesel κινητήρα 1.5 λίτρων ισχύος 130 ίππων, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Τιμές

Οι τιμές του νέου Opel Astra ξεκινούν από 24.900 ευρώ για την diesel έκδοση, από 26.900 ευρώ για το Hybrid 48V, από 37.600 ευρώ για το Astra Electric και από 41.000 ευρώ για το Plug-in Hybrid, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων προωθητικών ενεργειών.