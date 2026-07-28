Του Περικλή Χαλάτση

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι το οικογενειακό SUV S-Cross Hybrid 1.4 (*) που αποδίδει 110 PS. Είναι η έκδοση τον ήπια υβριδικό κινητήρα 1.4 Boosterjet που θεωρητικά είναι και η πιο ισορροπημένη επιλογή της γκάμας αφού συνδυάζει τη χαμηλή κατανάλωση με τις ικανοποιητικές επιδόσεις.

Η τελευταία ανανέωση του S-Cross έδωσε στο ιαπωνικό SUV μια πιο δυναμική εικόνα. Έχει μήκος περίπου 4,3 μέτρα, είναι ευρύχωρο και έχει αυξημένες αποστάσεις από το έδαφος. Ο οδηγός του S-Cross κινείται άνετα στην πόλη αλλά και σε δρόμους που έχουν χώμα και πέτρες χωρίς να έχει το άγχος να χτυπήσει κάποιο ευαίσθητο σημείο κάτω από το αυτοκίνητο..

Σε μια αγορά όπου τα SUV γίνονται ολοένα πιο περίπλοκα και ακριβά, η Suzuki ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία. Το S-Cross Hybrid 110 PS δεν επιδιώκει να είναι το πιο εντυπωσιακό SUV της κατηγορίας. Αντίθετα, παρουσιάζει μια ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο, οικονομικό και πρακτικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

Τι θέλει ένας μέσος οικογενειάρχης; Θέλει πλούσιο εξοπλισμό, ασφάλεια, αξιοπιστία, άνετους χώρους, χαμηλό κόστος χρήσης και χαμηλή κατανάλωση. Θέλει ένα εύχρηστο καθημερινό αυτοκίνητο χωρίς να προβληματίζεται. Δεν θέλει πολύπλοκες οθόνες που όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται μέσα από αυτήν. Προτιμάει τα «κουμπάκια» και τους εύκολους χειρισμούς.

Το αυτοκίνητο ξεχωρίζει από τη μεγάλη μάσκα, τα LED φωτιστικά σώματα και τις έντονες ακμές στο αμάξωμα. Το νέο S-Cross εξελίχθηκε με αυτή την λογική. Να είναι ένα καλό καθημερινό αυτοκίνητο. Δεν πρόκειται για ένα SUV με σπορ προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα SUV που κινείται άνετα και πολιτισμένα, με την ανάρτηση να απορροφά τις κακοτεχνίες του ελληνικού οδικού δικτύου.

Πριν ξεκινήσουμε να το οδηγούμε να σας κάνουμε μια γρήγορη ξενάγηση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το τιμόνι είναι τριάκτινο πολυλειτουργικό. Υπάρχει ένας πίνακας οργάνων με αναλογικά όργανα.

Η μικρή ψηφιακή οθόνη που είναι 4,2 ιντσών ενημερώνει τον οδηγό με σημαντικές πληροφορίες, όπως είναι η ταχύτητα και η κατανάλωση καυσίμου.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει η οθόνη των 9 ιντσών. Το S-Cross διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως: Αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, κάμερα οπισθοπορείας και φωτιστικά σώματα LED

Βελτιωμένο είναι το σύστημα infotainment, με εύχρηστο μενού. Η Suzuki επέλεξε φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τον οδηγό στην καθημερινή χρήση. Δεν ψάχνει μέσα από την οθόνη την εφαρμογή για να ανοίξει το μπροστινό ντουλαπάκι στο συνοδηγό ούτε για να ρυθμίσει τους καθρέφτες του.

Υπάρχει πολύ καλός αυτόματος κλιματισμός ενώ το σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής, είναι εύκολο στη χρήση με δυνατότητα συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto.

Η ποιότητα των υλικών είναι ικανοποιητική για την κατηγορία του. Τα πλαστικά είναι σκληρά κυρίως για να αντέχουν στον χρόνο. Οι χώροι είναι ικανοποιητικοί και οι πίσω επιβάτες δεν δυσανασχετούν.

Οι πρώτες εντυπώσεις

Ο οδηγός ρυθμίζει το κάθισμα και το τιμόνι και βρίσκει εύκολα την ιδανική του θέση για να έχει καλή ορατότητα στο δρόμο. Πατάς το μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα και ξεκινάς. Η κίνηση είναι στους μπροστινούς τροχούς. Το κιβώτιο ταχυτήτων που είναι χειροκίνητο έχει καλό «κούμπωμα» και σωστή κλιμάκωση. Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet αποδίδει 110 ίππους και συνεργάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το ηλεκτρικό μοτέρ δεν κινεί αυτόνομα το αυτοκίνητο, αλλά υποστηρίζει τον βενζινοκινητήρα στις επιταχύνσεις. Έτσι συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενώ έχει καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές.

Άνετο για τέσσερις ενήλικες επιβάτες. Χωράει φυσικά και ένας πέμπτος αλλά το ταξίδι δεν θα είναι ευχάριστο.

Εάν ο οδηγός δεν έχει επιβάτες στα πίσω καθίσματα μπορεί να τα αναδιπλώσει και να μεταφέρει μεγάλα αντικείμενα αφού η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.230 λίτρα.

Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις της Suzuki από 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται 11,4’’ , το CO2 είναι 121 γρ./χλμ ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τώρα τα 185 χλμ./ώρα.

Το τιμόνι είναι σχετικά ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες αλλά όταν βρεθείς στον αυτοκινητόδρομο τότε γίνεται πιο «σκληρό» και σε ικανοποιεί κυρίως όταν είσαι σε γρήγορες καμπές. Αν οδηγείς σε επαρχιακό δρόμο και εκεί έχει τη σωστή ρύθμιση από πλευράς σκληρότητας. Το αυτοκίνητο εμφανίζει στις γρήγορες στροφές ήπιες κλίσεις αλλά δεν σε τρομάζει. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Είναι ρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να φιλτράρονται οι ανωμαλίες κυρίως στους επαρχιακούς δρόμους. Μπροστά έχει γόνατα MacPherson με αντιστρεπτική ράβδο και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Ο 1.4 Boosterjet των 110 ίππων μπορεί να μην είναι ένας δυνατός κινητήρας αλλά είναι ικανοποιητικός για τα ελληνικά δεδομένα και έχει καλή ροπή. Είναι σημαντικό ότι από τις 2.000 σ.α.λ. έχει καλή επιτάχυνση κάτι που σε διευκολύνει στις προσπεράσεις χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να κάνεις συνεχείς αλλαγές σχέσεων. Το ήπια υβριδικό σύστημα των 48V έχει πιο ομαλή επιτάχυνση και καλύτερη απόκριση στο γκάζι.

Το οδηγήσαμε τόσο σε επαρχιακούς δρόμους όσο και στην εθνική οδό Κάναμε και λίγα χιλιόμετρα σε βατό χώμα. Κανένα πρόβλημα. Η μέση κατανάλωση ήταν από 5.8-6.6 λίτρα/100 χλμ.

Στον εξοπλισμό του S Cross η Suzuki δεν κάνει τσιγκουνιές. Τα έχει όλα όπως κεντρική οθόνη 9 ιντσών με σύστημα πλοήγησης και τα υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας του GSR II (π.χ. υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού κ.α.), ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, 6 αερόσακους, αυτόματη ενεργοποίηση των φώτων και αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, cruise control προσαρμοζόμενο, LED φώτα και air-condition.

Στην εποχή που οι τιμές των SUV και των αυτοκινήτων γενικότερα ανεβαίνουν, το S-Cross παραμένει μια από τις πιο value for money επιλογές της κατηγορίας του. Η τιμή του S- Cross ξεκινάει από τα 22.090 ευρώ ενώ η πιο πλούσια έκδοση ξεκινάει από 26.480 ευρώ. Η έκδοση που οδηγήσαμε είχε ηλιοροφή οπότε η τιμή στη συγκεκριμένη έκδοση είναι 26.980 ευρώ.

(*) Το S-Cross Hybrid της Suzuki το είχαμε πάρει για δοκιμή εδώ και αρκετούς μήνες. Και θα έπρεπε να το είχαμε παρουσιάσει από τον Μάρτιο. Κάπου φαίνεται ένα «κουμπάκι» δεν πατήθηκε σωστά και το τεστ έμεινε στα έτοιμα, προγραμματισμένα και αδημοσίευτα. Ευτυχώς υπάρχει και το «κάλιο αργά παρά ποτέ… Κάνουμε λοιπόν αυτή τη διευκρίνηση και αυτή τη φορά πατάμε «δημοσίευση».