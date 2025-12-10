Του Περικλή Χαλάτση

Η Suzuki στην Ελλάδα θα κλείσει τη φετινή χρονιά της (2025) στην 4η θέση στις ταξινομήσεις και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2026 τα ποσοστά θα είναι ακόμη μεγαλύτερα αφού στο στόλο της προστίθεται και το νέο e Vitara. Για την πορεία της Suzuki το 2025 αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη κ. Σταύρος Τάκης.

Η παρουσίαση του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου έγινε στην πίστα SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Σίγουρα τη σωστή οδηγική εμπειρία θα την είχαμε αν κάναμε μερικά χιλιόμετρα στο δρόμο όμως τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε ήταν προπαραγωγής και χωρίς πινακίδες.

Έτσι η πίστα κάρτ ήταν τελικά η ιδανική λύση. Εκεί τα οδηγήσαμε με ασφάλεια και εκεί βγάλαμε τα πρώτα συμπεράσματα για το καινούργιο αυτοκίνητο. Η πίστα κάρτ στα Σπάτα είναι από τις πιο σύγχρονες που διαθέτουμε σήμερα στη χώρα μας. Εκεί λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε περισσότερο το e Vitara στα φρένα και στις αναρτήσεις. ‘Όταν τον καινούργιο χρόνο έρθουν τα αυτοκίνητα κανονικά με πινακίδες θα μπορέσουμε να τα οδήσουμε στο δρόμο και τότε θα σας πούμε περισσότερο για την άνεση αλλά και για την αυτονομία.

Τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης, σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους εμπρός-πίσω, αντλία θερμότητας. H ανάρτηση μπροστά είναι ΜακΦέρσον και πίσω πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Το σύστημα BEV αποτελείται από τον υψηλής απόδοσης eAxle που ενσωματώνει το μοτέρ και τον inverter, μαζί με τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP).

Οι πρώτες εντυπώσεις

Σήμερα μπορούμε να σας πούμε ότι ο οδηγός έχει πολύ καλή ορατότητα αφού το e Vitara έχει υψηλή θέση οδήγησης, τα μπροστινά καθίσματα έχουν καλή πλευρική στήριξη (το καταλάβαμε εύκολα αφού στην πίστα είμασταν διαρκώς στρίβοντας άλλοτε αριστερά και άλλοτε δεξιά) και το βασικότερο μας άρεσε το στήσιμο του αυτοκινήτου με την ανάρτηση να βοηθάει ικανοποιητικά στα σλάλομ. Όμως δεν πρέπει να παρασυρόμαστε με την οδήγηση στην πίστα. Το ηλεκτρικό Vitara δεν είναι για αγώνες. Και οι δοκιμές έγιναν με κάπως πιο επιθετικές διαθέσεις…

Τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε έφθασαν στην πίστα την τελευταία στιγμή. Λίγο πριν ξεκινήσει η παρουσίαση. Και αυτό γιατί οι νταλίκες αρχικά έμειναν αρκετές ώρες στα σύνορα Βουλγαρίας Ελλάδος λόγω του αποκλεισμού από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών. Στη συνέχεια οι νταλίκες εγκλωβίσθηκαν στα μπλόκα. Ωστόσο οι οδηγοί κατάφεραν από παρακαμπτήριους οδούς να φθάσουν στην ώρα τους στα Σπάτα.

Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά από το νέο αυτοκίνητο

Το νέο ηλεκτρικό Vitara έχει «χτιστεί» στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Το αμάξωμα περιμετρικά προστατεύεται από μαύρο πλαστικό, έχει τετραγωνισμένα φτερά και «κρυφές» πίσω χειρολαβές θυρών. Εξωτερικά ξεχωρίζουν οι έντονες ακμές, τα φωτιστικά σώματα σχήματος “Y”. Τα πίσω φώτα επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα πάνελ.

Το e Vitara έχει μήκος 4.275 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και μεταξόνιο 2.700 χλστ.. Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος βρίσκεται στα 180 χλστ. Οι τροχοί είναι 18 ή 19 ιντσών.

Στο εσωτερικό του νέου e Vitara υπάρχει ένα πολυλειτοργικό τιμόνι με δυο ακτίνες, αεραγωγοί με τετραγωνισμένο σχήμα, ψηφιακός πίνακας οργάνων (10,25 ιντσών) και κεντρική οθόνη αφής (10,1 ιντσών). Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ αυξομειώνεται από 238-310 λίτρα, χάρη στα συρόμενα πίσω καθίσματα σε μια διαδρομή 160 χλστ.

“Emotional Versatile Cruiser”- Σχεδιασμός που συνδυάζει την προηγμένη αίσθηση ενός BEV και τη δύναμη ενός SUV

Το e VITARA διαθέτει σχεδιασμό που συνδυάζει την αίσθηση προηγμένης τεχνολογίας και δύναμης, ηλεκτρικό σύστημα κίνησης BEV που προσφέρει ευέλικτη και εξαιρετική οδηγική εμπειρία, ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” με αυξημένες ικανότητες εκτός δρόμου αλλά και ισχυρές επιδόσεις, καθώς και μία νέα πλατφόρμα ειδικά ανεπτυγμένη για ηλεκτρικά οχήματα, την “HEARTECT-e”.

Το θέμα σχεδίασης είναι “High-Tech & Adventure”, που ενσωματώνει την προηγμένη αίσθηση ενός BEV και τη στιβαρή φύση ενός SUV, εμπνέοντας αίσθηση περιπέτειας. Το αμάξωμα έχει εντυπωσιακή σχεδίαση με μεγάλης διαμέτρου τροχούς και μακρύ μεταξόνιο, ενώ στο εσωτερικό είναι τοποθετημένη μία οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, πάνελ θυρών και κεντρική κονσόλα που δίνουν την αίσθηση της περιπέτειας, αντανακλώντας το θέμα “High-Tech & Adventure”.

Το σύστημα BEV αποτελείται από τον υψηλής απόδοσης eAxle που ενσωματώνει το μοτέρ και τον inverter, μαζί με τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), που σχεδιάστηκαν για ασφάλεια και αξιοπιστία. Επιτυγχάνει σβέλτες επιταχύνσεις τόσο από στάση όσο και εν κινήσει.

Ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” με δύο ανεξάρτητα eAxles

Το “ALLGRIP-e” είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης που αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Suzuki στην τετρακίνηση, με δύο ανεξάρτητα eAxles εμπρός και πίσω. Το σύστημα προσφέρει όχι μόνο ισχυρή απόδοση αλλά και εξαιρετική ανταπόκριση με ακριβή έλεγχο. Επιπλέον, περιλαμβάνει λειτουργία Trail για ομαλή διέλευση σε δύσκολα εδάφη, μειώνοντας την ισχύ στους τροχούς που χάνουν πρόσφυση (σπινάρουν) και διανέμοντας τη ροπή κίνησης στον αντίθετο τροχό με την καλύτερη πρόσφυση (λειτουργία LSD).

Νέο δάπεδο – πλατφόρμα “HEARTECT-e” ειδικά για BEV

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει το νέο δάπεδο “HEARTECT-e” ειδικά για BEV, με ελαφριά δομή, προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, και ευρύχωρο εσωτερικό, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο και τους μικρούς προβόλους. Η δομή του δαπέδου έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μην υπάρχουν μηχανικά μέρη να προεξέχουν κάτω από αυτό, μεγιστοποιώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Επαρκής αυτονομία και ζωηρή επιτάχυνση εκκίνησης όπως σε ένα EV

Το e VITARA διαθέτει 3 τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Οι ηλεκτρικές αυτονομίες είναι: 344 χλμ. για την έκδοση 49kWh 2WD, 426 χλμ. για την 61kWh 2WD, και 395 χλμ. για την 61kWh 4WD, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατόχων ώστε να χρησιμοποιούν το όχημά τους χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται ζωηρή επιτάχυνση από στάση, χαρακτηριστική ενός ηλεκτρικού οχήματος, καθώς και δυναμική επιτάχυνση εν κινήσει. Ιδιαίτερα στην τετρακίνητη έκδοση (4WD), οι δύο ηλεκτροκινητήρες όχι μόνο διευκολύνουν την οδήγηση σε δύσβατους δρόμους, αλλά προσφέρουν και μεγαλύτερη ισχύ.

Σύστημα θερμικής διαχείρισης

Το σύστημα θερμικής διαχείρισης περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας της μπαταρίας και το σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, τα οποία λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους για τη βέλτιστη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέες λειτουργίες του SUZUKI CONNECT

Η Suzuki ανέπτυξε νέες λειτουργίες για το SUZUKI CONNECT, κάνοντας την οδήγηση του e VITARA ακόμη πιο πρακτική και άνετη.

Κύριες νέες λειτουργίες: Πληροφορίες Μπαταρίας, Διαχείριση Φόρτισης, Απομακρυσμένος Έλεγχος Κλιματισμού, Εντοπισμός Οχήματος, Προγραμματισμός Διαδρομής, Προσαρμογή Wallpaper Οθόνης.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το νέο e VITARA θα διατίθεται σε εκδόσεις GL και GLX, με επιλογές μπαταρίας 49 kWh και 61 kWh, καθώς και με σύστημα κίνησης 2WD ή 4WD.

Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και θύρες USB εμπρός/πίσω. Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Το νέο e Vitara θα διατίθεται με δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις και με μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) χωρητικότητας 49 ή 61 kWh. Το προσθιοκίνητο e Vitara με τη μικρότερη μπαταρία (106 kW {144 ίππων} και 193 Nm ροπής) έχει σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις αυτονομία 344 χλμ. και με τη μεγαλύτερη μπαταρία (128 kW {174 ίππων} και 193 Nm ροπής) παρέχει 426 χλμ.

Το τετρακίνητο e Vitara (135 kW {184 ίππων} και 307 Nm ροπής), αποκλειστικά διαθέσιμο με τη μεγαλύτερη μπαταρία, μπορεί να διανύσει με μια πλήρη φόρτιση 395 χλμ. (μετρήσεις WLTP).

Οι τιμές του ηλεκτρικού Vitara θα γίνουν γνωστές τον Ιανουάριο λίγο πριν αρχίζουν να δίνονται οι πρώτες παραγγελίες ενώ η διάθεση των αυτοκινήτων θα ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου 2026.