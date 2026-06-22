Στη Ρώμη βρεθήκαμε πριν λίγες ημέρες έπειτα από πρόσκληση της smart, προκειμένου να δούμε από κοντά το ολοκαίνουργιο Concept #2, το πρωτότυπο που προαναγγέλλει την επιστροφή του θρυλικού διθέσιου μοντέλου της μάρκας. Αν και πρόκειται ακόμη για concept car, με ορισμένα στοιχεία σχεδίασης που δεν θα περάσουν αυτούσια στην παραγωγή, το πρωτότυπο μάς έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα είναι το νέο ηλεκτρικό smart που θα παρουσιαστεί επίσημα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Και αν αναρωτιέστε γιατί η εταιρία επέλεξε τη Ρώμη, αυτή η επιλογή μόνο τυχαία δεν ήταν. Τα στενά δρομάκια, η έντονη κυκλοφορία και οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης αποτελούν ακριβώς το περιβάλλον για το οποίο σχεδιάστηκε το πρώτο smart πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες (σα να λέμε… Ελλάδα).

Ακόμα καλύτερα τα εξήγησε ο ίδιος ο CEO της smart Europe, Wolfgang Ufer: «Οι ευρωπαϊκές πόλεις ήταν πάντα το φυσικό σπίτι των έξυπνων διθέσιων οχημάτων. Πολύ πριν η κινητικότητα γίνει πρόκληση στις αστικές περιοχές παγκοσμίως, η smart είχε ήδη δημιουργήσει λύσεις γύρω από την πραγματικότητα της αστικής ζωής. Στη Ρώμη, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο στην επανεφεύρεση αυτής της εμβληματικής ιδέας οχήματος, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα στο Παρίσι αργότερα φέτος. Γιατί η αστική κινητικότητα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Πρέπει να είναι έξυπνη».

Σήμερα, η εταιρία επιχειρεί να μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερη πρακτικότητα σε παρόμοιες compact διαστάσεις.

Μικρό έξω, πολύ μεγαλύτερο μέσα

Παρότι το Concept #2 διατηρεί τις μικρές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την ιστορία της smart, οι σχεδιαστές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που είδαμε από κοντά ήταν το ενιαίο κάθισμα τύπου bench seat, μια λύση που καταργεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό οδηγού και συνοδηγού και δημιουργεί μια πιο ανοιχτή αίσθηση στο εσωτερικό.

Επειδή είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε στην θέση του οδηγού αλλά και του συνοδηγού, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε αίσθηση στην αγορά.

Γενικότερα η καμπίνα ακολουθεί μια μινιμαλιστική λογική, με το ταμπλό να σχηματίζει ένα χαρακτηριστικό S και με όλες τις λειτουργίες να είναι προσανατολισμένες στην ευκολία χρήσης και την αίσθηση ευρυχωρίας. Παρά το μικρό αποτύπωμα του αυτοκινήτου, η αίσθηση που αποκομίσαμε είναι πως η smart έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτικότητα και στην καθημερινή χρήση. Φυσικά δεν λείπουν και οι πιο premium πινελιές όπως η χρυσαφί απόχρωση γύρω από τους κυκλικούς αεραγωγούς.

Η νέα “μαγική” πλατφόρμα ECA

Πίσω από το νέο μοντέλο βρίσκεται η ολοκαίνουργια πλατφόρμα ECA (Electric Compact Architecture), η οποία εξελίχθηκε αποκλειστικά για το νέο smart #2. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της εταιρίας, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με στόχο να συνδυάζει μέγιστη εκμετάλλευση χώρων, υψηλή ασφάλεια και κορυφαία ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις. Μάλιστα προσφέρει εύρος μεταξονίου από 1.875χλστ. έως περισσότερα από 2.500χλστ. που σημαίνει πως μπορεί να “φιλοξενήσει” και μεγαλύτερες εκδόσεις.

Σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ο κύκλος στροφής των μόλις 6,95 μέτρων. Για να γίνει αντιληπτό το νούμερο αυτό, η τιμή αυτή βρίσκεται στα επίπεδα του τελευταίου smart fortwo, γεγονός που θα επιτρέπει στο νέο μοντέλο να κινείται με εξαιρετική ευκολία σε στενούς δρόμους και περιορισμένους χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, η smart αποκάλυψε ότι το μοντέλο θα διαθέτει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (five-link independent rear suspension), μια ιδιαίτερα προηγμένη λύση για την κατηγορία, η οποία υπόσχεται καλύτερη άνεση αλλά και μεγαλύτερη οδηγική ακρίβεια σε υψηλότερες ταχύτητες.

Έως 300 χιλιόμετρα αυτονομίας και φόρτιση σε 20 λεπτά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μας αποκαλύφθηκαν στη Ρώμη, το νέο smart #2 θα εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 35,7 kWh. Η εκτιμώμενη αυτονομία αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, αν και οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης με πιθανότητες ελάχιστης απόκλισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φόρτιση, καθώς η εταιρία αναφέρει ότι η μπαταρία θα μπορεί να ανακτά ενέργεια από το 10% έως το 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.

Η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκαν τα στελέχη της smart είναι η ασφάλεια. Η γνωστή φιλοσοφία της δομής Tridion (κλωβός) επιστρέφει σε νέα μορφή, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων. Στόχος της εταιρίας είναι να αποδείξει ότι ένα αυτοκίνητο πόλης μπορεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας ανεξάρτητα από τις εξωτερικές του διαστάσεις.

Η επιστροφή ενός θρύλου της πόλης

Το Concept #2 που είδαμε στη Ρώμη παραμένει ακόμη ένα πρωτότυπο μοντέλο. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα στοιχεία επίδειξης κρύβεται ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται πολύ κοντά στην παραγωγή. Η smart επιβεβαίωσε ότι η τελική έκδοση θα παρουσιαστεί μέσα στους επόμενους μήνες, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εταιρίας στην κατηγορία που την έκανε διάσημη καθώ το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει σε SUV.

Αν οι υποσχέσεις μεταφερθούν αυτούσιες στο μοντέλο παραγωγής (που όπως μας διαβεβαίωσαν τα στελέχη από το εξωτερικό θα μεταφερθούν πραγματικά), τότε το νέο smart #2 έχει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει τον φυσικό διάδοχο του fortwo και να επαναφέρει τη μάρκα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αστικής μετακίνησης.