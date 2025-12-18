Η BYD δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είναι η εταιρία με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών στη χώρα μας, διαθέτοντας μία πληρέστατη και άκρως ποιοτική γκάμα που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Αφού οδηγήσαμε το Plug-in υβριδικό Seal U DM-i και τα αμιγώς ηλεκτρικά Atto2 και Atto3, ήρθε η ώρα να περάσουμε μερικές ημέρες με το μικρότερο μοντέλο της εταιρίας. Ο λόγος για το Dolphin Surf, ένα γουστόζικο, μοντέρνο μικρό ηλεκτρικό που στοχεύει να κάνει τις μετακινήσεις εντός πόλης, πιο αθόρυβες, πιο διασκεδαστικές και πιο hi-tech από ποτέ.

Το BYD Doplhin Surf στην έκδοση δοκιμής μας, εξοπλίζεται με μπαταρία 43.2kWh και αποδίδει 157 άλογα, ενώ υπάρχει και διαθέσιμη έκδοση με μικρότερη μπαταρία 30kWh και ιπποδύναμη 89 ίππων.

Αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, είναι πως όποια εκδοχή και να διαλέξετε, σε όποια απο τις τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις (Active-Boost-Comfort), το Dolphin Surf διαθέτει όλη τη σουίτα συστημάτων ασφαλείας ADAS, προσφέροντας ευκολίες, ασφάλεια και αρκετή βοήθεια στην “ζούγκλα” της πόλης. Μάλιστα το μοντέλο δοκιμής μας, το οποίο ανήκει στην πλούσια έκδοση Comfort, φέρνει επιπλέον hi-tech ευκολίες, όπως η κάμερα 360 μοιρών (με εξαιρετική ευκρίνεια), θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Αρχικά να πούμε πως το νέο BYD Dolphin Surf έχει μήκος 3.990χλστ. πλάτος 1.720χλστ. και ύψος 1.590χλστ. με μεταξόνιο που μετριέται στα 2.500χλστ. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο ακόμα και στο άσπρο χρώμα, δείχνει πόσο μοντέρνο είναι, κρύβοντας σχεδιαστικές σπορτίφ πινελιές. Πιο συγκεκριμένα, στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν τα LED φώτα και οι καμπύλες του καπό, ενώ στο πίσω μέρος τόσο η αεροτομή οροφής όσο και τα λεπτά οριζόντια ενιαία φωτιστικά σώματα, ολοκληρώνουν την trendy εικόνα. Όμορφη πινελιά το γεγονός πως τα πίσω παράθυρα μικραίνουν προς το τέλος και ενώνονται με το πίσω μέρος μέσω ενιαίας μαύρης φάσας. Ναι μεν “κόβει” από την ορατότητα των πίσω, όμως δίνει σπορ εικόνα και μία.. συνεχόμενη κίνηση στο μοντέλο, ακόμα και όταν είναι σταματημένο.

Το μόνο σίγουρο είναι το πως το Dolphin Surf έχει τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα και δεν μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της αγοράς. Μάλιστα διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά εξωτερικά χρώματα, από τα οποία το Lime Green σίγουρα είναι το πιο ιδιαίτερο, με το Ice Blue να ακολουθεί.

Η μοντέρνα εικόνα του Surf περνάει και στο εσωτερικό, σε μία καμπίνα όπου η πρακτικότητα συναντά την υψηλή τεχνολογία και φυσικά την ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο διάκοσμος έχει μία κυματοειδή διάταξη, με το κέντρο του ταμπλό να γεμίζει μία σύγχρονη και υψηλής ευκρίνειας περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10.1 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Η συγκεκριμένη, όπως και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών πίσω από το τιμόνι, είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, ενώ να πούμε πως η χρήση τους είναι αρκετά εύκολη μετά την πρώτη εξοικείωση, με την απόκριση τους να είναι εξαιρετική (η εικόνα από την κάμερα 360 μοιρών είναι high definition).

Η εργονομία του μοντέλου κορυφώνεται από ένα πάνελ κάτω από την οθόνη, το οποίο διαθέτει φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, ακόμα και την επιλογή προγράμματος παραμετροποίησης της οδήγησης (Eco-Normal-Sport-Snow). Το μόνο που δεν έχει φυσικό πλήκτρο, είναι η ρύθμιση του κλιματισμού η οποία γίνεται αποκλειστικά από την οθόνη αφής. Την καμπίνα συμπληρώνει μία θέση για φόρτιση smartphone, θύρες usb και δύο ποτηροθήκες. Όπως ήταν φυσικό για την κατηγορία του μοντέλου, τα περισσότερα πλαστικά είναι σκληρά, όμως η συναρμογή είναι εξαιρετική και τίποτα δεν τρίζει.

Παρά τα 3.990χλστ. μήκος του μοντέλου, τέσσερις ενήλικες θα καθίσουν με άνεση (ένα ακόμα πλεονέκτημα των ηλεκτρικών – η ύπαρξη επίπεδου δαπέδου), με αρκετούς χώρους για μικροαντικείμενα και ένα εξαιρετικό για την κατηγορία πορτπαγκάζ που αγγίζει τα 308λτ. και φτάνει τα 1.037λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Όπως είπαμε και προηγουμένως το μοντέλο δοκιμής διαθέτει μπαταρία 43.2 kWh η οποία είναι LFP τεχνολογίας Blade Battery (που αντέχει ακόμα και τρυπήματα με καρφιά) και μάλιστα είναι δομικό μέρος του πλαισίου (το πάνω μέρος της είναι και το πάτωμα της καμπίνας). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη αξιοποίηση του χώρου ενώ ενισχύεται σημαντικά και η ακαμψία του συνόλου.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 157 ίππους και 220 Nm ροπής, με το 0-100 να έρχεται σε 9.1 δευτ. και η τελική ταχύτητα να φτάνει τα 150χλμ./ώρα. Φυσικά η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς. Κατά την δοκιμή μας, μετρήσαμε κατανάλωση 11.7 kWh/100χλμ. εντός πόλης και 15 kWh/100χλμ. σε ανοικτό δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, με το μοντέλο να απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε χρήση εντός πόλης, τα 460χλμ. αστικής αυτονομίας που υπόσχεται η BYD είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και υπό συνθήκες, πραγματικά.

Η φόρτιση σε 11άρι τριφασικό φορτιστή διαρκεί 5 ώρες, ενώ σε ταχυφοτιστή (ισχύς 85kW) η μπαταρία φορτίζει από το 10 στο 80% σε 30 λεπτά .

Περάσαμε μία εβδομάδα μαζί με το BYD Doplhn Surf και συναντήσαμε βροχή, ζέστη, ακόμα και χωματόδρομο. Το πρώτο που παρατηρείς από τα πρώτα μέτρα οδήγησης, είναι σίγουρα η ησυχία που προσφέρει το ηλεκτρικό σύστημα, αλλά και η ποιότητα κύλισης του μοντέλου. Νιώθεις αμέσως πως είσαι σε όχημα μεγαλύτερης κατηγορίας, με τις κακοτεχνίες του δρόμου να φιλτράρονται σε πολύ καλό βαθμό. Το αυτοκίνητο έχει γκάζι και ροπή και μαζί με το χαμηλό του βάρος, μετατρέπεται σε ένα πυραυλάκι εκκινήσεων. Εάν δε, ο δρόμος είναι βρεγμένος ή γλιστράει, τα συστήματα δουλεύουν υπερωρία για το σπινιάρισμα των τροχών (στα ηλεκτρικά η ροπή είναι αστραπιαία).

Το αυτοκίνητο είναι πολύ εύκολο στην χρήση, ακόμα και στο χάος του κέντρου της Αθήνας. Με κύκλο στροφής κάτω από τα 10μ. με την κάμερα 360 μοιρών αλλά και με όλα τα συστήματα που είναι στάνταρ στις εκδόσεις, όπως DMS, adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση πινακίδων Κ.Ο.Κ. Auto Hold, και keyless entry, σε βοηθάει να τα κάνεις όλα πιο γρήγορα και εύκολα.

Σε σχέση με την έκδοση των 89 ίππων την οποία είχαμε οδηγήσει στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση του μοντέλου, η συγκεκριμένη με τους 157 ίππους είναι εντυπωσιακά πιο ζωηρή και γρήγορη. Μάλιστα στην επιλογή Sport το τιμόνι βαραίνει και η απόκριση του γκαζιού είναι εντυπωσιακά άμεση, όμως δεν είναι για πολύ, καθώς η αυτονομία… παραμονεύει. Μάλιστα παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει λειτουργία one pedal, η ανώτερη ρύθμιση στη λειτουργία ανάκτησης ενέργειας είναι τόσο ισχυρή, που μετά την τρίτη μέρα έχεις συνηθίσει και ουσιαστικά χρησιμοποιείς το φρένο επικουρικά. Κάτι που άλλοι θα το δουν θετικά και άλλοι αρνητικά, είναι το γεγονός πως η κάμερα που παρακολουθεί τα μάτια του οδηγού, αμέσως μόλις κοιτάξετε οπουδήποτε πέρα από τον δρόμο μπροστά, θα σας ειδοποιήσει με σήμανση.

Είναι ξεκάθαρο πως στον τομέα της ευελιξίας και των δύσκολων αστικών καταστάσεων, το BYD Dolphin παίρνει άριστα. Με καλή ποιότητα κύλισης, άκρως hi-tech τεχνολογίες ασφαλείας και ανέσεων, γρήγορη επιτάχυνση και εξαιρετική κατανάλωση, εάν έχετε πρόσβαση σε πρίζα, τότε αξίζει να είναι το επόμενο αυτοκίνητο πόλης σας.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές, η πλούσια και γρηγορότερη έκδοση της δοκιμής, ξεκινά από τα 21.490 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ και την προσφορά 1.500 ευρώ της BYD), ενώ η βασική με τα 89 άλογα ξεκινά από τα 17.290 ευρώ.