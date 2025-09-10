Του Γιώργου Παλληκάρη

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει καταιγισμός νέων εταιριών και μοντέλων στην ελληνική αγορά, κυρίως ηλεκτρικών. Μερικά από αυτά, ίσως να είναι αδιάφορα, ίσως να μην έχουν το κάτι παραπάνω, ίσως να φτιάχτηκαν απλά για να φτιαχτούν. Το EX5 της Geely δεν είναι ένα από αυτά. Είναι ένα μοντέλο που κάνει την οδήγηση ξεκούραστη όσο κανένα άλλο, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο σε μία πολύ λογική τιμή.

Αρχικά είναι γνήσιο “παιδί” της Geely, του αυτοκινητιστικού γίγαντα που κάτω από την εταιρική του ομπρέλα έχει δεκάδες εταιρίες (όπως Volvo, Lynk & Co, Zeekr κ.α.) και πολυετή εμπειρία, κάτι που αυτόματα σε κάνει να περιμένεις ένα καλό προϊόν. Στη χώρα μας, εισαγωγέας της Geely Auto είναι η GEO Mobility Hellas S.A. ενώ να σας πούμε πως το EX5 της δοκιμής, είναι το πρώτο αυτοκίνητο που έφτιαξε η Geely από το μηδέν, βάζοντας όλη της την πείρα και τη γνώση.

Ένα… spa σε ρόδες

Το EX5 είναι ένα επιβλητικό και ιδιαίτερα κομψό αμιγώς ηλεκτρικό SUV που φτάνει τα 4,615μ. μήκος με μεταξόνιο στα 2.750χλστ. όντας 173χλστ. πάνω από το έδαφος. Ένα εντυπωσιακό μικρομεσαίο SUV το οποίο υμνεί τις καμπύλες και ξορκίζει τις ακμές. Η σχεδιαστική του γλώσσα στηρίζεται στις ρέουσες γραμμές, τις μεγάλες λείες επιφάνειες, τις pop-up χωνευτές χειρολαβές και τα μοντέρνα φωτιστικά του σώματα. Δεν είναι τυχαίο πως το μοντέλο έχει κερδίσει το γερμανικό βραβείο σχεδίασης Red Dot Design Award αλλά και το IDA, το αμερικανικό χρυσό βραβείο σχεδιασμού. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να… προκαλείς, χωρίς να προκαλείς, κάτι που το πετυχαίνει άψογα το EX5. Βασίζεται στην πλατφόρμα GEA, και εκτός από την εμφάνιση, ξεχωρίζει επιπλέον για το ύψος των 1.670χλστ. και το πλάτος των 1,9μ.

Όμορφης σχεδίασης ζάντες 19 ιντσών και εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα (ιδιαίτερα πίσω που ενώνονται από άκρη σε άκρη), συμπληρώνουν μία κομψή και άκρως μοντέρνα εικόνα που αρέσει, μέρα νύχτα.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η ποιότητα και η εικόνα, αυτόματα εξαφανίζουν οποιαδήποτε προκατάληψη για την καταγωγή του. Όλη η εικόνα στο εσωτερικό του EX5 εκπέμπει premium αύρα, με λευκές επενδύσεις από vegan δέρμα, άψογη συναρμογή και φυσικά την τεράστια γυάλινη πανοραμική οροφή που ανοιγοκλείνει ακόμα και με φωνητικές εντολές. Τα περισσότερα υλικά είναι μαλακά, και το φως που μπαίνει στην καμπίνα είναι άπλετο.

Το hi-tech προφίλ του μοντέλου έρχεται να αναδείξει η τεράστια οθόνη αφής 15.4 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, από την οποία ελέγχονται όλες σχεδόν οι λειτουργίες του οχήματος και η οποία έχει απίθανη απόκριση αλλά και ανάλυση. Βέβαια χρειάζεται μία μικρή εξοικείωση μιας και η λειτουργία της θυμίζει αυτή των smartophones, άλλα άμα την μάθεις, σου λύνει τα χέρια. Μας άρεσε πολύ που υπάρχουν φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες (π.χ. κλιματισμός), όπως και ο περιστροφικός διακόπτης για την ένταση της φωνής.

Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.2 ιντσών ενώ υπάρχει επιπλέον και ένα χρήσιμο Head Up Display που προβάλει τις βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ και αποκλειστικά για τα μάτια του οδηγού.

Πριν προχωρήσουμε στα των επιδόσεων και της οδηγικής συμπεριφοράς, αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στα δεκάδες τεχνολογικά καλούδια που συνοδεύουν το EX5. Καλούδια τα οποία κυριολεκτικά παίρνουν όλο το άγχος από τον οδηγό όσο εκείνα παρατηρούν τα πάντα, με highlight τις 6 διαφορετικές λειτουργίες μασάζ που διατίθενται για τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού (πέρα από το γεγονός πως μπορούν και να θερμανθούν αλλά και να ψυχθούν).

Το μασάζ του είναι τόσο καλό που πιάσαμε πολλές φορές τον εαυτό μας να έχουν φτάσει στον προορισμό, να έχουμε παρκάρει και να μην βγαίνουμε από το όχημα λόγω του πόσο εξαιρετικά σε ανακουφίζει η συγκεκριμένη λειτουργία.

Σε αυτό προσθέστε ambient φωτισμό 256 χρωμάτων, δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης κινητού, ένα δυνατό ηχοσύστημα Flyme Sound 1.000 W (με 16 ηχεία σε όλη τη καμπίνα, δύο εκ των οποίων ενσωματωμένα στα μπροστινά προσκέφαλα) και φυσικά μία πληρέστατη σουίτα συστημάτων ασφαλείας.

Όσον αφορά τους χώρους, το μεγάλο μεταξόνιο προϊδεάζει για VIP μετακινήσεις. Έτσι και στην πράξη (μαζί πάντα με το επίπεδο πάτωμα), τρεις ενήλικες θα χωρέσουν με άνεση πίσω και με ιδιαίτερο χώρο για τα γόνατα, ενώ φυσικά οι δύο μπροστά είναι υπερβολικά άνετοι. Μάλιστα, ο συνοδηγός έχει μέχρι και υποπόδιο. Ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 410λτ. και ανεβαίνει στα 1.877λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Παράλληλα εντός της καμπίνας υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι με αποκορύφωμα τα 14λτ. σε ένα “κρυφό” χώρο κάτω από τα πίσω καθίσματα. Να πούμε επίσης πως μπορεί το EX5 να μην έχει frunk (μπροστινό χώρο κάτω από το καπό), έχει όμως έναν μεγάλο χώρο 50λτ. κάτω από το δάπεδο του πορτπαγκάζ.

7 Hot και μοναδικά στοιχεία του Geely EX5

Έχει γυάλινη πανοραμική οροφή επιφάνειας 1.2 τετραγωνικών μέτρων που ανοίγει ακόμα και με φωνητική εντολή

Έχει 6 λειτουργίες μασάζ που πραγματικά κάνουν μασάζ (ρυθμίζεις το είδος και την ένταση)

Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων διαθέτουν ρύθμιση διπλής θέσης στις 30° και 35°, προσφέροντας μια ιδανική γωνία ανάκλησης 109°

Το Geely EX5 πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης σε κεντρικό στύλο με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, οι χωνευτές λαβές των θυρών ξεκλειδώνουν και προβάλλονται αυτόματα για εύκολη έξοδο

Η μπαταρία τύπου Short Blade έχει διάρκεια ζωής της για 1.000.000 χλμ. και έως 3.500 κύκλους φόρτισης

Πετυχαίνει το 0-100 σε 6.9 δευτ. ενώ χρειάζεται 35μ. για να σταματήσει εντελώς από τα 100χλμ./ώρα

Όσον αφορά το οδηγικό κομμάτι, το Geely EX5 έχει ξεκάθαρα προσανατολισμό στην άνεση και όχι στην σπορ ανταπόκριση. Κάτι που κάνει ξεκάθαρο η μέτρια απόκριση του τιμονιού. Απο εκεί και πέρα όμως προσφέρει σβελτάδα με την επιτάχυνση να έρχεται γρήγορα και ομαλά και αν ξεχαστείς, μπορείς πολύ εύκολα να πιάσεις την τελική ταχύτητα των 175χλμ./ώρα. Στο ταξίδι υπάρχει όμορφη ησυχία στην καμπίνα (λακκούβα σπάνια θα νιώσεις) και κάθε φορά που θα βυθίσεις το γκάζι, δεν υπάρχει απότομη απόκριση, αλλά γλυκιά και ομαλή επιτάχυνση, με τα χλμ. να “μαζεύονται” πολύ γρήγορα. Τα 218 άλογα δείχνουν περισσότερα ενώ το πάτημα του αυτοκινήτου σου εμπνέει σιγουριά και σταθερότητα. Φυσικά τα φρένα είναι ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο, καθώς κάνουν τα 1.750 κιλά του οχήματος να μοιάζουν με πολύ λιγότερα. Ο οδηγός έχει και στη διάθεσή του τρία προγράμματα (Economy/Normal/Sport), τα οποία επηρεάζουν αναλόγως την απόκριση στο γκάζι, το σύστημα διεύθυνσης και τα φρένα.

Όσον αφορά την κατανάλωση τώρα, με clima μόνιμα ανοικτό αλλά και τις λειτουργίες μασάζ (δεν γίνεται να τις αρνηθείς), είδαμε 17.1 kWh/100χλμ με την μπαταρία των 60.22 kWh να μας δίνει στην πράξη περίπου 340χλμ. σε ανοικτό δρόμο και 420+ εντός πόλης.

Στο ταμείο



Το Geely EX5 είναι ένα καλοφτιαγμένο, άκρως hi-tech, ιδιαίτερα άνετο και ευχάριστο SUV με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ (περιλαμβάνεται το “Κινούμαι Ηλεκτρικά” αλλά και όφελος Freedom Bonus για τους πρώτους 100 αγοραστές). Κάνει την καθημερινότητα καλύτερη με την ευκολία και την ευρυχωρία που παρέχει και πραγματικά ξεκουράζει αντί να κουράζει τον οδηγό.