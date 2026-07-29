Λίγα είναι τα μοντέλα που πραγματικά γνωρίζουν όλοι και δεν χρειάζονται οι παραμικρές συστάσεις. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το Nissan Micra, το μικρό μοντέλο που αγαπήθηκε όσο λίγα στη χώρα μας, λόγω compact διαστάσεων, αξιοπιστίας και οικονομικού χαρακτήρα. Η ιαπωνική φίρμα πλέον γυρνά σελίδα στην ιστορία του μικρού της μοντέλου, καθώς η νέα έκτη γενιά έρχεται ως αμιγώς ηλεκτρική.

Το EV Nissan Micra διατίθεται σε δύο επιλογές μπαταριών και ιπποδυνάμεων. Η βασική εξοπλίζεται με μπαταρία 40kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 120 ίππων, ενώ η δεύτερη (την οποία και δοκιμάζουμε) έρχεται με μεγαλύτερη μπαταρία στις 52kWh αλλά και αυξημένη ιπποδύναμη στους 150 ίππους.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη γενιά του. Είναι πολύ μοντέρνο, funky το χαρακτήρισε η νεολαία που το είδε κατά την φωτογράφιση και σίγουρα ξεχωριστό. Κύριος υπεύθυνος για την μοναδικότητα του είναι σίγουρα τα LED φωτιστικά του σώματα που θυμίζουν μάτια, τα οποία μάλιστα κατά το ξεκλείδωμα σου… κάνουν και νόημα.

Οι μυώδεις θόλοι των 18ρηδων τροχών, τα έντονα χρώματα και τα φαρδιά μετατρόχια το κάνουν να φαίνεται αρκετά μεγαλύτερο, παρά το γεγονός πως το μήκος του είναι μόλις 3.97μ. με το πλάτος να ακολουεί στα 1.7μ. και το ύψος στα 1.49μ. Μάλιστα παρά το γεγονός πως είχαμε στη διάθεση μας το απλό, άσπρο χρώμα, δεν υπήρξε κανείς που να μην το κοίταξε ή σχολίασε, αποδεικνύοντας την μοναδικότητα του σε έναν κόσμο που πλέον τα περισσότερα μοντέλα είναι copy paste.

Εξίσου μοντέρνο με το εξωτερικό, είναι και το εσωτερικό του νέου Micra, το οποίο είναι και άκρως hi-tech αλλά και ευρύχωρο (πάντα για τα δεδομένα της κατηγορίας φυσικά). Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, ο οποίος σχεδόν ενώνεται με μία ομοίου μεγέθους κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment, η οποία έχει αρκετή κλίση προς το μέρος του. Μάλιστα η δεύτερη έχει και ενσωματωμένες υπηρεσίες google, με αποτέλεσμα και να μην χρειάζεται ιδιαίτερη εξοικείωση και να έχει ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας σύγχρονος οδηγός. Κάτω από τη συγκεκριμένη είναι οι αεραγωγοί και ακόμα πιο κάτω είναι τα φυσικά μπουτόν για τον χειρισμό του. Κουμπιά συναντάμε και στο τιμόνι για πιο άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες ενώ το μικρό υποβραχιώνιο μεγαλώνει την αίσθηση ευρυχωρίας της καμπίνας. Αυτό που σίγουρα πρέπει να συνηθίσεις με το καιρό, είναι οι 3 μοχλοί στην κολώνα του τιμονιού δεξιά, ο ένας για το κιβώτιο, ο άλλος για το ραδιόφωνο και ο άλλος για τους υαλοκαθαριστήρες… Στις πρώτες βόλτες και εμείς μπερδευόμασταν, όμως με το καιρό συνηθίζονται.

Τα υλικά με τη σειρά τους (τουλάχιστον αυτά που είναι κοντά σε οδηγό -συνοδηγό) είναι αρκετά καλά και δείχνουν αντοχή στον χρόνο, ενώ το σύνολο διαθέτει από κάμερα παρακολούθησης του οδηγού μέχρι και ambient φωτισμό 48 επιλογών.

Στον τομέα των χώρων τώρα, η Nissan έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, χάρη και στην έλλειψη κεντρικού τούνελ αλλά και στην παρουσία ηλεκτρικού συστήματος. Έτσι, τέσσερις ενήλικες θα καθίσουν χωρίς την παραμικρή παραχώρηση, την ώρα που το πορτπαγκάζ των 326λτ. είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, ενώ το νούμερο αγγίζει τα 1.106λτ. με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (40/60).

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα AmprSmall, με την μπαταρία να είναι δομικό μέρος της και έτσι να βοηθάει στην καλύτερη κατανομή του βάρους (1.377 κιλά χωρίς οδηγό) και στο πάτημα του αυτοκινήτου.

Highlights του νέου Nissan Micra EV

Στα highlights του μοντέλου είναι σίγουρα η στάνταρ αντλία θερμότητας, το σύστημα ψύξης-θέρμανσης της μπαταρίας, η λειτουργία one-pedal που επιτρέπει την οδήγηση μόνο με τη χρήση του πεντάλ γκαζιού (ακινητοποιείται το όχημα σταδιακά, αφήνοντας το πεντάλ), αλλά και η δωρεάν εφαρμογή για το κινητό, που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να βλέπει ανά πάσα στιγμή που είναι το αυτοκίνητο, πόση μπαταρία έχει και πολλά ακόμη.

Εντυπωσιακά γρήγορο

Θα το πιστεύατε πως θα ερχόταν η μέρα που το Nissan Micra θα χρειάζεται μόλις 8 δευτ. για να πιάσει τα 100χλμ./ώρα από στάση; Ή ότι θα έχει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων; Κι όμως, η νέα ηλεκτρική γενιά τικάρει και τα δύο αυτά κουτάκια, παρέα με την πολύ βολική λειτουργία one pedal που επιτρέπει την οδήγηση μόνο με τη χρήση του δεξιού πεντάλ.

Το μοντέλο δοκιμής μας ήταν η ισχυρότερη επιλογή των 150 ίππων, το οποίο είναι εντυπωσιακά γρήγορο και άμεσο, ενώ στην επιλογή sport γίνεται και άκρως παιχνιδιάρικο. Ταυτόχρονα, η 52άρα μπαταρία προσφέρει αυτονομία που (όπως είδαμε στην πράξη ακόμα και 10.9kWh/100χλμ.) ξεπερνά τα 480χλμ. σε αστικές συνθήκες, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση αλλά και την ανάκτηση της ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Στον τομέα της φόρτισης, το ηλεκτρικό Micra υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 100 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 15% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. ενώ εφοδιάζεται με ενσωματωμένο φορτιστή 11kW, με τον οποίο χρειάζεται 4.5 ώρες για πλήρη φόρτιση.

Οδηγώντας

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι, το νέο Nissan Micra δείχνει ότι δεν περιορίζεται απλώς στον ρόλο ενός αποδοτικού ηλεκτρικού πόλης. Αντίθετα, ξεχωρίζει για την ολοκληρωμένη οδική του συμπεριφορά, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα κύλισης με έναν ευχάριστα δυναμικό χαρακτήρα, χαρακτηριστικό που σπανίζει πλέον στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εικόνα παίζει η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, μια λύση που συναντάται σπάνια στην κατηγορία. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικό έλεγχο του αμαξώματος. Σε συνδυασμό με το στιβαρό πλαίσιο, το καλοζυγισμένο στήσιμο και το άμεσο τιμόνι με την πολύ καλή πληροφόρηση, το Micra αποδεικνύεται πραγματικά ευχάριστο στην οδήγηση, ανεξάρτητα από το ότι πρόκειται για ηλεκτρικό μοντέλο.

Παρά το αυξημένο βάρος που συνοδεύει κάθε ηλεκτρικό μοντέλο, το Micra δεν δείχνει ποτέ δυσκίνητο. Αντίθετα, αλλάζει κατεύθυνση πρόθυμα και σου δίνει την αίσθηση ενός μικρού αυτοκινήτου που έχει σχεδιαστεί για να ευχαριστεί τον οδηγό. Παράλληλα, ο μικρός κύκλος στροφής των 10,3 μέτρων κάνει τις μανούβρες και το παρκάρισμα ιδιαίτερα εύκολες μέσα στην πόλη.

Τιμές

Όσον αφορά τις τιμές και τις εγγυήσεις, το νέο Nissan Micra διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, Engage, Advance και Evolve, με την τιμή εκκίνησης για την έκδοση που φέρει τη μπαταρία των 40 kWh να ξεκινά από τις €26.900. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση ύψους €3.000 και το επιπλέον όφελος απόσυρσης των €1.500, η τελική τιμή διαμορφώνεται στις €22.400. Από την άλλη, η έκδοση Advance με τη μεγαλύτερη μπαταρία ξεκινά από τις €32.000, ενώ με την εφαρμογή των αντίστοιχων προνομίων, η τιμή της περιορίζεται στις €27.000, με την κορυφαία Evolve να ξεκινά από τα 32.900 και να πέφτει στα 28.400. Παράλληλα, η εταιρία προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση για το όχημα και 8 για την μπαταρία, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται από τις αρχές Σεπτέμβρη.